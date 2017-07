Zé Mascarenhas

QUEM FOI: Zé nasceu e cresceu em Albufeira. Era filho do motorista da família Marreiros e da empregada doméstica dos Galvão. Depois da morte destes num trágico acidente de automóvel, Alexandre decide assumir “apadrinhar” Zé e passa a tratá-lo quase como um filho. Secretamente apaixonado por Luísa desde que são crianças, foi ultrapassado na conquista do amor dela por Miguel, seu amigo de infância. Zé nunca chegou a declarar a sua paixão por Luísa, mantendo uma inveja secreta em relação a Miguel. Para além do amor obsessivo por Luísa, Zé também sempre desejou ser rico. No início da trama, Zé trabalha no casino do resort de Albufeira do grupo Marreiros e tudo faz para bajular e agradar Alexandre, que depressa cede às suas aparentes qualidades. Mas cansado de andar a lamber botas a Alexandre e por acreditar que nunca ninguém enriqueceu à custa de trabalho duro, Zé ambiciona mais. Trabalhador abnegado e colaborador aparentemente fiel, Zé correspondia ao que Alexandre queria ter num filho. Rapidamente adoptou-o como seu homem de confiança, tratando-o como afilhado.

CARACTERÍSTICAS: Metódico, dissimulado, invejoso, ambicioso e frio, Zé tem ainda algo de sociopata que consegue esconder de todos. Sempre ambicionou ser tão rico como as famílias Marreiros e Galvão e alcançar o status social destes. Obcecado por Luísa, vê as suas inseguranças emergirem quando Miguel é libertado. Fará tudo para afastar Miguel de Luísa, mas acabará por perder o controlo da sua vida e extremar ainda mais o seu potencial para fazer mal aos outros.

PROFISSÃO: É dono de clubes de golf no Algarve e, mais tarde, na África do Sul. Acumula negócios ilícitos, explorando uma rede de jogo ilegal que leva a cabo numa abandonada adega que pertencia ao seu avô. Agiota, leva muitos dos jogadores ao endividamento cujas dívidas cobra a peso de ouro. É aqui que este sociopata descarrega grande parte das suas frustrações.

LIGAÇÕES: Dá-se bem com a sogra Leonor e com o cunhado Tomás, seu parceiro e sócio nos negócios ilegais. É completamente obcecado por Luísa, e sabe que esta nunca olhou para ele da mesma maneira como olhava para Miguel. Apesar de tudo, mantêm a fachada de pai e marido perfeito perante toda a família.

OBJETIVO: Quer manter Luísa e Catarina presas a si, enriquecer cada vez mais, por meios lícitos e ilícitos e assegurar que ninguém descobre que foi ele o verdadeiro assassino de Alexandre.