Tomás Marreiros

QUEM FOI: Irmão de Luísa, sempre se mostrou um jovem irresponsável e foi com dificuldade que terminou Economia. Mal acabou o curso, começou a trabalhar com o pai na administração dos negócios do grupo Marreiros. Mas Alexandre sempre soube que o filho tinha maior aptidão para gastar dinheiro do que para o ganhar, por isso nunca contou verdadeiramente com ele, confiando mais em Zé, seu afilhado, do que em Tomás. Com a morte do pai, acalenta a ilusão de poder vir a ficar à frente dos negócios da família, mas a mãe frustra-lhe as expectativas. Reconhecendo maior capacidade a Luísa, Leonor dá a esta a direcção do grupo Marreiros, cuja autoridade Tomás está sempre a questionar.

CARACTERÍSTICAS: Com sucesso no campo das mulheres, arrogante e presumido. Desconsidera os seus subalternos no resort, ao mesmo tempo que se apoia no trabalho deles para se dedicar aos prazeres da vida. Preguiçoso, vicioso, leva uma vida algo desregrada e estoira muito dinheiro no jogo, no engate e em prostitutas. Superficial, nunca se ligou profundamente a ninguém, acumulando relações sem grande significado. É machista e mesmo misógino, o que o leva a desrespeitar as mulheres.

PROFISSÃO: Administrador do grupo Marreiros. É ainda o braço direito de Zé nos negócios ilegais deste.

LIGAÇÕES: Dá-se bem com a mãe, que o protege e lhe desculpa os comportamentos erráticos. Tem uma relação conflituosa com Luísa, que está sempre a apontar-lhe a irresponsabilidade e com que vai ter inúmeros conflitos. Apoia Zé em tudo sem hesitar e tem um ódio de morte de Miguel, que julga ter assassinado o seu pai.

OBJETIVOS: Assumir a liderança do Grupo Marreiros, substituindo a irmã. Ter uma vida de luxo. Conquistar a mulher por quem se vai apaixonar.