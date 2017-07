Miguel Guerreiro

QUEM FOI: Irmão de Filipe e filho de Maria Paula e do falecido Horácio, que morreu vítima de doença prolongada. Desde pequeno que, paralelamente com os estudos, Miguel ajudava os pais no pomar de laranjeiras e na empresa de produção de citrinos. Esta ligação à terra, unida ao desejo de Maria Paula e Horácio de que ele tivesse um curso superior, fizeram com que Miguel se formasse em Agronomia. Ainda adolescente conquistou o coração de Luísa, a mulher da sua vida que não mais largou desde então. O amor de Miguel e Luísa sempre foi inabalável e, apesar da forte oposição da família dela, namoraram e viveram uma vida de sonho. Até às férias trágicas na África do Sul a que Miguel nem sequer era para ter ido, mas foi… Nesse dia fatídico Miguel, ao descobrir uma terrível chantagem de Alexandre para com a sua mãe Maria Paula, discute com o futuro sogro, que acaba por cair duma varanda e morrer.

CARACTERÍSTICAS: Forte, honesto, envolvente, carismático e aventureiro. Se em jovem, era uma pessoa auto-confiante e de convicções fortes, depois de acusado de matar o sogro, passa por um doloroso processo pessoal. Com os anos de prisão, acaba por sentir que merece uma nova oportunidade para ser feliz. No entanto, há ainda uma ferida aberta: Luísa que Miguel nunca esqueceu.

PROFISSÃO: Formado em Agronomia, porém não exerce. Acabará por investir num projecto seu de turismo de aventura e no seu sonho de ter um eco resort.

LIGAÇÕES: É muito próximo de Filipe, seu irmão, e de Maria Paula, sua mãe. Apesar de magoado com Luísa por não ter acreditado na sua inocência, ama-a profundamente. Sempre amou, mesmo quando estavam longe um do outro.

OBJETIVOS: Recuperar o amor de Luísa e construir no Algarve o negócio que sempre sonhou, um eco resort de sucesso que se enquadre no seu espírito livre.