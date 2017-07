Maria Paula Martins Guerreiro

QUEM FOI: Viúva, perdeu o marido Horácio, vítima de doença prolongada, três anos antes do início da história. A relação dos dois foi sempre infeliz. Horácio era um homem ciumento e controlador, o que levou Maria Paula a ter um amor fora do seu casamento. Até hoje, Maria Paula guarda esse segredo: foi amante de João Galvão durante catorze anos e este, sim, foi e é ainda o seu verdadeiro amor. Maria Paula e João estiveram mesmo para se separar dos respectivos cônjuges para ficarem juntos mas, depois do desaparecimento de Sofia, João não teve coragem de deixar a mulher e terminou tudo com Maria Paula. Muitos anos depois, aquando da prisão de Miguel, Maria Paula reatou a sua relação com João. Com a prisão deste e os graves problemas em que a empresa está mergulhada, parece que o negócio está condenado à falência, mas Maria Paula consegue fazê-lo sobreviver com o apoio financeiro de João. Sofre muito com a prisão de Miguel, mas faz tudo para o ajudar.

CARACTERÍSTICAS: É uma mulher de valores, batalhadora. Uma mãe coragem, que dá tudo o que tem pelos filhos. De personalidade complexa, o seu amor pelos animais e a incompreensão perante o comportamento das pessoas que os abandonam e maltratam fez com que recolhesse cães abandonados que trata carinhosamente.

PROFISSÃO: Dona de vários hectares de pomares de laranjas e de uma empresa de produção de citrinos.

LIGAÇÕES: Tem uma adoração pelos dois filhos e faz tudo para os proteger. É apaixonada por João, de quem se volta a aproximar após a prisão de Miguel. Muito amiga de Bárbara, que conhece desde a juventude e que foi ama de Miguel e Filipe na infância destes.

OBJETIVOS: Assumir o amor com João, ajudar os filhos a encontrarem o seu caminho e, em especial, ajudar a que Miguel seja inocentado.