Luísa Marreiros

QUEM FOI: Filha de Alexandre e Leonor. O amor da sua vida é Miguel, com quem começou a namorar ainda adolescente. A sua vida muda drasticamente depois de todas as provas apontarem para ter sido Miguel a matar o paidela. Nessa altura, Luísa estava a fazer um mestrado em gestão, já disposta a integrar-se no resort da família, mas sem imaginar que pouco depois, na sequência da morte do pai, seria designada C.E.O do grupo Marreiros. Sempre foi boa aluna e uma filha e irmã atenciosa.

CARACTERÍSTICAS: Boa pessoa, justa, doce, fiel aos seus, humilde mas firme e assertiva quando assim tem de ser. Psicologicamente forte, é uma mulher com opinião própria, honesta nas palavras e lutadora, capaz de se defender. Foi isso que lhe valeu quando, ainda jovem, teve de superar a desilusão de ver o pai morto pelo namorado e assumir a direcção dos negócios da família. Associada a esta reacção, há também uma frieza adquirida ao longo dos anos que a leva a desistir de tentar encontrar um grande amor, satisfazendo-se com uma relação pacífica, mas também desapaixonada com Zé. Luísa julga ser feliz assim. Assume a gratidão que tem em relação a Zé como um afecto suficiente para si e não procura mais nada. Mas, no fundo de si, ainda está adormecido o amor por Miguel e mais tarde ou mais cedo, ele voltará à superfície quando este regressar a Portugal. Apesar do ódio quem sente por Miguel, por acreditar que este matou o seu pai, Luísa não consegue evitar sentir-se desarmada perante a presença deste, o que a deixa profundamente desconcertada.

PROFISSÃO: C.E.O do Resort. Tem licenciatura, pós-graduação e mestrado em gestão.

LIGAÇÕES: O amor da sua vida é Miguel. Grande amiga de Zé desde os 14 anos casa com este quando Miguel é preso. Mãe de Catarina, com quem tem uma relação muito próxima e de grande protecção. Grande amiga da sua prima Teresa, tem uma relação mais distante com o irmão Tomás, em boa parte porque este não aceita bem a liderança dela nos negócios da família.

OBJETIVOS: Ocupar com dignidade o lugar do pai no negócio da família e proteger, a todo o custo, não só a família Marreiros como a sua filha Catarina. Quando toda a verdade sobre a morte do pai vier ao de cima, Luísa terá de encarar o maior desafio de todos: conseguir perdoar-se a si própria.