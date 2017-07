Júlia Marreiros

QUEM FOI: Filha mais nova de Leonor e Alexandre. Tinha dezassete anos quando o pai morreu na África do Sul. Na escola, nunca reprovou, mas sentia que os currículos escolares não se adaptavam ao futuro que pretendia e isso fez com que se desinteressasse das aulas. Com uma grande vertente artística e de fundo generoso, acredita que a beleza da vida advém das coisas simples. Tudo isto choca com o meio mais materialista em que cresceu, no entanto Júlia canalizará a energia do seu modo de vida para a criação de um projecto musical na fundação “Amor de Sofia”. Pretende com isto ensinar as crianças deste lar de acolhimento a viver através da música, trazendo ao de cima o melhor de cada um.

CARACTERÍSTICAS: Com um grande talento para a música e após um lançamento falhado do primeiro disco, sonha em ter uma carreira como cantora. De espírito forte, é muito determinada e dada a ideias muito arreigadas. Tem espírito de aventura, defende as suas ideias com garra e é algo rebelde.

PROFISSÃO: Quando terminou os estudos no conservatório de Amesterdão, um dos melhores do mundo, Júlia quis tirar um ano sabático para andar pelo mundo. Enquanto não ganha coragem para relançar a sua carreira como artista pop, canta no piano bar num dos resorts da família e irá dar aulas de música aos miúdos que vivem da casa de acolhimento.

LIGAÇÕES: A sua relação com Leonor é bastante próxima, o que não invalida que entrem em confronto em relação ao seu futuro: se Júlia tem a certeza que o seu caminho é a música, Leonor prefere que a filha tenha um trabalho mais convencional e faça da música apenas um hobbie. Adora a sobrinha Catarina e é a grande defensora e confidente desta, mas tem uma relação muito difícil e conturbada com Zé. Júlia nunca gostou de Zé, nunca conseguiu confiar nele e parece ser a única que percebe que o que ele sente por Luísa não é amor, mas sim obsessão e posse.

OBJETIVOS: Proteger a sobrinha Catarina e ter uma carreira na música.