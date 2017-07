Filipe Guerreiro

QUEM FOI: Filipe é o filho mais novo de Maria Paula e do falecido Horácio. Desde pequeno que as injustiças o tiram do sério. Na escola e mais tarde na faculdade sempre defendeu os mais fracos e oprimidos. Excelente aluno, seguiu Direito por acreditar na Justiça e fez o curso na Universidade de Coimbra com uma média alta, tendo depois trabalhado durante alguns anos num conceituado escritório em Lisboa. É um advogado de causas e, apesar de ter trabalhado num dos melhores escritórios de advocacia de Lisboa, decide voltar ao Algarve para trabalhar por conta própria e ajudar os mais desfavorecidos. Sempre foi muito apegado a Miguel e nunca duvidou da sua inocência. Durante os anos em que o irmão esteve preso, juntou dinheiro e visitou-o sempre que pôde e tudo fará para ajudá-lo a repor a verdade.

CARACTERÍSTICAS: É uma pessoa com um enorme sentido de justiça. Bondoso, sempre disposto a defender as causas e as pessoas em que acredita. Tem, porém, o contra de ser muito teimoso e de às vezes não ter a maleabilidade necessária para perceber os outros pontos de vista. Isto, de certa forma, vem-lhe da revolta de ter visto o irmão a ser preso de modo que ele considera injusto.

PROFISSÃO: Advogado, dá preferência a clientes desfavorecidos.

LIGAÇÕES: Terá um relacionamento com Teresa. É muito próximo de Miguel e de Maria Paula.

OBJETIVOS: Inocentar Miguel.