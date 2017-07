Catarina Marreiros

QUEM FOI: Catarina cresceu numa família que a tentou criar, num ambiente mais feliz e saudável possível. Isto especialmente após a morte repentina e violenta do seu avô Alexandre.

CARACTERÍSTICAS: Simpática, sossegada, boa aluna e aplicada. Da mãe herdou o sentido de justiça e a bondade e, do pai, a força e a resiliência.

PROFISSÃO: Estudante, frequenta o 5º ano.

LIGAÇÕES: Tem uma relação muito próxima com Luísa e Zé. Dá-se também muito bem com a avó Leonor e com Júlia mas, com Tomás, a relação é distante. O seu melhor amigo é Vicente, que visita muitas vezes na casa de acolhimento.

OBJETIVOS: Continuar a ser boa aluna, manter a sua amizade com Vicente e adaptar-se à nova realidade quando uma grande revelação vier ao de cima.