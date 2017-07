Alexandre Marreiros

QUEM FOI: Pai de Tomás, Luísa, Júlia e casado com Leonor. Provém de uma família rica e, com a morte dos pais, herdou uma grande porção de terrenos, onde edificou um dos maiores resorts do Algarve, o que lhe permitiu tornar-se um dos homens mais ricos da região.

CARACTERÍSTICAS: É um homem frio e calculista, que gere os seus negócios com mão de ferro. É controlador e faz questão de manter a família debaixo do seu domínio.

PROFISSÃO: C.E.O. do grupo Marreiros que possui vários resorts pelo mundo fora, até ser assassinado (no primeiro episódio).

LIGAÇÕES: É próximo da mulher e dos filhos, embora tenha uma relação conflituosa com o filho Tomás, por o considerar um incapaz. Dá-se muito mal com o cunhado, João, desde que soube que este traía a sua irmã Isabel da qual é muito protector. Rejeita a ligação da filha Luísa com Miguel e fará tudo o que puder para os afastar. No entanto, desencadeará um conflito com este que culminará a sua morte.

OBJETIVOS: Quer expandir a sua fortuna e afastar Miguel de Luísa.