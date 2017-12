OS 10 MOMENTOS MAIS APAIXONANTES DO ANO!

Agora que 2017 está a chegar ao fim e um novo ano se avizinha, é tempo de fazer um balanço e recordar os momentos mais emocionantes da sua novela!

E acredite que "o melhor ainda está para ver"! Pode ter a certeza que a novela Paixão ainda tem muitas surpresas reservadas para si!

Vem aí mais ação, mais emoção e sobretudo, muita Paixão!

Até lá, fique com os MOMENTOS MAIS APAIXONANTES da sua novela:

1. A história começa com a saída de Miguel da prisão. Foram oito anos na África do Sul dentro de uma das cadeias mais perigosas do mundo.

Miguel sai da prisão

2. Miguel esteve preso injustamente por um crime que não cometeu - o homicídio de Alexandre.

Zé mata Alexandre mas acusa Miguel de ser o assassino

3. De regresso a Portugal, Miguel volta a encontrar-se com Luísa e vê pela primeira vez Catarina, ainda sem saber que a menina é sua filha.

Miguel e Luísa frente-a-frente dez anos depois

4. A muito custo, Luísa e Zé contam a verdade a Catarina que não reage da melhor maneira.

Zé e Luísa finalmente contam a verdade a Catarina!

5. Desiludida com os pais, Catarina foge de casa e esconde-se numa praia. O pior só não acontecesse porque Miguel chega no momento certo e salva-a.

Catarina fica com medo quando Miguel chega perto dela

6. Miguel descobre uma forma de provar a sua inocência na morte de Alexandre e vai até à África do Sul. Luísa, que está a par de tudo, decide ir ter com ele sem ninguém saber. Miguel e Luísa juntos... só podia acabar assim!

Miguel e Luísa fazem amor

7. Luísa e Miguel decidem manter-se afastados e seguir com as suas vidas. Luísa investiu na sua relação com Zé e Miguel decidiu dar uma oportunidade a Helena.

Helena e Miguel casam-se!

8. Depois de saber que a autópsia do pai foi falsificada, Luísa fica desconfiada e insiste em saber toda a verdade. Contra a vontade de Zé, Luísa decide pedir a exumação do corpo de Alexandre e depois da investigação feita, percebe que as suas desconfianças tinham razão de ser! Miguel é inocente! Se o arrependimento matasse... não é Luísa?

Luísa chora ao colo de Miguel

9. Para manter o seu segredo, Zé é capaz de tudo! Leonor descobriu toda a verdade e o vilão não pensou duas vezes. Zé estrangula Leonor e simula um suicídio.

Luísa encontra Leonor enforcada no ginásio

10. Para espanto de toda a família Marreiros, Miguel é um dos herdeiros de Leonor e parece que vão mesmo ter que dividir o património com ele. Leonor quis compensar Miguel por ter acreditado que era ele o responsável pela morte do seu marido.

O advogado anuncia que Miguel recebe uma parte da herança de Leonor

O que será que acontece a seguir? Terá a guerra entre Miguel e os Marreiros terminado? Será que Luísa e Miguel se vão entender de vez?

E o reinado de Zé? Até quando vai durar?

Todas respostas em 2018!

Não pode perder o que aí vem! Continue connosco, continue a seguir a sua novela e um BOM ANO!