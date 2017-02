João Guerra - um português na plateia da Red Carpet dos Oscars

João Guerra estava longe de imaginar que a participação no passatempo lançado em fevereiro de 2016 no site da SIC, com o apoio da Top Atlantico, o ia levar até Los Angeles para viver uma experiência única.

Esta foi a foto que garantiu a sua participação:

O nervosismo antes de embarcar era visível mas expectante. Veja aqui o vídeo.

Durante todo o pré-evento que é ocupado com a chegada das estrelas à Passadeira Vermelha o João pode acompanhar tudo em primeira mão:

Um sonho tornado realidade pela: