Regulamento - Passatempo " A Caminho dos Óscares 2017"

Regulamento

Passatempo SIC - Óscares

1. Introdução

1.1.O Passatempo “SIC - Óscares ” é um passatempo promovido pela SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (SIC), em parceria com a NOS cujo prémio consiste na atribuição de Convites Duplos para assistirem à transmissão da cerimónia dos Óscares e ainda a um dos filmes nomeados, no dia 26 de Fevereiro de 2017, pelas 20h00 no Amoreiras Shopping Center, em Lisboa, e no Centro Comercial Braga Parque, em Braga.

1.2. O modo de participação no Passatempo, bem como a forma de atribuição e entrega do Prémio são regulados pelo presente Regulamento.

2. O Passatempo

O presente Passatempo visa desafiar os Participantes a preencher o formulário indicado com o nome, morada, contacto telefónico e qual das cerimónias gostaria de ir (Lisboa/Braga) onde responde correctamente à pergunta publicada no site http://sic.pt/oscares.

3. Divulgação

A publicidade ao Passatempo será feita pela SIC, no seu universo online e redes sociais.

4. Requisitos dos participantes

4.1. Podem participar no Passatempo todas as pessoas com residência em Portugal.

4.2. O presente Passatempo está vedado a todos os trabalhadores, colaboradores e estagiários, incluindo seus descendentes, do Grupo Impresa e da NOS

5. Duração O Passatempo terá as seguintes fases:

- Fase 1 – Receção dos formulários de acordo com as condições descritas no ponto 2. – de 18 a 21 de Fevereiro de 2017.

- Fase 2 - Identificação do vencedor – a 21 de Fevereiro de 2017;

- Fase 3 - Divulgação do vencedor – a 22 de Fevereiro de 2017.



6. Como participar

6.1. No site http://sic.pt/oscares encontra-se publicado o Regulamento do passatempo.

6.2. O Participante deve preencher o formulário indicado com:

* A resposta à questão divulgada no site SIC.

* Uma frase original com os termos SIC, NOS e Óscares

6.3. No momento da participação, o Participante deverá identificar-se através do nome, e-mail, morada, telefone e mencionar qual das cerimónias gostaria de ir (Lisboa/Braga).

6.4. Só serão considerados elegíveis como potenciais vencedoras as participações que preencham os requisitos de participação previstos no presente Regulamento, nomeadamente, o disposto nos nºs 6.2 e 6.3. .

6.5. A SIC não se responsabiliza por eventuais erros informáticos ou de extravio de correio eletrónico que impeçam a validação da participação.

7. O Prémio

7.1. Serão entregues 30 Convites Duplos (15 Convites Duplos para Lisboa, Amoreiras Shopping Center e 15 Convites Duplos para Braga, Centro Comercial Braga Parque).

7.2. Cada um dos vencedores do Passatempo receberá 1 Convite Duplo para assistirem à transmissão da cerimónia dos Óscares e ainda a um dos filmes nomeados a realizar-se no dia 26 de Fevereiro de 2017, em Lisboa e em Braga.

7.3 Todas as despesas associadas ao gozo do prémio não mencionadas no ponto anterior serão suportadas pelo vencedor e pelos acompanhantes.

7.4. Não é permitida a substituição ou a troca total/parcial do prémio por dinheiro ou qualquer outro produto, sendo o mesmo pessoal e intransmissível.

7.5. A SIC e a NOS consideram-se alheias a qualquer acontecimento que possa condicionar o gozo do prémio pelo vencedor.

8. Seleção do Vencedor

8.1. Serão eleitos 30 vencedores que reúnam todas as condições presentes neste regulamento

8.2. Os vencedores serão os Participantes que tenham enviado o cumprido o nº 6.2 do presente regulamento.

8.3. Os vencedores serão anunciados na página do passatempo sic.pt/oscares, no dia 22 de Fevereiro de 2017.

8.4. Os vencedores serão contactados por e-mail e /ou telefone até dia 23 de Fevereiro de 2017.

8.5. Caso não seja possível contactar algum dos vencedores no período referido no presente regulamento disposto no nº 8.4, não haverá lugar a atribuição de qualquer prémio ao participante. Neste caso, o prémio será atribuído ao seguinte lugar.

1. Entrega do Prémio

A entrega do Prémio aos Participantes vencedores será efetuada em condições a combinar diretamente entre a SIC e cada vencedor.

1. Política de Privacidade

10.1. Os dados pessoais são indispensáveis à participação no Passatempo; a omissão ou inexatidão dos dados fornecidos pelo participante são da sua única e inteira responsabilidade.

10.2 Os participantes autorizam a SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (SIC) e a NOS a tratar os respetivos dados pessoais, em conformidade com a legislação aplicável à proteção da privacidade e dos dados pessoais, para fins previstos neste Regulamento, sendo garantido ao participante o direito de acesso, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, nos termos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, mediante comunicação dirigida à SIC, enviado por correio postal, para Estrada da Outurela, n.º 119, 2794-052 Carnaxide.

1. Alterações

11.1. A SIC reserva-se o direito de, em qualquer momento, introduzir alterações e aditamentos ao presente Regulamento, sem necessidade de prévia comunicação aos participantes ou interessados, e de modificar ou suspender, de forma temporária ou definitiva, o presente Passatempo em qualquer momento, nomeadamente, e não só, no caso de anomalia informática, situações imprevistas ou excecionais, ou em caso de verificação de atuações que possam implicar a prática de ilícitos.

11.2. A SIC é responsável pela gestão das participações. Todas as ações desenvolvidas no sítio da internet pelos Participantes são monitorizadas e penalizadas quando se verifique que têm um fim fraudulento.

11.3. A SIC reserva-se o direito de excluir os participantes que, deliberadamente, tentem viciar as suas regras ou que pratiquem comportamentos que lesem os objetivos prosseguidos pelo presente Passatempo.

11.4. A SIC não se responsabiliza pelo cancelamento do Passatempo, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à SIC.

16. Disposições finais

A participação no presente Passatempo implica o conhecimento e a aceitação, integral e sem reservas, dos termos previstos no presente Regulamento.