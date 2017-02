Passatempo " A Caminho dos Óscares 2017"

Adora cinema? Nunca perde a transmissão da cerimónia dos Óscares?

Então este passatempo é para si! A Caminho dos Óscares 2017 com a SIC e a NOS!

Responda corretamente à nossa questão e escreva uma frase original com as palavras "SIC", "Nos" e "Óscares" e poderá ganhar um convite duplo para assistir à transmissão da cerimónia dos Óscares e ainda a um dos filmes nomeados a realizar-se no dia 26 de Fevereiro de 2017, em Lisboa e em Braga.

Lisboa

Amoreiras Shopping Center



Braga

Centro Comercial Braga Parque

Antes de participar consulte aqui o regulamento!

Questão:

“Quem é o inimigo de Jimmy Kimmel, o apresentador da cerimónia este ano?”

