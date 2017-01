Sabe quem é Jimmy Kimmel?

James Christian "Jimmy" Kimmel nasceu em Brooklyn, Nova York a 13 de Novembro de 1967, o humorista, escritor, apresentador de televisão e produtor será o anfitrião da 89.ª cerimónia de entrega dos Óscares.

O humorista tem o seu próprio programa "Jimmy Kimmel Live!", onde recebe estrelas de Hollywood, os principais nomes da música pop americana entre outros convidados. Conhecido por alguns dos desafios mais divertidos e que maior sucesso fazem na televisão, momentos que se tronaram virais na internet e a que ninguém consegue ficar indiferente.





Os meus pais comeram os meus doces todos!!!

Conhecido como a "Partida de Halloween", Jimmy deixou um desafio aos pais americanos: Na manhã após a noite de Halloween escondam todos os doces e digam aos vossos filhos que os comeram... As reações das crianças são incríveis, desde os que ficam tristes e magoados, aos que compreendem e até os que ficam furiosos.





Tweets Maldosos!

Outra das rubricas mais conhecidas do seu programa chama-se "Mean tweets" ou Tweets Maldosos onde as celebridades são convidadas a ler os comentários mais cruéis e humilhantes escritos... sobre eles próprios! O Presdidente Obama, atores como Sean Penn, Christoph Waltz, Patricia Arquette, George Clooney, Jessica Chastain e Seth Rogen ou músicos como Meghan Trainor, Ricky Martin, Ed Sheeran, One Direction e muitos outros já aceitaram o desafio e provocaram muitas gargalhadas, principalmente com as suas reações às criticas.





O "inimigo" Matt Damon

A desavença já tem anos... Nasceu no programa de Kimmel e os dois já fizeram as coisas mais inacreditáveis e já se atacaram de todas as formas. Desde vídeos onde Damon diz ter dormido com a mulher do apresentador até um tweet maldoso de Kimmel que foi lido pelo ator, já se viu de tudo... mas sempre com muito humor! A picardia entre os dois é bem conhecida e na noite da cerimónia dos Óscares podemos mesmo assistir a mais um ataque... Resta saber de qual dos dois virá!