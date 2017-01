A 89.ª cerimónia de entrega dos Óscares, marcada para dia 26 de Fevereiro terá lugar no Teatro Dolby, em Los Angeles. A cerimónia irá premiar os melhores do mundo do cinema em 2016 e contará com o humorista Jimmy Kimmel como anfitrião.

Os nomeados serão conhecidos no dia 24 de janeiro na SIC Notícias e poderá acompanhar a cerimónia em direto na SIC e na SIC Caras.

