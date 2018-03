Semana de 19 a 25 de março

Clara diz a Tomaz que levará Cacau para a casa de Mercedes e o menino faz Lívia prometer que o deixará visitar o seu cão. Duda percebe a armadilha de Laerte e o expulsa de seu quarto. Caetana alerta Duda sobre Laerte. Melissa viaja com Diego e não avisa aos pais. Isabel e Raul procuram a filha na casa de Gustavo e acusam o geólogo de sequestrar a menina. Nádia tenta convencer Tônia a esquecer o que aconteceu na delegacia. Bruno e Raquel namoram. Clara leva Cacau para a casa de Mercedes e Josafá se apega ao animal. Mariano termina seu romance com Sophia e se encontra com Cleo. Nicácio aluga uma casa em Pedra Santa. Diego e Melissa chegam ao Jalapão. Clara presenteia Josafá com uma carrinha. Caetana recebe a visita de sua filha Herculana. Estela vê Juvenal com Desirée. Samuel despede um médico ao descobrir que ele é gay. Sophia manda Zé Vitor ser seu espião no garimpo e vigiar Mariano. Caetana reconhece Sophia e comenta com Laerte que ela esconde um grande segredo.

Caetana revela o segredo de Sophia para Laerte. Nádia fala para Tônia inventar uma desculpa para não conversar com Bruno. Raquel afirma à Mãe do Quilombo que só ficará com Bruno após sua separação. Suzy se decepciona com a atitude de Samuel. Lívia teme perder Tomaz e procura Clara, que decide pedir a guarda do filho. Gael sofre na cadeia. Nicolau e Estevão chegam à pousada onde Diego e Melissa estão, mas não encontram o casal. Amaro dança com Estela, e Rosalinda vibra. Desirée implica com Juvenal depois de ele confessar seu interesse em Estela. Mariano se enfurece com Sophia. Zé Vitor conta para Sophia sobre a namorada de Mariano. Nicácio discute com Nádia e avisa que abrirá um novo salão. Renato questiona Samuel sobre a demissão do médico e comenta com Clara. Laerte insiste em se aproximar de Duda. Marcel tenta seduzir Odair. Renato enfrenta Lívia sobre levar Tomaz para visitar Cacau. Clara vai à casa de Samuel e reage ao saber que o psiquiatra está em uma reunião no hospital. Laerte conversa com Zé Vitor sobre Sophia. Raquel questiona Bruno sobre seu casamento.

Raquel dispensa Bruno ao saber que ele não se separou. Renato convence Lívia a deixar Tomaz visitar o seu cão, Cacau. Clara fica impressionada com o jeito como Adinéia trata Samuel. Patrick diz como Clara pode descobrir se Samuel tem uma vida dupla. Laerte observa Duda beber. Clara pede que Patrick passe o Ano Novo com ela. Bruno separa-se de Tônia e procura Raquel. Nicolau e Estevão não conseguem encontrar Diego e Melissa. Isabel e Raul reclamam com Vinícius da demora em encontrar sua filha. Nicácio apresenta-se para as meninas do bordel. Sophia usa Vanessa em seu plano para se vingar de Mariano. Josafá diverte-se com Tomaz. Mercedes obriga Cleo a devolver o dinheiro que ela pediu a Clara para ajudar Mariano. Renato confirma que Samuel mentiu, e Clara pensa em falar com Irene. Tomaz diz a Josafá que dormirá na casa de Mercedes. Vanessa aproxima-se de Cleo. Tônia sai de casa. Bruno convida Nádia e Gustavo para passar o Ano Novo com ele e Raquel. Cleo diz a Mariano que pode trabalhar no bordel para ajudá-lo. Lívia proíbe Tomaz de ficar na casa da Mercedes.

Renato discute com Lívia e promete a Tomaz levá-lo para dormir na casa da Mercedes. Sophia convence Lívia a ficar contra Renato. Mariano enfurece-se com Cleo por ela pensar em trabalhar no bordel. Nádia é obrigada a aceitar passar o Ano Novo com Bruno e Raquel. Clara conta para Renato que Cido não estava com Irene na noite em que ela foi à casa do psiquiatra. Sophia e Samuel tramam contra Clara novamente. Nicácio discute com Marcel por causa de Odair. Amaro pede para passar o Ano Novo com Estela e Rosalinda. Juvenal questiona Amaro sobre seu interesse por Estela. Laerte confirma a história que Caetana contou sobre Sophia e pensa em como tirar vantagem do fato. Leandra atende o sócio misterioso do bordel. Mercedes tem um pressentimento e pede para Josafá não passar a noite fora. Sophia pega um remédio com Samuel e vai para a casa de Clara. Irene conta o plano de Sophia para Clara, que acaba dopando a vilã. Renato tenta cuidar da sogra, que tem um surto psicótico. Cleo convence Mariano a deixá-la trabalhar no bordel. Caetana avisa a Mercedes sobre Cleo.

Mercedes busca Cleo no bordel e tem uma longa conversa com a neta. Zé Vitor conta para Mariano sobre o encontro de Sophia com Vanessa. Cleo termina seu namoro, e Clara oferece ajuda a Mariano. Clara convence Estela a ir ao salão de Nicácio, e Amaro fica encantado ao vê-la arrumada. Patrick elogia Adriana por ajudá-lo com uma cliente. Irene devolve o dinheiro para Sophia. Cido encontra-se com Samuel. Renato engana Lívia e leva Tomaz para dormir na casa de Mercedes. Tomaz fica feliz ao acordar e abraça Clara, que se emociona. Diego percebe Nicolau e Estevão atrás dele e de Melissa. Gael sofre por estar preso. Sophia implora que Mariano continue trabalhando nas minas. Vanessa conta para Mariano o acordo que fez com Sophia. Lívia expulsa Renato de sua casa e pede a separação. Patrick diz que Clara pode usar o garimpo para se vingar de Sophia.

Clara fala de Mariano para Patrick e ele pede para conversar com o garimpeiro. Renato discute com Lívia e afirma a Tomaz que o levará para ver Josafá e Cacau sempre que o menino quiser. Suzy comenta com Clara sobre o desaparecimento de roupas interiores. Renato beija Clara. Clara aconselha Irene a exigir que Cido compre uma casa para eles morarem depois do casamento. Diego descobre que Nicolau e Estevão estão atrás dele e de Melissa e engana os dois antes de fugir com a namorada. Laerte procura Sophia, mas é destratado por ela. Mariano conta para Clara e Patrick sobre as péssimas condições de trabalho impostas por Sophia nas minas. Cido chantageia Samuel. Nicácio, Marcel, Odair e Ivanilda passam o Ano Novo juntos. Juvenal deixa a casa de Estela assim que Amaro chega. Nádia destrata Raquel, que vai embora com Bruno. Renato surpreende Clara e Patrick ao chegar para a noite de Ano Novo. Duda embebeda-se e fala de seu passado a Laerte.

Duda percebe que falou demais e expulsa Laerte de seu quarto. Nádia lamenta a ausência de Bruno no Ano-Novo. Laura e Rafael beijam-se. Samuel usa o líquido que ganhou da Mãe do Quilombo com Suzy. Lívia reclama da falta de Renato. Clara troca olhares com Renato ao saber por Irene que Cido ganhou dinheiro de Sophia. Nicácio e Marcel se unem para afastar a namorada de Odair. Patrick consegue impedir o julgamento de Gael, que é obrigado a voltar para a prisão. Clara denuncia Sophia para Raquel. Renato segue Samuel. Bruno anuncia que irá à mina de esmeraldas atender a uma denúncia, e Gustavo alerta Sophia. Diego leva Melissa para casa, e Isabel e Raul decidem retirar a queixa contra ele. Mariano procura Cleo. Renato fala para Lívia sobre seus sentimentos por Clara. Lívia e Mariano se conhecem. Os garimpeiros confirmam as denúncias de Clara, e Sophia é presa por desacatar Raquel e Bruno.

