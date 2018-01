Beth/ Duda

Mulher de Henrique (Emílio de Mello), mãe de Adriana (Lara Cariello/Julia Dalavia). Mora no Rio de Janeiro com a família. Mas ao cair em uma armação do sogro, Natanael (Juca de Oliveira), é obrigada a forjar a própria morte e a se afastar de todos que ama.

Após desaparecer, troca de identidade e será conhecida apenas por Duda. Ela entra num processo de autodestruição em função da bebida e da depressão. Vai vagar por várias cidades até voltar para o Tocantins, sua terra natal.



Fonte: Globo