As personagens principais, Clara e Gael, são totalmente diferentes. No jeito de ser, no temperamento, na forma em que forma criados e na condição social. O que os liga é um grande amor, que parece ultrapassar todas essas barreiras. O casamento não demora a acontecer, ele é um tipo impulsivo, que tem a emoção à flor da pele. Ele é capaz de ser extremamente romântico e atencioso e, num curto espaço de tempo, mostrar também rompantes de agressividade. Mas acredita que com Clara, pode mudar.

Clara (Bianca Bin) não poderia imaginar que um encontro no campo de capim dourado, no Jalapão, seria capaz de mudar completamente sua vida. Romântica e muito simples, a jovem se divide entre dar aulas para crianças no quilombo da Formiga e ajudar o avô Josafá (Lima Duarte) em seu bar. Ao conhecer Gael (Sergio Guizé), um mundo novo e totalmente diferente se abre para Clara vivendo uma vida difícil entre o marido e a sogra (Sophie) que faz tudo pela ambição que não tem limites.

Uma novela de Walcyr Carrasco e que, segundo o próprio, "O Outro lado do Paraíso" "...é uma novela Com emoção, sentimento e, ao mesmo tempo, vai discutir temas profundos dos dias de hoje."

O sonho com “o príncipe gentil” não dura muito tempo. Gael passa a agredir Clara, que acaba sendo levada com frequência para o hospital de Palmas. São nesses episódios que Clara conta com o apoio do médico Renato (Rafael Cardoso). Clara e Renato se conhecem da época em que ela dava aulas no quilombo, no Jalapão, e ele fazia um trabalho voluntário naquela comunidade. Desde então, o médico nunca escondeu seus sentimentos: gosta de Clara e está sempre disposto a protegê-la.

Fonte: Globo