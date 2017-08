Novo Mundo - Resumo de 21 a 27 de Agosto

Anna afirma a Joaquim que precisa mandar Thomas para a cadeia. Thomas e Fred se encontram no presídio. Fred pede ajuda a um cúmplice para salvá-lo de Thomas. Domitila afirma que terá um filho homem. Chalaça descobre que Benedita também está grávida de Dom Pedro. Joaquim teme que a prisão de Fred os impeça de tê-lo como aliado. Thomas coloca Fred em um navio inglês que está ancorado no porto. O oficial questiona Nívea sobre Miss Liu. Chalaça se alia a Benedita contra Domitila. Miss Liu se preocupa com Fred. Licurgo e Germana comemoram o sucesso da feijoada na taberna. Leopoldina revela a Anna que Bonifácio se declarou para ela. Libério entrevista Licurgo, que é candidato a deputado da Constituinte. Joaquim procura por Elvira. Elvira joga uma garrafa com um bilhete no mar. Ubirajara não deixa que ninguém se aproxime de Jacira. Tibiriçá se preocupa com a implicância de Ubirajara com Jacira e Piatã. Thomas desconfia de Liu. Domitila manda Patrício contar a Leopoldina sobre sua gravidez. Thomas descobre que Liu é esposa de Fred.

Leopoldina sofre com a notícia da gravidez de Domitila. Cecília decide escrever um artigo para o jornal sobre os candidatos a deputado constituinte. Thomas vai ao encontro de Fred e o ameaça. Anna consola Leopoldina. Domitila se enfurece com o elogio que Dom Pedro faz à princesa. Cecília ajuda Joaquim a pegar documentos de Sebastião. Ubirajara desafia Piatã. Joaquim mostra a Anna os documentos que encontrou na casa de Sebastião. Bonifácio confronta Domitila. Francisco e Rosa espalham a notícia sobre a gravidez de Domitila. Anna conversa com Quinzinho sobre Elvira. Idalina e Matias temem que Sebastião castigue Cecília. Thomas e Miss Liu se enfrentam. Greta tenta fazer intriga contra Diara. Elvira se junta aos piratas para salvar Fred e Miss Liu. Wolfgang critica Diara por querer impedir Ferdinando de se aproximar de Greta. Os piratas invadem o navio inglês.

Os piratas lutam contra a tripulação inglesa. Anna ajuda Leopoldina a se arrumar para um sarau. Elvira tenta libertar Fred e Miss Liu. Diara flagra Greta tentando beijar Ferdinando. Jacira exige que Ubirajara vá embora da aldeia. Greta fala com Schutz que usará Ferdinando para provocar Diara. Leopoldina se emociona com as apresentações no sarau, e Pedro chega de surpresa. Leopoldina fala sobre a gravidez de Domitila com Pedro. Anna e Joaquim conversam sobre suas mães. Amália tem uma lembrança de seu passado e implora que Peter a ajude a se lembrar de tudo. Piatã reclama por Jacira ter criticado Ubirajara. Pedro repreende Domitila por ter avisado a Leopoldina de sua gravidez. Fred e sua tripulação fogem de outro navio inglês. Thomas e Anna recebem uma convocação para comparecerem à Embaixada Inglesa.

Anna e Joaquim sofrem com a convocação para a audiência. Bonifácio se entristece com a frieza de Leopoldina. Elvira reclama por ter de ficar mais tempo com os piratas. Quinzinho tenta consolar Joaquim. Thomas consegue a guarda de Vitória. Olinto vai atrás de Ubirajara na mata. Licurgo reclama da entrevista publicada no jornal. Bonifácio tenta falar com Leopoldina. Madre Assunção sugere que Peter e Amália conversem com Chalaça. Chalaça prepara Benedita para ir com ele ao Rio de Janeiro. Cecília fica animada com a entrevista de Germana. Anna e Joaquim se despedem. Greta vai atrás de Ferdinando na mata, e os dois ficam juntos. Thomas vai até ao palácio buscar Anna e Vitória e as leva para sua casa. Idalina teme a volta de Sebastião. Olinto é cercado por jagunços na mata. Anna enfrenta Thomas.

Joaquim se desespera e Dom Pedro o consola. Olinto é preso pelos jagunços. Ferdinando e Greta voltam para casa, e a austríaca provoca Diara. Amália sonha que seu bebê morreu e Peter fica intrigado. Licurgo e Germana saem para votar. Anna fica satisfeita ao saber que Miss Liu fugiu com Fred. Joaquim segue Thomas. Germana é impedida de entrar no local da votação e pede ajuda a Leopoldina. Sebastião volta para a cidade e descobre o casamento de Cecília. Thomas vai à casa de Domitila e Joaquim o espera ao lado de fora. Matias não deixa Idalina ser castigada por Sebastião. Ubirajara vê Olinto preso. Licurgo e Gonçalves Ledo vencem a eleição para deputado. Hassan e Jacinto temem ser enganados por Elvira. Thomas e Joaquim duelam.