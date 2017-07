Novo Mundo - Resumo de 31 a 6 de Agosto

Jacira e Miss Liu lutam, e Piatã se desespera. Thomas percebe a aflição de Anna, e Leopoldina tenta afastá-la dele. Sebastião descobre que Cecília é Rosa Branca. Dom Pedro e Isaura se beijam. Anna afirma a Peter que não fugirá sem Vitória. Elvira vai à taberna atrás de Quinzinho. Piatã encontra Vitória. Elvira e Hugo procuram Quinzinho pelas ruas. Cecília e Libério namoram no jornal e são flagrados por Sebastião. Joaquim e Quinzinho se encontram com Anna. Thomas se junta a Liu e persegue a esposa. Jacira entrega Vitória para Anna. Elvira vê Joaquim e Quinzinho e tenta ir atrás deles. Thomas encurrala Anna, Joaquim e as crianças.

Anna, Joaquim e as crianças fogem em um balão, e Thomas fica furioso. Piatã, Olinto e Jacira deixam a cidade. Hugo consola Elvira. Thomas se enfurece ao saber que o balão não pode ser encontrado. O balão desce na mata e Joaquim decide acampar no local. Peter encontra Libério machucado no jornal. Sebastião prende Cecília em seu quarto. Patrício conta para Domitila que Dom Pedro saiu da feira acompanhado de uma mulher. Diara anuncia sua gravidez e Wolfgang desconfia. Schultz chega ao Brasil com Greta, irmã de Wolfgang. Joaquim, Anna e as crianças chegam à aldeia dos Tucarés.

Anna revela a Joaquim que descobriu por que Thomas quis se casar com ela. Liu se encontra com Fred. Piatã aconselha Anna a contar que Joaquim é o pai de Vitória. Ubirajara teme pela segurança da aldeia. O comissário Egídio suspende as buscas por Anna e Vitória, e Thomas fica furioso. Hugo se preocupa com Elvira. Domitila descobre quem é Isaura. Thomas paga Patrício para contar para ele tudo o que acontece no Palácio. Wolfgang e Diara levam Ferdinando para se hospedar na Taberna. Matias ajuda Cecília e Libério a se corresponderem. Domitila intima Dom Pedro a comparecer a um sarau que fará em sua homenagem. Piatã e Jacira se beijam. Thomas descobre a localização da aldeia Tucaré. Wolfgang reencontra Greta e Schultz. Anna conta a Joaquim que Vitória é sua filha.

Joaquim se entristece com a mentira de Anna. Thomas manda Francisco escolher soldados para irem com ele até a reserva indígena e Liu ouve. Licurgo e Germana usam seu novo fogão como atração para ganhar dinheiro. Sebastião avisa a Cecília que Orozimbo ficou viúvo. Tibiriçá aceita casar Piatã e Jacira. Dalila faz previsões sobre Narcisa, com a ajuda de Hugo. Greta finge gostar de Diara. Domitila confessa seus planos a Francisco. O verdadeiro comandante Maximiliano chega ao Rio de Janeiro. Joaquim e Anna decidem adiar a partida por causa do casamento de Piatã e Jacira. Thomas e seus jagunços se aproximam da aldeia Tucaré. Domitila aparece no Paço para a cerimônia a Dom Pedro, com o mesmo colar usado por Leopoldina.

Dom Pedro fica furioso com a chegada de Domitila. Thomas acerta com Querêncio o assassinato de Joaquim. Tibiriçá sente a presença de Thomas na floresta e pede que Piatã o ajude a afastá-lo. Domitila provoca Leopoldina. Os jagunços de Thomas se assustam com os barulhos que vêm da floresta. Licurgo e Hugo não conseguem acordar Germana e se preocupam. Dom Pedro fica intrigado ao ver Isaura chegar ao sarau na casa de Domitila. Domitila confirma suas suspeitas sobre Isaura e Pedro. Bonifácio alcança Leopoldina na estrada e segue com ela até a fazenda de Santa Cruz. Dom Pedro estranha o sumiço de Isaura. Anna amamenta Vitória e Joaquim fica encantado. Bonifácio se declara para Leopoldina.

Leopoldina se afasta de Bonifácio. Dom Pedro repreende Domitila e se preocupa por não encontrar a princesa no Palácio. Leopoldina enfrenta Dom Pedro. Joaquim e Anna pensam em ir para a Europa. Germana desperta e ataca Licurgo. Greta reclama de Diara para Schultz. Piatã fala para Joaquim sobre a possível aproximação de Thomas e ele pensa em deixar a aldeia. Thomas anda pela mata com os jagunços e é picado por um inseto. Tibiriçá orienta Joaquim e Anna a permanecer na aldeia até o casamento de Jacira e Piatã. Domitila vai à taberna e manda Rosa divulgar seu romance com Dom Pedro. Jacira e Piatã se casam. Patrício ouve Bonifácio confidenciar a Leopoldina o esconderijo de Anna e Joaquim. Passam-se alguns dias. Anna, Joaquim, Olinto e as crianças chegam à casa de Bonifácio em Santos. Patrício revela a Thomas o paradeiro de Anna e Joaquim.