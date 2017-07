Novo Mundo - Resumo de 17 a 23 de julho

Elvira ameaça ir com Quinzinho para Portugal. Anna enfrenta Thomas, mas se desespera quando ele se tranca no quarto com Vitória. Dom Pedro inventa uma desculpa para se encontrar com Domitila e Leopoldina se entristece. Wolfgang sugere que Diara vá com Ferdinando ao palácio. Cecília visita Amália. Peter e Libério conversam com Pedro sobre a Independência do Brasil. Joaquim recebe um recado de Anna para encontrá-lo. Bonifácio repreende Dom Pedro por suas atitudes. Hugo pede para Elvira fazer uma encenação para ele. Joaquim encontra Thomas no lugar de Anna.

Joaquim teme pela vida de Anna e conta para Bonifácio seu acordo com Thomas. Ferdinando e Diara se lembram de quando se viram pela primeira vez e Wolfgang se incomoda. Dom Pedro tem um ataque epilético com Domitila. Thomas apresenta Sebastião para Anna como seu sócio. Leopoldina cuida de Dom Pedro e os dois se amam. Thomas insinua que o pai de Anna esteja vivo e Liu ouve a conversa. Piatã avisa a Jacira que não pode ficar com ela. Ferdinando entrega a carta de Piatã para Anna. Narcisa descobre que a amante de Dom Pedro mora no Solar. Joaquim ouve que não é pai de Quinzinho ao presenciar a conversa de Germana e Licurgo com Elvira.

Joaquim vai embora e leva Quinzinho com ele, deixando Elvira desesperada. Diara tenta falar a sós com Anna, mas Thomas as surpreende. Pedro passeia com Leopoldina. Bonifácio ameaça Narcisa para que ela desista de ir ao Solar. Rosa ajuda Domitila a se arrumar para ir ao encontro de Dom Pedro. Thomas intercepta a carta de Piatã e Anna fica revoltada. Elvira implora para ver Quinzinho. Wolfgang sente ciúmes de Diara e Ferdinando. Elvira procura Thomas, avisa que Joaquim a ameaçou e pede mais dinheiro para fugir com Quinzinho. Domitila surpreende Dom Pedro quando chega ao Paço. Thomas marca um encontro com Elvira e acerta um serviço com Jacinto. Leopoldina fica desconfortável na presença de Narcisa. Bonifácio manda Domitila embora a pedido de Dom Pedro. Peter inicia um novo tratamento em Amália. Joaquim volta à taberna e Hugo o questiona sobre Elvira. Elvira é atacada por Jacinto.

Jacinto avisa a Thomas que o corpo de Elvira foi encontrado. Joaquim recebe a notícia da morte de Elvira e tenta acalmar Quinzinho. Germana e Licurgo acusam Joaquim pela morte de Elvira e o rapaz acaba preso. Peter e Libério tentam libertar Joaquim e avisam a Dom Pedro e Bonifácio. Hugo tranquiliza Quinzinho. Thomas é interrogado pela morte de Elvira. Dom Pedro visita Joaquim na cadeia, mas vai embora quando Joaquim fala de Domitila. Thomas revela a Anna que Joaquim foi acusado pela morte de Elvira. Bonifácio garante a Joaquim que irá ajudá-lo. Anna afirma que se vingará de Thomas. Cecília tenta se entender com Libério, mas é impedida por Matias. Licurgo insinua que Wolfgang tem motivos para sentir ciúmes de Diara e Ferdinando. Thomas invade a casa de Domitila. Matias descobre que é irmão de Cecília. Jacinto conduz o caixão de Elvira.

Jacinto deixa o caixão no cemitério e vai embora. Bonifácio afirma que Joaquim é inocente. Anna pensa em fugir e pede a ajuda de Liu. Jacinto chega a um esconderijo. Dom Pedro afirma que não pode ajudar Joaquim. Narcisa insiste para que Leopoldina vá com ela até o Solar e Dalva tem uma ideia para impedir a visita. Hugo cuida de Quinzinho. Licurgo e Germana pensam em saquear a casa de Elvira. Thomas não gosta de saber que Liu saiu de casa sem a sua permissão. Matias decide ajudar Cecília. Domitila seduz Dom Pedro. Hugo leva Quinzinho para visitar Joaquim. Tibiriçá vai com Piatã ao local onde ele precisa ficar para se tornar Pajé e Jacira se aflige. Anna tenta fugir com a ajuda de Liu, mas Thomas a impede.

Thomas prende Anna e usa Vitória para castigá-la. Anna descobre que foi traída por Liu. Sebastião tenta convencer os representantes das províncias a ficarem contra Dom Pedro. Quinzinho se irrita ao ver Germana e Licurgo com as roupas de seus pais. Jacira se perde ao tentar ir atrás de Tibiriçá. Piatã não sabe o que fazer para se tornar um Pajé. Diara tem uma ideia para tentar animar Ferdinando. Peter compra tecidos e material de costura para Amália, que fica encantada. Wolfgang vê Ferdinando e Diara juntos no quintal e fica enciumado. Thomas manda Domitila convencer Dom Pedro a nomear Francisco como seu secretário. Bonifácio descobre a estratégia de Sebastião para prejudicar Pedro. Dom Pedro e Domitila dançam durante o sarau e todos fazem comentários. Leopoldina vai atrás da comitiva dos representantes das províncias.