Novo Mundo - Resumo de 8 a 13 de Maio

Pedro entra com Joaquim no palácio por uma passagem secreta. Anna e Joaquim se reencontram. Joaquim revela que veio falar com Leopoldina e Anna cobra explicações do rapaz. Thomas se surpreende ao ver Joaquim falando com Anna e anuncia ao rival que está noivo da professora. Pedro tenta impedir que Joaquim deixe o palácio. Wolfgang afirma a Diara que comprará Idalina e Matias. Elvira se despede de Quinzinho. Pedro acredita que o autor de seu atentado seja Avilez. Chalaça procura Domitila e dois se beijam. Germana se emociona com a partida de Elvira. Joaquim invade o quarto de Anna e admira seus desenhos. Thomas tenta falar com sua noiva, mas ela o manda embora do palácio. Joaquim leva Anna para a aldeia dos índios.

Leopoldina reclama das traições de Pedro. Domitila pede para ir com Chalaça ao Rio de Janeiro. Pedro conta para Piatã que Joaquim está vivo. Wolfgang ensina Diara e Elvira a se portar à mesa. Cecília deixa o convento e pede à Madre para visitar Amália. Anna conversa com Olinto e Tibiriçá. Pedro fala para Thomas que Anna foi embora com Joaquim. Jacira questiona Anna sobre seus sentimentos por Joaquim. Domitila se apavora ao ver Felício em seu quarto com os filhos. Joaquim prepara uma oca para Anna dormir. Thomas chora por causa de Anna. Joaquim e Anna se amam.

Chalaça salva Domitila e manda prender Felício. Joaquim pede a Ubirajara para se casar com Anna na aldeia. Anna fala de Piatã para Jurema e Jacira. Domitila ironiza o fato de Benedita tê-la denunciado a Felício. Tibiriçá sugere que Anna esteja grávida de Joaquim. Diara reclama das aulas de Elvira. Licurgo estranha ao ver Germana cuidar de Quinzinho. Idalina implora para Cecília não contrariar Sebastião. Thomas sofre com a falta de notícias de Anna. Tibiriçá, Ubirajara e Olinto preparam Joaquim para o casamento. Thomas descobre o segredo de Joaquim. Joaquim e Anna se casam.

Anna se emociona com a cerimônia de seu casamento. Alvilez é hostilizado na rua. Olinto aconselha Joaquim a contar a verdade para Anna. Elvira implora a Diara e Wolfgang que não seja demitida. Chalaça diz a Domitila que não pode levá-la ao Rio de Janeiro. Anna e Joaquim voltam para casa. Avilez prende Libério e Peter. Sebastião fala para Wolfgang que não pode vender Idalina e seu filho e faz intriga sobre Diara e Matias. Germana cobra de Elvira a consulta de Quinzinho. Leopoldina tenta convencer Piatã a conhecer os índios da tribo de Joaquim. Pedro afirma que apoiará Avilez depois que Libério e Peter forem libertados. Anna conta a Leopoldina que se casou com Joaquim. Joaquim anima Piatã a conhecer os índios. Domitila não encontra seus filhos e se desespera. Thomas diz a Anna que tem uma importante revelação a lhe fazer.

Thomas desiste de contar a Anna o que sabe sobre Joaquim. Piatã desconfia do comportamento do Ministro com o rompimento do noivado. Domitila procura pelos filhos. Pedro revela a Libério que é o autor do artigo contra Avilez. Joaquim pede para se casar com Anna na corte. Cecília e Libério trocam olhares na rua. Matias arma para Wolfgang brigar com Diara. Pedro afirma a Joaquim que não pode ajudá-lo a resolver o problema com os índios. Peter ajuda Piatã a perceber que possui um dom indígena. Felício repreende Domitila pelo sumiço dos filhos. Libério conta para Peter quem é o autor do artigo misterioso. Ferdinando sonha com Letícia. Benedita revela que saiu com os sobrinhos e Domitila fica furiosa. Joaquim afirma a Anna que não se aliará a Dom Pedro se ele não ajudar os índios. Diara estranha o sumiço de Wolfgang. Elvira aparece no palácio e revela que é casada com Joaquim.