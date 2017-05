Novo Mundo - Resumo de 1 a 7 de Maio

Joaquim se irrita quando os Tupiniquins declaram guerra contra os Tucarés. Pedro afirma a Chalaça que irá desmascarar Thomas. Elvira esconde Quinzinho de Licurgo e Germana. Thomas mostra para Dom João a lista que recebeu de Sebastião, com os nomes dos falsos rebeldes que foram presos. Ferdinando e Letícia encontram Piatã desacordado na mata. Joaquim descobre sua missão com os índios. Dom João manda Thomas para Cisplatina e Pedro comemora.

Thomas despede-se de Anna e promete se corresponder com ela. Carlota reclama das saídas misteriosas de Dom João. Joaquim pensa em Anna. Piatã recobra a consciência e se envergonha de seu estado. Thomas afirma a Sebastião que saqueará muitas vilas a caminho de Cisplatina. Tibiriçá adverte Joaquim que sua missão com os índios poderá afastá-lo de Anna. Germana encontra Quinzinho. Wolfgang fica fascinado com Diara. Joaquim se transforma em Tinga na aldeia. Anna ouve Ferdinando e Letícia contarem para Leopoldina sobre a volta de Piatã e corre para encontrar o irmão, que se recusa a falar com ela. Wolfgang e Diara se amam. Pedro intercepta Anna, que avisa a Leopoldina que irá se mudar. Jacira acredita que conquistará Joaquim. Joaquim se junta aos guerreiros indígenas. Leopoldina lê o diário de Anna e descobre porque ela quer sair de casa.

Anna conta sobre os assédios que sofreu de Dom Pedro e Leopoldina fica arrasada. Joaquim treina com os índios. Piatã decide procurar um emprego. Elvira batiza Quinzinho. Carlota reclama de continuar no Brasil. Leopoldina questiona Pedro sobre Anna e exige que o marido se retrate com sua professora. Os índios prestam atenção ao plano de Joaquim. Pedro decide publicar um livro com as histórias de Anna. Há uma passagem de quatro anos. Joaquim lidera uma grande fila de índios na caminhada para o Rio de Janeiro. Pedro comemora o nascimento de seu segundo filho. Avilez entrega a Dom João uma carta com a ordem para ele retornar a Portugal. Anna termina seu livro. Dom João passa o comando do Brasil para Dom Pedro. Thomas volta para o Rio de Janeiro e pensa em se casar com Anna. Dom João faz sua última saída misteriosa e pede que Chalaça não releve o seu segredo. Pedro afirma que destituirá Thomas de seu cargo na corte. Avilez comemora com Thomas, disfarçadamente, a volta de Dom João para Portugal. Piatã não consegue se aproximar de Anna. Pedro se surpreende ao saber que terá que seguir as ordens da Corte Portuguesa.

Pedro se enfurece com Avilez e tem um ataque epilético. Leopoldina incentiva Pedro a armar uma estratégia contra Avilez. Domitila foge de Felício com os filhos. Benedita repreende Domitila por ter saído de casa e Francisco contraria a irmã. Leopoldina encoraja Anna a se desfazer dos desenhos de Joaquim. Avilez anuncia a Pedro que seus ministros foram depostos. Thomas pede para Piatã se reconciliar com Anna. Leopoldina flagra Pedro trocando olhares com Dulcina. Wolfgang e Diara chegam para a festa e todos observam o casal. Pedro e Dulcina têm um encontro amoroso. Thomas pede Anna em noivado. Joaquim se aproxima do Rio de Janeiro.

Avilez pede que Thomas atente contra a vida de Pedro. Schultz humilha Diara. Pedro se diverte com Dulcina na fazenda de Santa Cruz. Leopoldina distribui comida para o povo. Patrício comenta de Pedro e Dulcina para Lurdes. Francisco afirma que se aliará a Pedro contra a Corte Portuguesa. Piatã incentiva Anna a não se casar com Thomas. Leopoldina reclama de seu casamento para Anna. Diara pede que Wolfgang contrate uma pessoa para lhe ensinar boas maneiras. Pedro é perseguido por Jacinto e seus capangas e Joaquim surge na hora.

Pedro se aproxima de Joaquim. Leopoldina sente-se constrangida ao ver Dulcina na rua. Sebastião avisa a Thomas que Pedro foi salvo por um índio. Germana e Licurgo vendem Elvira para Wolfgang. Piatã tem uma intuição sobre como tratar uma pessoa doente e Peter fica curioso. Pedro anuncia ao povo que sofreu um atentado e Joaquim se surpreende ao saber que ele é o Príncipe Regente. Elvira se entristece ao saber que irá para a casa de Wolfgang sem Quinzinho. Joaquim revela a Pedro que é o marinheiro que salvou a vida de Leopoldina. Chalaça rasga a carta que Domitila escreve para Pedro. Pedro entra com Joaquim no palácio por uma passagem secreta. Anna e Joaquim se reencontram.