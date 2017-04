Novo Mundo - Resumo de 24 a 30 de abril

Guayi incomoda-se com o encantamento de Jacira por Joaquim. Leopoldina tenta falar com Anna sobre sua noite de núpcias. Elvira rouba a mala de uma mulher no porto. Guayi ataca Joaquim ao vê-lo pintar o rosto de Jacira. Miguel fala sobre Noémie em frente de Leopoldina. Thomas se preocupa com o conteúdo do baú do capitão Millman. Germana observa Sebastião conversando com Wolfgang e Schultz. Elvira pede para se hospedar na estalagem. Joaquim diz a Padre Olinto que precisa sair da aldeia o quanto antes. Wolfgang compra uma chácara de Sebastião. Thomas percebe a vontade de Piatã de ir para a expedição com Ferdinando e Letícia. Joaquim aprende alguns costumes indígenas. Anna fica indignada ao saber que Thomas está hospedado na casa de um comerciante de escravos. Pedro sofre um ataque epilétrico à frente de Leopoldina.

Leopoldina cuida de Pedro, que fica encantado. O baú do pai de Anna é roubado. Jacira se declara para Joaquim. Guayi desafia Joaquim. Pedro não gosta quando Leopoldina chama Peter para vê-lo. Thomas recebe o baú do pai de Anna. Ubirajara enfrenta Guayi para defender Joaquim e o desafia para um duelo. Thomas afirma a Anna que encontrará o baú de seu pai e Piatã desconfia. Germana acredita que Elvira seja uma golpista e decide invadir seu quarto. Elvira tenta seduzir Wolfgang. Leopoldina flagra Carlota tentando agarrar Piatã. Pedro convida Anna para um passeio. Olinto e Tibiriça tentam convencer Joaquim a não fugir da aldeia. Guayi vê homens armados na mata e se preocupa. Pedro tenta seduzir Anna.

Anna tenta se livrar de Pedro. Sebastião avisa a Thomas que ele terá uma audiência com Dom João. Ferdinando e Letícia impedem que Piatã os acompanhe na expedição. Jacira finge ser amiga de Joaquim. Wolfgang foge de Elvira. Leopoldina conta para a Anna que Carlota atacou Piatã. Anna não consegue contar para Piatã que Pedro a beijou à força. Catarina revela que foi roubada por Elvira, e Germana e Licurgo exigem que ela passe a trabalhar na taberna. Guayi manda os guerreiros da aldeia levarem Joaquim até ele. Thomas estranha ao ver Pedro em sua audiência com Dom João. Patrício não gosta de ouvir Leopoldina falando de Carlota. Thomas convence Dom João a lhe dar um cargo de confiança para investigar um complô contra a monarquia. Jacinto finge conhecer os índios e convida Piatã para uma expedição à mata. Joaquim cai em uma armadilha de Guayi.

Guayi e os guerreiros deixam Joaquim preso no meio da mata. Piatã foge de Carlota. Anna teme que Leopoldina não acredite que ela foi assediada por Dom Pedro. Thomas recebe um cargo de confiança e Carlota e Dom Pedro não gostam. Piatã questiona Jacinto sobre o dia de sua expedição. Joaquim é resgatado por jagunços que tentam encontrar a aldeia dos índios. Jacira sai à procura de Joaquim. Pedro se diverte com Leopoldina na praia. Shultz expulsa a cozinheira Nívea da chácara de Wolfgang. Carmem, sobrinha de Licurgo, chega e pede pra trabalhar na taberna. Anna pede para Thomas ajudá-la a encontrar Piatã. Guayi liberta Joaquim da armadilha e implora que ele salve seu povo. Os jagunços se aproximam do local onde fica a aldeia. Joaquim consegue alertar os índios sobre a chegada dos jagunços à aldeia.