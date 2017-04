Novo Mundo - Resumo de 17 a 23 de abril

Carlota e Dom João repreendem o comportamento de Dom Pedro e alertam sobre a chegada de Leopoldina ao Rio de Janeiro. No baile de despedida de Leopoldina na Europa, o oficial Thomas interessa-se por Anna e comenta com Marquês de Marialva. A companhia teatral de Joaquim chega ao Palácio Ducale. Thomas aproxima-se de Anna, e seu irmão, Piatã, não gosta. Elvira rouba uma barra de ouro e coloca-a na bolsa de Joaquim. Joaquim e Anna encantam-se um pelo outro. Joaquim e Elvira fogem dos guardas do palácio e escondem-se em baús. Thomas garante que protegerá Leopoldina e Anna, e Piatã incomoda-se. Leopoldina dá um diário de presente a Anna e incentiva-a a escrever. Leopoldina admira uma foto de Dom Pedro. Dom Pedro beija Noèmie. Thomas confessa a Marialva sua intenção de se aproximar de Anna para ter acesso à família real portuguesa. Joaquim acaba por embarcar no navio que levará Leopoldina ao Rio de Janeiro e disfarça-se de marinheiro. Joaquim encontra Anna no navio. Elvira embarca noutro navio com destino ao Brasil.

Anna acredita ter reconhecido Joaquim, mas o rapaz disfarça. Elvira é presa e conhece Manoel. Thomas conversa com Anna sobre Piatã. Manoel esconde Elvira no porão do navio, e ela desespera. Thomas afirma que conseguirá o amor de Anna até ao fim da viagem de navio. Dom João prende Carlota em sua casa para protegê-la da acusação de um crime. Piatã alerta Anna sobre Thomas. Joaquim limpa o quarto de Leopoldina, que acaba por convidar o falso marinheiro a acompanhar-lhe num jogo de bilhar. Leopoldina pede ao capitão que Joaquim fique à disposição dela. Anna e Piatã falam sobre o misterioso desaparecimento de seu pai Edward no Brasil. Joaquim conforta Anna, que sofre pela ausência do pai. Miguel denuncia a presença de Noémie no quarto de Pedro. Joaquim beija Anna.

Joaquim declara-se a Anna e pede-lhe em namoro. Dom João e Carlota expulsam Noèmie do palácio real, e Pedro avisa que irá com a amante. Thomas desconfia da intimidade entre Joaquim e Anna. Elvira é descoberta no navio de carga e é obrigada a trabalhar com a tripulação. Pedro promete a Noèmie que o seu casamento com Leopoldina não atrapalhará o relacionamento dos dois. Thomas oferece um jantar romântico a Anna. Joaquim aproxima-se de Piatã. Anna aceita namorar Joaquim. Há uma passagem de tempo. Anna e Joaquim trocam juras de amor eterno. O navio atraca em sua última parada antes de chegar ao Brasil. Chalaça alerta Pedro sobre a importância do seu casamento com Leopoldina. Thomas arma um plano para que Joaquim não consiga embarcar no navio.

Anna desespera ao constatar que Joaquim não embarcou no navio, e Thomas comemora com o capitão o sucesso de seu plano. Perdido na ilha, Joaquim conhece os piratas Hassan e Fred Sem Alma, que o obrigam a viajar no seu navio pirata, com a intenção de roubar a princesa Leopoldina ao chegar ao Brasil. Anna revela o seu relacionamento com Joaquim a Leopoldina e Piatã. Thomas finge ser solidário ao sofrimento de Anna. Joaquim tenta fugir do navio pirata, e Fred ameaça a vida de Anna. Chalaça garante a Carlota e Dom João que Pedro irá casar com Leopoldina. Germana e Licurgo sofrem para manter a Taberna dos Portos em funcionamento. Noèmie anuncia que está grávida de Pedro, e Chalaça desespera. Há uma passagem de tempo. O navio com a comitiva de Leopoldina chega ao território brasileiro e é atacado por piratas.

Joaquim tenta convencer Anna de que não é cúmplice de Fred. Leopoldina aceita ser levada como refém pelos piratas. Thomas afirma a Piatã que Joaquim está envolvido com os piratas. Leopoldina esconde uma arma dos piratas. Germana ouve Pedro combinar uma fuga com Noémie. Fred questiona Thomas sobre o seu interesse por Anna. Leopoldina tenta atacar os piratas, mas é rendida. Dom João manda seus guardas vigiarem Dom Pedro. Joaquim lidera a tripulação num plano contra os piratas. Joaquim salva Leopoldina e pede Anna em casamento.Thomas faz Fred acertar um tiro em Joaquim, que acaba caindo no mar.

Leopoldina ordena que procurem Joaquim. Thomas prende Fred. Pedro manda Chalaça ao encontro de Noémie. Thomas tenta difamar a imagem de Joaquim e Anna repreende-o. Thomas faz um acordo com Fred. Dom João estranha o comportamento de Pedro. Thomas anuncia oficialmente a morte de Joaquim e Anna fica destroçada. Germana tenta extorquir dinheiro de Carlota e acaba presa. Pedro engana Dom João e vai ao encontro de Noémie. Elvira garante a Manoel que lhe entregará parte de suas supostas barras de ouro. Anna afirma a Thomas que Joaquim está vivo. Licurgo revela a Dom João o paradeiro de Pedro e Germana se fica furiosa. Thomas pede para se aproximar de Anna e percebe o desconforto de Piatã. Os guardas do rei encontram Pedro e levam-no de volta para casa. O navio real chega ao Rio de Janeiro. Joaquim é resgatado por índios.