Sete boas razões para não perder "Novo Mundo"

UM D. PEDRO CHEIO DE CHARME

O ator Caio Castro interpreta o futuro príncipe regente, que é um verdadeiro mulherengo, sempre pronto a envolver-se com as donzelas. No primeiro capítulo, o aprendiz de monarca é "apanhado" na cama com uma mulher, pelo marido desta, e obrigado a fugir pela janela quase despido.

GUARDA-ROUPA DE EXCELÊNCIA

Para retratar o Brasil entre os anos de 1813 e 1822, a figurinista Marie Salles e a sua equipa (cinco assistentes, oito alfaiates, oito aderecistas e 25 costureiras) fizeram, em seis meses de pré-produção, 20 mil peças de vestuário e acessórios, desde o majestoso guarda-roupa próprio da nobreza até aos farrapos que os escravos então usavam.

CENÁRIO À HOLLYWOOD

A equipa da cenografia dos estúdios da TV Globo preparou uma embarcação de 25 metros de comprimento e 10 de largura, que servirá para grande parte das cenas de ação iniciais. Para tal, o cenógrafo Paulo Renato contou com uma equipa de mais de 100 especialistas.

PORTUGUESES NA TRAMA

"Novo Mundo" conta com a participação de estrelas portuguesas. Maria João Bastos (Letícia) e Ricardo Pereira (Ferdinando) interpretam um casal português que emigrou para o Brasil no século XIX. Joana Solnado (Dulcina) e Paulo Rocha (general Avilez) são o outro par português que vai dar que falar, pois a jovem vai trair o marido com... D. Pedro!



CARACTERIZAÇÃO INCRÍVEL

A bela Vivianne Pasmanter vai surgir irreconhecível na nova novela. A estrela passa cerca de duas horas na sala de caracterização, antes de iniciar o seu dia de gravações. "Estou a adorar levar horas para ficar assim. Está a ser uma delícia poder sair da zona de conforto e ir para um lugar que eu nunca tinha ido", revela a atriz, que, na história, interpreta Germana, a dona da Taberna dos Portos que, a troco de umas coroas, vende segredos a quem lhe paga... Com uma prótese na boca, pele e cabelo escuros, a artista está bem diferente do seu aspeto na vida real.

VILÃO MUITO MAU

Coube ao ator Gabriel Braga Nunes interpreta o grande malvado da nova trama produzida pela TV Globo. O oficial inglês Thomas Johnson vai envolver-se com a doce Anna (Isabelle Drumond) e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para acabar com o romance desta com Joaquim (Chay Suede). Mau-carácter e disposto a tudo para obter sucesso, Thomas fará vários inimigos em "Novo Mundo".



UMA NOVELA DE ÉPOCA

Retratando o início do século XIX, os autores Thereza Falcão e Alessandro Marson apostaram na aventura do amor jovem para atrair a atenção do público. Mas não só! Muitos enredos poderão ser facilmente comparados à atualidade. "A novela vai mostrar antigos problemas, mas que, por analogia, podem ser comparados com os dias de hoje", revela Alessandro. A pré-produção da novela da TV Globo durou... um ano!