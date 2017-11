Lua Vermelha - Resumo de 30 de outubro a 5 de novembro

De saída do colégio, Catarina cruza-se com Céu, que por se cortar numa folha de papel, sangra de um dedo. Catarina não consegue controlar-se e ataca a aluna. Vale a rapidez de Afonso, que consegue segurar Catarina a tempo de evitar males maiores. Henrique ajuda o irmão e Céu acaba por ser encantada, para esquecer o susto que apanhou. Afonso tranquiliza Catarina e dá-lhe um pouco de sangue a beber. A rapariga começa a cair em si e fica angustiada, por ter revelado os seus instintos assassinos.

Máximo, depois de saber do incidente, dá um grande raspanete a Catarina. Francisca apela ao bom senso do líder dos vampiros, dizendo que ele foi duro demais na reprimenda que deu à rapariga. A conversa acaba por se amenizar e Máximo beija Francisca, que corresponde apaixonada. Com medo do que essa reacção possa significar, Francisca liberta-se do beijo ao mesmo tempo que Máximo vai embora algo envergonhado.

Ricardo treina à experiencia na equipa de rugby e com grande sucesso. Gustavo faz tudo para que o jardineiro não se saia bem, mas em vão. Simão quer a todo o custo que Ricardo entre para a equipa e pede ao director que permita que ele se inscreva como aluno, para acabar o décimo segundo ano, única forma de poder jogar.

Joana insiste em mudar o visual de Henrique e começa a irritar o vampiro. Henrique chega ao ponto de pedir a Beatriz que encante Joana para que esta o deixe em paz. A irmã, mostra-se divertida e diz que não se vai meter no assunto.

Manel critica Tiago quando este diz que ele está cansado por passar noite e dia a jogar computador.

Vânia fica indignada com a mãe que lhe telefona a culpá-la porque o irmão fugiu de casa.

Catarina conversa com Francisca e revela toda a sua angustia com a possibilidade do concilio decidir que deve afastar-se de Afonso.

Vânia, perturbada com o desaparecimento do irmão, responde com antipatia à ajuda que Luísa lhe oferece para resolver o problema. Vânia acaba por cair em si, aceitando ouvir os conselhos da amiga. Mais tarde, Vânia fica em pânico, pois João vai pedir-lhe para ficar com ela no colégio.

Hélio é chamado à Luz Eterna por Verónica. No caminho pela serra, quase é atacado por Octávio que ignora estar a seguir o filho. Octávio distrai-se, pois queima-se nas partículas de prata que ficaram espalhadas na vegetação, depois dos caçadores de vampiros terem testado a sua nova arma. Octávio informa Máximo da descoberta que fez, enquanto Hélio é convidado a tratar dos arquivos da Luz Eterna, embora conte com a habitual oposição de Raul.

Abílio desabafa com Fátima, dizendo que se sente inferior a ela. A enfermeira repudia a ideia e dispõe-se a ajudar o segurança para que volte a estudar. Faz uma pesquisa e fornece-lhe informações sobre um curso de inglês e outro de informática. Abílio fica radiante com a disponibilidade da sua paixão.

Laura e Joana visitam Matilde no hospital e dão-lhe a alegria de terem feito as pazes. As três prometem ficar unidas como antigamente.

Duarte cruza-se com Filipe e Rita, reparando que eles estão de mãos dadas.

Isabel conta a Guilherme que Octávio é pai de Hélio. O professor fica apreensivo com a notícia e também com a reacção que Hélio possa vir a ter, por estar desorientado com essa descoberta.

Manel insiste em jogar computador e recusa fazer as pazes com Tiago. Este, desiludido com o comportamento do amigo, aceita ir jogar poker com os outros colegas. A experiencia que tem em jogos de computador leva-o a ganhar todas as partidas.

Victor mente a Isabel, contando ter ouvido rumores de que Jaguar foi acolhido pela Luz Eterna. Sedenta de ter mais informações, a rapariga pede a Victor que convença Octávio a falar com ela.

Victor aproveita o favor que Isabel lhe pediu para a beijar. Ela reage mal e exige-lhe que não volte a repetir. Victor controla a raiva, mas vai para a serra e mata um coelho para lhe beber o sangue.

Máximo pondera mandar Afonso embora da região, para que possa treinar Catarina na sua nova vida de vampira.

Beatriz dá conselhos ao chefe e diz que Francisca está apaixonada por ele, só não se declara por ser tímida.

Confrontado com esse pedido, o jovem vampiro recusa pois não quer recordar o seu passado de humano.

Luísa e Céu têm a ideia de organizar uma festa para Clara, ajudando-a a esquecer Gustavo.

Guilherme descobre Manel a dormir e repreende-o por ter faltado à aula suplementar.

Na esperança de conseguir as informações sobre o que realmente aconteceu ao pai, Isabel surpreende Hélio, dizendo que quer entrar para a Luz Eterna.

Vânia esconde João na cave do colégio e dá nas vistas pela quantidade de comida que vai buscar ao bar para o irmão. Ed repara e segue-a, descobrindo o seu segredo. Vânia fica apreensiva e exige que ele mantenha o silêncio sobre a presença ilegal do rapaz, recusando a ajuda de Ed por considerar que ele só arranja problemas.

Máximo, acompanhado pelos irmãos Azevedo, bate a serra e descobre partículas de prata espalhadas pela vegetação e no solo. Os vampiros desconfiam que a Luz Eterna está a preparar mais uma ofensiva contra a sua comunidade.

Manel confronta Tiago pensando que ele o denunciou a Guilherme, por ter faltado à aula suplementar de história. Tiago reage com indignação, clamando inocência. Manel percebe que errou mas não assume a sua falha.

Máximo e Francisca assumem finalmente os seus sentimentos e beijam-se apaixonados.

Isabel convence Hélio a patrocinar a sua entrada para a Luz Eterna, mostrando que tem em seu poder o diário de Salvador, que roubou a Vânia e Luísa. Hélio expõe o caso a Verónica que, tal como Raul e André, fica estupefacta por uma estranha conhecer as suas actividades secretas. Verónica aceita receber a rapariga, mas Raul discorda considerando que é um risco muito grande.

Máximo decide que Afonso deve partir levando consigo Catarina, para que possa prepará-la para a vida de vampira com tranquilidade, sem levantar suspeitas junto dos humanos. Victor faz força para que o irmão vá embora mas, para surpresa geral, Afonso recebe a decisão com grande calma, concordando que é o melhor para todos. Apesar de provocado por Victor, não reage.

Octávio sente-se responsável pelo que está a acontecer, mas Catarina acaba por perdoá-lo, dizendo que também ela já perdeu o controlo, quando atacou Céu no colégio.

Daniela escapa à vigilância de Abílio e consegue acompanhar os amigos à festa de Clara no Bloody Mary. Clara gosta da surpresa e até fala com Gustavo, assumindo que ainda não se curou da paixão que tem por ele, mas admitindo que vai esforça-se por esquecê-lo. A noite acaba mal porque Daniela desmaia no bar e vai parar ao hospital. Joel fica desesperado com o que pode suceder à namorada, enquanto Luísa insulta Laura que decide dizer que Daniela deve ter bebido demais. Lúcio toma conhecimento da ocorrência e repreende os alunos por terem encoberto a saída de Daniela, que estava de castigo.

Isabel trata mal Afonso quando ele a procura, mas fica perplexa quando ele lhe diz que se vai partir de vez e nunca mais a verá.