Lua Vermelha - Resumo de 23 a 29 de outubro

Catarina continua atormentada com a sua nova identidade. Depois de ter sido transformada em vampira, só quer rever a sua família, os seus amigos e reaver a sua vida humana. Máximo mostra-se preocupado pela agitação que esta nova cria está a provocar na comunidade vampírica e encarrega Afonso de integrar a sua criação, sem levantar suspeitas.

Octávio vai ao colégio para agradecer a Beatriz, que o defendeu perante o concílio, evitando que ele fosse expulso. Hélio cruza-se com ele e percebe que aquela cara lhe é familiar. De imediato vai ao dormitório e procura fotografias antigas, confirmando os seus piores receios. O homem com quem se cruzou é o pai que julgava morto. Hélio, confuso e desesperado, procura Isabel como única pessoa com quem pode desabafar. Hélio chora e garante que se confirmar que o pai é um vampiro, está disposto a matá-lo.

Matilde é internada no hospital e tem o apoio da enfermeira Fátima, que lhe dá força para ultrapassar o grave problema de bulimia. No colégio, Laura e Joana sentem falta da amiga, insistindo em visitá-la.

Depois de várias tentativas frustradas, Rita e Filipe beijam-se de forma apaixonada, iniciando o namoro há muito aguardado.

A Luz Eterna ensaia com sucesso a bomba de partículas de prata que André fabricou. Verónica está eufórica com a nova arma contra os vampiros e Raul surpreende toda a gente, dando os parabéns pela invenção.

Manel começa a preocupar os colegas, pois desde que se zangou com Tiago, não faz outra coisa senão jogar computador. Joel provoca os dois rapazes e critica Manel por continuar amuado.

Durante um dos treinos de rugby, uma bola perde-se em direcção a Ricardo, que está a tratar das plantas do jardim. O jardineiro devolve a bola para o campo de uma forma tão perfeita que chama a atenção do treinador. Simão convence Ricardo a fazer um treino e pede a Lúcio autorização para testar o potencial reforço.

Isabel aceita sair à noite com Victor, na expectativa de que ele lhe forneça novas informações sobre o que aconteceu ao corpo de Jaguar.

Isabel provoca Afonso, dizendo que já sabe das últimas novidades, referindo-se ao facto de ele ter transformado a psicóloga do colégio numa vampira.

Verónica diz a André que o Grão-Mestre da Luz Eterna ficou muito bem impressionado com ele, por ter criado a bomba de partículas contra os vampiros. André dá a entender que esses elogios se devem ao envolvimento que teve com Verónica, provocando-lhe uma grande irritação. Depois deste incidente, a chefe começa a tratar André com frieza, despertando estranheza em Raul. Hélio vai ao esconderijo da Luz Eterna e pede a Verónica para voltar, com o fim de descobrir mais informações sobre Octávio, o seu pai, que julgava morto.

Máximo autoriza Catarina a despedir-se da mãe e a ir ao colégio explicar-se a Lúcio, por ter abandonado sem justificação o seu cargo de psicóloga. A nova vampira acaba por exceder-se e vai ao Bloody Mary, cheia de saudades de Afonso. Ao ver o seu criador, começa a beijá-lo no pescoço, precisamente na altura em que Isabel entra acompanhada por Victor. Este aproveita para tirar partido da situação e provoca Afonso, que para seu espanto, revela grande serenidade. Victor fica irritado e Isabel é forçada a esconder os ciúmes de Afonso.

Vânia e Luísa sugerem a Céu que organize uma festa para Clara, tentando que esta deixe de estar deprimida por causa de Gustavo.

Abílio procura Fátima e conversa com ela tentando expressar os seus sentimentos. A enfermeira esquiva-se, argumentando que no dia seguinte tem de trabalhar cedo.

Isabel rouba o livro de Salvador. Vânia e Luísa ficam furiosas quando dão pela falta do diário e começam por acusar Joana, que prova não ter sido ela. As duas raparigas suspeitam então de Isabel, confrontando-a com o desaparecimento do livro. Isabel mente, dizendo que nem sabe do que estão a falar. Também interessados no diário estão Beatriz e Henrique. Na primeira oportunidade, encantam Vânia e Luísa, mas ficam frustrados por perceberem que o livro desapareceu.

Gustavo, Joel, Daniela e Ed surpreendem Rita e Filipe a beijarem-se, concluindo pouco depois, que estão de namoro firme. Depois das brincadeiras habituais, o grupo começa a troçar de Ed que se vitimiza por não ter namorada.

Isabel confirma com Victor que Octávio é mesmo um vampiro e apressa-se a contar a Hélio o que descobriu. Hélio não esconde o desgosto que sente, mas apesar de tudo, abandona a ideia de matar o pai, seguindo o conselho de Isabel para que converse com ele.

Mais uma vez contra a vontade de Raul, Verónica decide readmitir Hélio para trabalhar na Luz Eterna.Catarina segue a estratégia delineada pelos vampiros para explicar o seu desaparecimento repentino. Vai ao colégio e diz a Lúcio que tem de deixar o seu lugar de psicóloga, pois o seu irmão sofreu um acidente, que a obriga a dar-lhe assistência longe dali. O director acredita, penalizado pelo dramatismo da história.