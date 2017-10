Lua Vermelha - Resumo de 16 a 22 de outubro

Laura e Joana estão preocupadas com as tonturas que Matilde tem sentido. Esta fica incomodada com o cuidado das amigas com a sua saúde.

Filipe e Rita desentendem-se por causa de Duarte mas rapidamente se desculpam pelos excessos cometidos.

Hélio fica intrigado quando Isabel lhe pergunta se ouviu recentemente algum comentário sobre Jaguar.

Ed e Vânia adormecem aninhados e, quando acordam, não resistem a beijar-se com paixão. Vânia interrompe o beijo repentinamente dando a entender que tem receio de envolver-se. Ed volta a estragar tudo, quando decide oferecer discos a Vânia como forma de lhe pagar o beijo que lhe deu. A rapariga fica furiosa e faz um escândalo.

Rita confessa a Isabel que receia assumir uma relação com Filipe. Isabel defende que por vezes é bom arriscar.

Máximo decide levar Octávio a concilio para ser julgado por ter atacado Catarina. Depois de ter passado por um sofrimento atroz, a psicóloga transforma-se, finalmente, numa vampira. Catarina está atordoada e é tomada por um misto de incredulidade e horror, quando Afonso se assume como seu criador, explicando o que lhe sucedeu. Catarina não consegue saciar a sede que tem e devora sangue sintético. Fica surpreendida por saber que ganhou a imortalidade. Francisca ajuda-a a compreender a sua nova vida. Uma das suas novas características é a atracção física que sente por Afonso. Este confessa a Henrique que tenciona libertar Catarina, assim que ela estiver pronta para se defender sozinha.

Victor fica satisfeito ao saber que Afonso vai estar ocupado durante uns tempos com a instrução de Catarina, deixando-o livre para se ocupar de Isabel.

Lúcio estranha a ausência de Catarina no colégio e procura-a em todo o lado. Cruza-se com Simão e troça do professor que tem um olho negro, resultado da briga com Octávio.

Matilde volta a ter mais uma tontura, indicio de que o seu estado de saúde piorou.

Gustavo farta-se de tentar falar com Clara e abandona essa ideia.

Magda diz a Manel e Tiago que é lamentável que continuem zangados.

Luísa e Vânia descobrem um diário de um agente da Luz Eterna e começam a lê-lo com grande entusiasmo. Vânia fica fascinada com as histórias de vampiros que encontra.

Verónica e André avançam na bomba de partículas que estão a construir. O entusiasmo é tão grande, que acabam por se beijar intensamente fazendo amor em pleno laboratório.

Fátima surpreende Matilde a roubar comprimidos para dormir, no posto médico.

Filipe aconselha Ed a pedir desculpa a Vânia, por tê-la ofendido ao querer pagar em discos o beijo que ela lhe deu.

Gustavo lamenta que Clara insista em ignorá-lo.

Catarina está muito perturbada, vivendo as suas primeiras horas como vampira e tenta beijar Afonso. Este impõe a autoridade de seu criador e afasta-a, prosseguindo o treino. Catarina começa então a sentir-se perdida e diz que quer ir falar com a mãe. Máximo chega nesse instante e impede-a de sair. O chefe dos vampiros, diz que já convocou o concílio que vai julgar Octávio por ter atacado uma humana.

Victor tenta provocar Afonso mas como não consegue, vai contar a Isabel que o irmão transformou a psicóloga do colégio em vampira. Isabel fica transtornada com o que ouve mas esforça-se por disfarçar o seu estado de ansiedade.

Lúcio está apreensivo com o desaparecimento súbito de Catarina e começa a temer que ela tenha ido embora de vez.

Vânia fica irritada por Luísa dizer que ela ainda vai voltar a namorar com Ed.

Duarte desabafa com Ed contando que a namorada o traiu e engravidou de outro. Prosseguindo a sua estratégia de vitimização, diz que passou por um problema de saúde grave, que entendeu como um castigo da vida pelo que fez Rita sofrer.

Isabel fica preocupada por ver Luísa e Vânia a lerem com tanto entusiasmo o livro sobre vampiros que descobriram na cave do colégio.

Matilde consegue que Fátima a desculpe por ter tentado roubar comprimidos para dormir. A enfermeira dá-lhe vitaminas para combater o cansaço, mas avisa Lúcio que Matilde está a piorar de dia para dia.

Laura e Joana vão para a biblioteca ler livros sobre nutrição para tentarem ajudar Matilde a recuperar da sua doença.

Por estar ainda zangado com Manel, Tiago combina ir jogar poker com Ed e Filipe.

Sofia dá um raspanete a Clara, Laura e Joana que estão desconcentradas no treino de voleibol.

Octávio está em pânico pois vai ser julgado no concilio dos vampiros. Preocupado com a possibilidade de poder vir a ser expulso da comunidade, pede a Beatriz que interceda por ele.

Filipe faz mais uma cena de ciúmes porque Rita decide ir falar com Duarte, ao saber que o ex-namorado confessou a Ed que os médicos lhe descobriram um tumor na língua.

Manel está viciado nos jogos de computador e já nem vai jantar ao refeitório, apesar da insistência de Joel, Gustavo e Filipe.

Laura e Joana convencem Matilde que tem de se alimentar melhor. Matilde compra bolos e batatas fritas e vai esconder-se a comer nos balneários. Laura e Joana estranham a sua demora e vão encontrá-la desmaiada e a sangrar pelo esforço de ter voltado a provocar o vómito. Fátima chama uma ambulancia que transporta Matilde ao hospital, onde fica internada. A enfermeira acarinha-a, pois Matilde está muito deprimida quando acorda.

Isabel tenta a todo o custo evitar que Vânia e Luísa comentem em voz alta o conteúdo do diário que pertencia a alguém da Luz Eterna. O seu esforço cai por terra, pois uma dessas conversas é escutada por Beatriz e Henrique que agora estão muito interessados em deitar a mão ao livro misterioso.

Octávio pede desculpa a Catarina por ter forçado Afonso a transformá-la em vampira para lhe salvar a vida. Catarina descontrola-se e ataca Octávio. Afonso põe termo à briga, agarrando a sua cria. Francisca nota que Octávio conseguiu controlar-se mantendo as prezas recolhidas e também sem alteração na cor dos olhos.

Verónica fala com André e diz-lhe que não podem voltar a envolver-se. O cientista promete à sua chefe que vai continuar a ser discreto. Raul chega entretanto e volta a irritar Verónica ao desconfiar da nova arma para caçar vampiros, que ela está a desenvolver com André.

O concilio dos vampiros reúne-se para julgar Octávio. Quando tudo parece perdido e a expulsão a decisão mais provável, Beatriz decide intervir a favor do jovem vampiro e consegue que ele permaneça na comunidade. Máximo avisa Octávio que é a última oportunidade que recebe.

Ed pede desculpa a Vânia e tenta beijá-la de novo. Ela reage mal e promete que se ele repetir a graça, lhe dá um murro. Ed fica cabisbaixo e triste.

Laura e Joana fazem as pazes e abraçam-se emocionadas. Assumem o compromisso de ajudarem Matilde a recuperar-se.

Gustavo acalma Filipe que não consegue controlar os ciúmes que sente de Rita por ela estar a dar demasiada importância aos problemas de Duarte.