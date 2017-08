Lua Vermelha - Resumo de 21 a 27 de agosto

Máximo e Francisca estão entusiasmados com a reabertura do hotel para vampiros. A boa disposição dura pouco, pois Artur prossegue a sua estratégia de provocação a Máximo, para que este se descontrole e fique exposto perante os humanos, revelando a sua condição de vampiro.

Laura pede desculpas a Matilde por ter enganado toda a gente com a sua falsa imagem de menina pura e casta. Matilde é dura nas críticas chamando-lhe egoísta e vaidosa. Laura desespera e telefone chorosa à mãe, pedindo-lhe para mudar de colégio.

Ed fica aflito, pois Manel e Tiago dizem que não lhe podem emprestar dinheiro para pagar as dívidas que contraiu com as encomendas de cosméticos. Filipe, Joel e Gustavo sentem-se culpados pela partida que pregaram a Ed e que o colocou nesta situação delicada.

Gustavo vê uma fotografia de Laura no jornal e amachuca-o. A ex-namorada fica destroçada com a reacção de Gustavo.

Victor recebe autorização de Lúcio para se movimentar no colégio como entender, para realizar o seu trabalho de sociologia. O vampiro começa a fazer o inquérito fictício aos alunos, deixando Matilde maravilhada. Luísa vai prevenir Isabel do que se está a passar e ela confronta Victor. Zangada com a sua presença fica ainda mais irritada quando ele ousa dar-lhe um beijo muito perto da boca. Isabel rejeita-o e deixa bem claro que nunca mais o quer ver. Afonso assiste a tudo em modo vampiro e quando consegue ficar a sós com o irmão, avisa-o que não irá tolerar que ele se volte a aproximar mais de Isabel. Victor, cínico, provoca Afonso e reafirma que vai transformar Isabel, ameaçando contar à comunidade de vampiros que ela é filha de Jaguar, caso Afonso tente atravessar-se no seu caminho.

Ricardo pede desculpa a Joana por tê-la traído com Laura mas não consegue ser perdoado, pois a rapariga está ainda muito magoada. Depois de Joana ir embora, Laura tenta falar com o jardineiro mas este afasta-a, dizendo que ela já lhe causou demasiados problemas.

Matilde, por seu lado, aproxima-se de Gustavo dizendo que desconhecia que Laura o atraiçoava com Ricardo. Gustavo não acredita na inocência de Matilde e acusa-a de ter sido cúmplice de Laura. Furiosa por ter perdido um amigo, Matilde zanga-se com Laura, fazendo com que ela fique deprimida, ao ponto de pedir à professora Sofia que a dispense do treino de voleibol. A custo, Sofia acede ao pedido, ficando sem saber como reagir quando Laura a abraça a chorar.

Rita e Luísa irritam Isabel por quererem que ela aceite namorar com Victor. Este prossegue, por seu lado, o plano para seduzir Isabel e envia-lhe um presente através de Abílio. Isabel tenta recusar o embrulho mas o segurança obriga-a a ficar com ele.

Artur confessa que o seu grande objectivo é desestabilizar Máximo e roubar-lhe a liderança dos vampiros de Sintra.

Daniela encontra-se às escondidas com um rapaz membro de um gang, a que ela também pertenceu no passado. Daniela mostra-se firme e diz que nunca mais o quer ver. Céu assiste de longe ao encontro e fica preocupada com a irmã. Quando descobre o passado de Daniela confronta-a na presença de Joana, Matilde e Clara.

No bar dos vampiros Magda encontra-se com Verónica e Filipe lança um piropo à amiga da mãe. Rita ouve o galanteio e fica triste. Filipe salva a face e devolve o sorriso à face de Rita, dizendo que Verónica não é o seu género de mulher. Verónica conversa noutra mesa com Magda e mente à amiga para justificar a sua presença em Sintra, dizendo que está a trabalhar num projecto de investigação. Nesse instante, o seu olhar esbarra com o de Artur, o vampiro que está a perseguir. Ficam ambos em grande tensão.

Afonso conta a Isabel que foi Victor quem matou Jaguar e não ele. Afonso garante que o irmão é altamente perigoso e que dizimou toda a sua família, obrigando-o a denunciá-lo, atirando-o para a prisão. Isabel fica tentada a acreditar em Afonso, mas no último momento insiste que ele não está a dizer a verdade.

Filipe insiste com Joel e Gustavo que precisam arranjar dinheiro para pagarem as dívidas de Ed, pois foram eles, com a sua brincadeira irreflectida que estragaram ao amigo o negócio da venda de cosméticos.

Hélio chega atrasado ao treino de rugby e como castigo é obrigado a fazer flexões. Henrique, por sua vez, conta que os treinos com Hélio na serra podem vir a render preciosas informações sobre a Luz Eterna. No laboratório da organização Raul pega André pelos colarinhos, irritado porque o cientista afirma que ele nunca será um líder.