Lua Vermelha - Resumo de 7 a 13 de agosto

Matilde faz conversa com Beatriz, que está sem paciência para a aturar. Joana salva a situação, chamando Matilde para que lhe faça companhia enquanto se equipa para o treino.

Fátima trata Abílio com rispidez e frieza, pois pensa que ele está interessado na professora Sofia.

Joana rejeita Laura. Esta, afectada pela solidão tenta recuperar a amizade de Matilde mas não tem melhor sorte.

Para se penitenciar pelo erro que cometeu ao roubar os testes de inglês, Filipe convida Magda para jantar. A mãe aceita, apreciando a atitude de Filipe.

Nogueira recebe uma mensagem de Hélio, que propõe um encontro para revelar informações. O chefe da Luz Eterna aceita o convite, embora Raul não esteja muito receptivo.

Rita fica curiosa porque Isabel diz que ela ficava bem com Filipe.

Artur convence Máximo a enterrarem o machado de guerra, garantindo que os conflitos do passado já estão ultrapassados. Para irritação de Máximo diz que vai resolver o problema dos animais mortos na serra, apresentando o lince que pretende seja o responsável pela chacina. Afonso entra no bar e fica inquieto ao ver que Victor está lá. Máximo recusa tomar medidas drásticas e Artur garante que vai controlar Victor. Insatisfeito com a resposta, Afonso vai falar com o irmão. Este provoca Afonso até ao limite da resistência, recusando afastar-se de Isabel, garantindo que a vai transformar e acabam por lutar com violência. Só Máximo e Artur colocam um ponto final no combate. Afonso conta a Máximo que Victor pretende transformar Isabel, justificando porque atacou o irmão. Este nega tal intenção e continua a provocar Afonso que quase o ataca de novo. Victor diz então que vai tentar manter-se afastado de Isabel e consegue convencer Máximo que vai cumprir a promessa. Afonso fica desagradado com a passividade do seu líder.

Joel propõe a Filipe e Gustavo fazerem uma partida a Ed, que continua a vender maquilhagem. Sem que ele se aperceba, trocam as caixas dos produtos de beleza.

Isabel fica incomodada quando Rita lhe pergunta porque se zangou com Afonso.

Joana continua a atormentar Laura com as suas criticas.

Afonso garante a Beatriz que, se for preciso, lutará sozinho por Isabel.

Manel e Tiago criam namoradas fictícias e começam a mandar mensagens em nome delas para Filipe e Ed, para se vingarem do susto que sofreram na serra.

Victor aperta o cerco a Isabel, embora ela reafirme que nunca mais o quer ver. O vampiro tenta encantá-la mas Isabel desilude-o, avisando que com ela não resulta. Como Isabel se recusa a dar o seu número de telemóvel, Victor aproveita a passagem de Luísa e encanta-a, conseguindo o número desejado.

Manel e Tiago são apanhados por Magda a trocarem bilhetinhos na aula de inglês. A professora envergonha-os ao ler a mensagem em voz alta.

Para se aproximar de Isabel e atormentar o irmão, Victor trabalha para se introduzir no colégio Vale da Luz. Convence Lúcio que pretende fazer um trabalho de mestrado para a faculdade. O director pondera dar-lhe livre acesso a alunos e professores, para que inicie o seu estudo. Depois deste passo manda uma mensagem a Isabel e quando se reencontram, tenta seduzi-la. Isabel fica irritada e vai-se embora. Afonso aparece atrás de Victor e exige que ele se afaste da rapariga. No entanto, Victor gela Afonso, dizendo que ele é que tem de se afastar, ou então conta a todos que Isabel é a filha de Jaguar. Acrescenta ainda que se quer vingar de Afonso, pois ele foi responsável por ele ter estado preso durante setenta e cinco anos. Afonso não aguenta e prepara-se para atacar de novo, mas Beatriz aparece entretanto e evita mais uma luta.

Vânia permanece na cave do colégio a vasculhar antiguidades.

Gustavo, Filipe e Joel divertem-se a ver Ed vender os cosméticos sabotados a Daniela.

Manel e Tiago continuam a mandar mensagens fictícias a Ed e Filipe, mas concordam que têm de ter mais cuidado para não ser apanhados como na aula inglês.

Filipe cruza-se com Magda e lembra-lhe o jantar que combinaram.

Máximo aceita fazer a festa que Duarte pediu e manda-o avançar com a organização do evento.

Henrique oferece-se para ajudar Afonso a livrar-se de Victor.

Joana e Laura discutem quando estão a fazer mais uma edição do jornal do colégio. Hélio já não as pode ouvir e recomenda que vão apanhar ar. É o que fazem Joana e Matilde.

Duarte vai ao colégio falar da próxima festa no Bloody Mary e os rapazes aceitam passar a palavra.

Daniela está com a cara a arder e toda vermelha. A troca dos cremes de Ed fez o efeito que Gustavo, Filipe e Joel pretendiam.

Isabel contraria a opinião de Rita e diz que não está virada para Victor.

As raparigas do colégio começam a protestar porque os produtos que compraram só lhes provocaram alergias. Ed é o grande responsável e alvo de todas as critcas.

Francisca e Máximo começam a trabalhar no Hotel. Os primeiros clientes são Artur, Octávio e Victor. Todos se esforçam por provocar Máximo, que acede em deixá-los ficar, embora sem confiar neles.

As miúdas reclamam com Ed, pelos cremes trocados que ele lhes vendeu. Joel e Gustavo troçam do amigo e insistem para que deixe de vender maquilhagem.

Henrique quer ir treinar com Hélio mas este inventa dizendo que tem de ir ao gabinete do director, escondendo o encontro com Nogueira.