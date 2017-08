Lua Vermelha - Resumo de 31 de julho a 6 de agosto

Joana vai ter com Laura e diz-lhe que o clube das virgens acabou. Laura propõe fazer as pazes, mas Joana e Matilde viram-lhe as costas.

Lúcio chama Ricardo para o repreender, por andar envolvido com as alunas. O jardineiro faz-se de vítima e o director aceita ponderar o seu futuro no colégio.

Joana não esquece a traição que Laura lhe fez e garante a Matilde que se vai vingar.

Vânia está maravilhada com a visita à cave que Abílio tencionava arrumar e descobre, radiante, um gira-discos antigo.

Luísa e Daniela gozam com Manel e Tiago, pelo susto que eles apanharam na serra. Os dois amigos aumentam o desejo de vingança.

Laura assume perante Lúcio todos os seus erros e o desejo de mudar de colégio. O director incentiva-a a aguentar a pressão dos colegas e a rapariga promete esforçar-se para fazer esquecer depressa que namorou com Ricardo e Gustavo ao mesmo tempo, traindo as pessoas mais importantes para si. Confirmada a versão de Ricardo, Lúcio permite ao jardineiro que continue a trabalhar no colégio, mas sem namoros.

Hélio avisa Henrique que em breve vai começar o seu treino como caçador de vampiros. Henrique finge sentir receio. Quando Hélio se afasta por momentos, surge Afonso que previne o irmão sobre os perigos que corre ao ir para a serra sozinho com Victor e Octávio à solta por lá. Quando Hélio regressa, Afonso finge discutir com Henrique para não levantar suspeitas.

Gustavo está contente por ter metido Laura no lugar.

Joel começa a interessar-se por Daniela e tenta meter conversa mas ela desmotiva-o, ao chamar-lhe bronco. Luísa fica curiosa por saber que Filipe foi visto a conversar com Rita.

Simão insiste com Lúcio para que deixe Joel voltar à equipa de rugby, mas nem com a ajuda de Mariana consegue. O director manda-o concentrar no próximo jogo, recomendando que o ganhe.

Filipe começa o jogo de sedução a Rita. Luísa observa a cena ao longe e fica preocupada. Filipe corta o momento, quando percebe que a conversa está a ficar mais séria e pede conselho a Rita sobre como pode recuperar a confiança de Magda. Rita sugere-lhe que convide a mãe para jantar.

Victor vai ao colégio e como não encontra Isabel pede a Rita que lhe entregue mais um presente. Rita corresponde ao pedido e Beatriz que entra no momento em que as amigas conversam fica atenta à conversa percebendo que se fala de Victor. Isabel já voltou a usar o anel de prata da família e organiza as coisas que o pai lhe entregou. Levanta-se e vai ao claustro devolver o cacto que Victor lhe ofereceu e dizer que não o quer ver mais. Afonso chega em velocidade de vampiro e com a cor dos olhos já alterada, ordena ao irmão que se afaste de Isabel. Ela reage e diz que não precisa de protecção. Abílio obriga a que a conversa chegue ao fim.

Céu e Daniela selam um pacto de não agressão e prometem tentar dar-se bem.

Máximo confessa a Francisca estar preocupado pelo desaparecimento do corpo de Jaguar. Ambos concordam que é necessário descobrir quem é o filho do grande caçador, para o eliminarem. Octávio aparece entretanto no bar e descai-se, revelando que Artur também está em Sintra. Máximo fica furioso por não ter sido informado. Conta a Francisca que se trata de um vampiro que outrora foi o seu melhor amigo, mas que agora o quer eliminar, pois Máximo ficou com a chefia de uma zona que Artur desejava.

Afonso desabafa com Guilherme e insiste que Isabel tem de saber toda a verdade sobre Victor, bem como do perigo que ele representa, pois já sabe certamente que ela é a filha de Jaguar.

Clara inicia o cerco a Gustavo, dizendo que a ruptura com Laura vai fazer com que ele encontre uma pessoa que goste realmente dele. Laura observa-os de longe e vai embora com vontade de chorar.

Luísa leva uma resposta torta de Rita quando lhe diz que não deve dar tanta atenção a Filipe.

Duarte vai ao Bloody Mary, fazer a promoção de uma bebida nova e propõe a Máximo que organize um evento para a divulgar junto dos estudantes.

Francisca descobre que está à venda nas redondezas, um hotel que só aceita hospedes vampiros e pondera comprá-lo para iniciar o seu próprio negócio.

Isabel procura desesperadamente decifrar os códigos que Jaguar lhe deu antes de morrer. Afonso vai ao seu encontro e faz nova tentativa para que ela se afaste de Victor. Repara que ela voltou a usar o anel de prata e fica magoado, embora Isabel vinque que não o usa por sua causa.

Máximo aprova que Francisca compre o Rouge Hotel e aproveita para lhe pedir que verifique se Artur está lá hospedado, antecipando que ele vai trazer problemas. Francisca avalia o negócio e tema a intenção de avançar. Máximo propõe-lhe sociedade, que ela aceita. Victor e Octávio entram no bar. Victor confirma a Máximo que matou Jaguar, mas nega ter escondido o corpo. Artur aparece nesse instante e provoca Máximo, dizendo que já nem consegue controlar a sua zona. Depois da provocação, Artur diz que não quer armar confusões e pede que Máximo o autorize a permanecer algum tempo na sua zona. O líder dos vampiros concede-lhe esse desejo.