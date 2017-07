Lua Vermelha - Resumo de 24 a 30 de de Julho

Clara ouve, sem querer, Gustavo dizer a Joel que não tenciona ir ao baile com Laura e pergunta-lhe porquê. Gustavo conta que Laura o traiu e Clara oferece-se para ir com ele ao baile.

Céu está a ver o vestido de Daniela quando se assusta com a entrada de Beatriz no balneário. O vestido cai ao chão e suja-se, deixando Céu em pânico. Quando Daniela dá pelo sucedido discute violentamente com a irmã. Beatriz sai em defesa de Céu e salva a situação oferecendo o seu vestido a Daniela. Céu chora enquanto Luísa e Clara não escondem um certo desconforto.

Victor entra no baile e apresenta-se a Isabel como o seu admirador secreto, que ofereceu o vestido vermelho que a faz deslumbrante. Arranca Isabel para dançar sob o olhar ameaçador de Afonso. Quando a musica para, Afonso interpela Isabel que se afasta para não falar com ele. O vampiro arrasta Victor para um canto, furioso com a sua presença. O irmão provoca-o, insinuando que está interessado em Isabel e dando a entender que foi ele a matar Jaguar. No bar dos vampiros, Octávio confessa a Máximo que andou a matar os animais da serra e aceita obediente a repreensão do chefe.

Laura está inquieta com o atraso de Gustavo para a levar ao baile e com a chegada de Ricardo que vai acompanhar Joana.

Céu, está desolada por ter estragado o vestido de Daniela. Clara sugere-lhe que se ponha bonita e vá pedir desculpa à irmã. Matilde aparece entretanto, achando-se a mais feia do colégio, embora Céu lhe garanta que está linda.

Afonso previne Isabel que deve afastar-se de Victor, pois representa um grande perigo. Isabel não quer escutar nada do que Afonso lhe diz, obrigando-o a contar que Victor é seu irmão biológico, perigoso e incontrolável.

Rita incentiva Isabel a esquecer Afonso e a apostar em Victor. Isabel, por sua vez, cansa-se de ser o centro das atenções e empurra Rita para dançar com Filipe. Ed persegue Daniela e esta, farta de o aturar, dá-lhe um beijo prolongado na boca. Ed pensa que a conquistou, mas a única coisa que consegue é uma amizade.

Afonso conta que Victor apareceu no colégio. Máximo, Henrique e Beatriz compreendem agora que a matança dos animais na serra não foram apenas obra de Octávio, e temem que venham por aí mais problemas. Afonso desabafa que Victor dançou com Isabel para o provocar, convicto de que o irmão se quer vingar dele.

Tiago abeira-se de Matilde e diz que ela é a rapariga mais bonita da festa, convidando-a para dançar. Matilde é ríspida e afasta-se, deixando Tiago desolado. Manel observa a tristeza do amigo.

Abílio está a devorar comida, mas larga tudo para dançar com Fátima.

Lúcio critica o vestido gótico que Vânia escolheu para o baile de gala.

Isabel diz a Rita que gostou de a ver dançar com Filipe. A amiga fica satisfeita, embora um pouco envergonhada.

Laura não cala a indignação porque Gustavo ainda não apareceu. Fica estarrecida quando o vê entrar de braço dado com Clara e vai pedir satisfações ao namorado. Gustavo refreia-lhe o génio e perante toda a gente grita alto e bom som que não foi ao baile com Laura porque ela o traiu ao dormir com o jardineiro. Joana e Ricardo ficam gelados e Laura tapa a cara, cheia de vergonha, perante os comentários trocistas dos outros alunos. Joana, indignada, dá um estalo a Ricardo por tê-la enganado com a melhor amiga e empurra Laura para cima de uma mesa cheia de comida. Lúcio mal percebe o que se está a passar, enquanto Gustavo se sente vingado.

Máximo conta ao seu empregado que Victor se quer vingar de Afonso porque o irmão o entregou à justiça dos vampiros, quando ele levou a cabo um massacre sem precedentes. Máximo teme pela vida de Isabel.

Beatriz ameaça Isabel, garantindo que ela não divulga a existência dos vampiros. Isabel não se atemoriza e diz que não tem medo dela, garantindo porém que não vai quebrar a sua palavra.

Fátima dá força a Laura, dizendo que deve assumir o que tiver de assumir e pede ajuda a Matilde para a levar para o dormitório. Matilde acede, mas deixa a mala que tinha enchido de bolos para trás. Tiago viu tudo e troca os bolos por guardanapos. Quando Matilde descobre o que sucedeu, tem um ataque de fúria presenciado por Mariana. A psicóloga percebe o que sucedeu e previne-a de que se continua assim volta para o hospital. Matilde engole em seco essa ameaça.

Lúcio está furioso, pois uma discussão de namorados lhe arruinou a festa.

Filipe, Ed e Joel tratam Gustavo como um ídolo e ele agradece o apoio, mas garante que tão cedo não quer namorada. Laura, por seu lado, chora quando no dormitório Joana se retira dizendo que o ar ficou irrespirável. Nos telemóveis surge a mensagem que Laura não preside ao clube das virgens, mas ao clube das vadias. As colegas não perdem a oportunidade de a humilhar, por ter mentido a toda a gente.

Céu magoa Clara ao dizer que uma relação com Gustavo é impossível pois pertencem a mundos diferentes.

Abílio conversa com Sofia e Fátima que os vê ao longe pensa que ele está a fazer-se à professora, ficando indignada.

Vânia rouba as chaves a Abílio para ir ver uma cave que existe no colégio. Ed repara que ela trama algo e fica curioso.

Joana vai ter com Laura e diz-lhe que o clube das virgens acabou. Laura propõe fazer as pazes, mas Joana e Matilde viram-lhe as costas.