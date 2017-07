Lua Vermelha - Resumo de 17 a 23 de de Julho

Filipe mostra-se interessado em Rita e troca impressões com Ed. O amigo nem pestaneja e, na primeira oportunidade começa a empurrar Filipe para os braços de Rita. Filipe não gosta da atitude e dá uma pisadela a Ed.

Céu faz mais uma cena de ciúmes por causa de Daniela. Clara aconselha-a, mais uma vez, a dar-se bem com a irmã.

Hélio fica irritado por não ter resposta de Jaguar às suas mensagens. Henrique finge não reparar e continua a preparar a próxima edição do jornal do colégio, onde vão incluir a reportagem sobre a misteriosa morte de animais na serra.

Laura e Joana já não sabem mais o que fazer para animar Matilde, pois a amiga está cada vez mais deprimida, achando-se gorda demais para caber no vestido que escolheu para o baile de gala.

Isabel confessa a Guilherme que está angustiada sem saber a que cofre pertence a chave que o pai lhe deu antes de morrer. Afonso chega nesse instante e provoca um clima de grande tensão. Isabel recusa perdoá-lo, apesar de ele jurar que não foi responsável pela morte de Jaguar. A rapariga ameaça denunciar o que sabe sobre os vampiros, se Afonso insistir em falar com ela. Guilherme aceita interceder a favor do rapaz, mas Isabel mantém-se irredutível, confessando no entanto, não ter a intenção de revelar o segredo de Afonso, tendo proferido a ameaça só para que ele a deixe em paz.

Manel, Tiago e Vânia enganam Abílio para se escaparem para a serra. Uma vez lá chegados, descobrem as pegadas falsas que os vampiros ali colocaram e também as do “exterminador” Victor. Filipe e Ed seguem-nos e pregam-lhes um valente susto, atirando-lhes para cima a panda de pelúcia que Tiago havia oferecido a Matilde, depois de terem começado a abanar a vegetação, para lhes aumentar o pânico. Manel, Tiago e Vânia ficam furiosos e vingam-se de Ed, já no colégio, dando-lhe uns calduços.

Beatriz e Francisca montam uma armadilha a Marco e capturam-no, quando ele estava prestes a fugir. Máximo consegue amedrontá-lo, obrigando-o a revelar onde fica o esconderijo da Luz Eterna. Nessa altura, Nogueira anuncia que o Grão-Mestre deu ordem para que Marco seja assassinado, para não revelar os segredos da organização. Os caçadores de vampiros escondem-se na serra, usando a essência que André fabricou, para enganar o olfacto dos vampiros. Quando Máximo percebe que vai cair numa emboscada, manda retirar mas não consegue evitar que Nogueira atinja Marco com um tiro mortal. Henrique também não se desvia a tempo e é ferido num ombro. Já no Bloody Mary, Francisca retira-lhe a bala de prata e Henrique sara quase instantaneamente.

Filipe convida Rita para o baile de gala. Entretanto, Duarte aparece de surpresa no colégio, dizendo que foi fazer uma entrega de última hora. Aproveita para frisar a Rita que ficou contente de a ver com Filipe no bar. Rita estranha esta mudança tão grande no comportamento do ex-namorado, enquanto Luísa desconfia das intenções do rapaz.

Clara fica radiante por receber um vestido enviado pela madrinha para o baile de gala.

Laura está cada vez mais apreensiva com o distanciamento de Gustavo, mas fica ainda mais nervosa quando Joana diz que o seu par no baile vai ser Ricardo.

Laura comenta com Joana estar convencida que o distanciamento de Gustavo, se deve ao facto de ele lhe estar a preparar uma surpresa para o baile de gala do colégio. Vânia repara que Laura e Joana estão empenhadas com os preparativos para a festa e provoca-as, dizendo que elas estão verdes.

Hélio envia mais uma mensagem desesperada a Jaguar pedindo que ele o contacte. Lúcio entra de surpresa e Hélio esconde o que estava a fazer. O director fica desconfiado, mas Hélio disfarça, convencendo-o que está a trabalhar numa edição surpresa do jornal.

Para se livrar de Abílio, Simão garante-lhe que Sofia é a pessoa ideal para lhe dar conselhos sobre a melhor maneira de conquistar a enfermeira Fátima. O segurança fica a pensar que talvez não seja má ideia.

Filipe queixa-se por estar de castigo a catalogar livros na biblioteca, mas Ed não lhe presta atenção, pois está de olhar fixo em Daniela. A sua nova paixão conversa com Rita e Luísa sobre os vestidos que Laura e Joana vão levar à festa. Para desespero de Filipe, Ed levanta-se e vai ao encontro de Daniela. Em particular, convence-a a aceitar uns cosméticos de grande qualidade, para usar no baile de gala. Ed leva os produtos para a sala de convívio e Daniela, em conluio com Luísa, convence-o a servir de cobaia, para ver se a maquilhagem é mesmo de boa qualidade. A partida tem o efeito esperado, pois todos os colegas troçam de Ed, que está todo pintado com blush e batton. A paródia prossegue e nem Filipe, Gustavo ou Joel, conseguem demover Ed de se sujeitar a ser gozado, só para ganhar dinheiro ou gozar da atenção das raparigas.

Isabel recebe um vestido vermelho de um admirador secreto, que promete apresentar-se no baile. Isabel confessa a Rita temer que seja uma oferta de Afonso, o que lhe desagrada.

Guilherme tranquiliza Afonso assegurando que Isabel não vai contar o segredo de ambos. O vampiro pede ao professor que convença Isabel de que não foi ele a matar Jaguar, mas Guilherme diz que não quer envolver-se na história. Para mais, acredita que é melhor que eles fiquem separados.

Aconselhado por Sofia, Abílio convida Fátima para ser seu par no baile.

Céu reprova a brincadeira que fizeram com Ed e volta a discutir com Daniela.

Filipe conta constrangido a Isabel que está a começar a gostar de Rita. Isabel coloca o amigo à vontade dizendo que fica feliz por ele.