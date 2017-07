Lua Vermelha - Resumo de 10 a 16 de de Julho

Isabel garante a Guilherme que nunca mais perdoará a Afonso, convencida que ele matou Jaguar. Quando o rapaz tenta falar com ela para reafirmar a sua inocência é interrompido por Lúcio, que se inteira do estado emocional de Isabel.

Manel, Tiago e Vânia combinam ir à serra de Sintra investigar o mistério dos animais mortos. Filipe e Ed ouvem a conversa e planeiam fazer uma partida aos colegas.

Gustavo lesiona-se no treino de rugby e vai ao posto médico. Ao entrar, depara-se com Laura e Ricardo que, já meio despidos, se preparam para fazer amor. Gustavo nem tem acção para reagir e sai batendo com a porta. Laura zanga-se com Ricardo por não ter trancado a porta e vai procurar saber quem os descobriu. As suas suspeitas começam a ganhar forma, quando Joel confirma que Gustavo foi ao posto médico para tratar do pulso. Gustavo confessa mais tarde a Joel que surpreendeu a namorada a traí-lo com o jardineiro. Joel fica de boca aberta ao saber que Laura afinal não é virgem e enganou toda a gente. Gustavo, por seu lado, finge perante Laura que está tudo bem, mas começa a planear a vingança contra a namorada.

Joana recebe em grande histeria os vestidos para o baile de gala do dia do colégio.

Beatriz teme que Isabel conte o que sabe sobre os vampiros por estar zangada com Afonso e aconselha-o a fazer com que ela não os denuncie, sob pena de ter de silenciar Isabel à força. Afonso garante que tratará do assunto.

Beatriz e Henrique descobrem que Marco quer desertar da Luz Eterna e contam a Máximo. Este decide que é preciso capturar o agente. Nogueira recebe a mesma informação e diz que vai colocar o problema ao Grão-Mestre da seita.

Matilde continua obcecada com a gordura e chora, atormentada com a escolha do vestido para o baile de gala. Os professores fazem os preparativos para a festa, mas Lúcio teme que as coisas não fiquem prontas a tempo.