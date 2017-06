Lua Vermelha - Resumo de 5 a 11 de Junho

Simão e Sofia fazem as pazes e beijam-se com paixão. Abílio chega nesse instante e fica boquiaberto com o que vê. No entanto, o segurança promete guardar segredo, a pedido dos professores.

Matilde faz um escândalo porque Tiago lhe oferece uma panda de peluche, que traz um frasquinho para fazer bolas de sabão. Matilde acha que Tiago está a chamar-lhe gorda indirectamente.

O motorista que vai buscar Isabel para ir jantar a casa dos tios, é atacado a caminho do colégio e substituído por dois assassinos. Ignorando a armadilha, a rapariga despede-se de Afonso que lhe oferece uma flor. Isabel é raptada pelos dois homens que a levam para a serra e telefonam a Filomena e Caetano, para pedirem o resgate que tinham combinado. O motorista chega ao colégio com a cabeça partida e explica que Isabel foi raptada. O alarme é dado e a polícia chamada por Abílio. Professores e alunos ficam chocados com a notícia. Jaguar, alertado por Hélio, deixa o bar dos vampiros para ir procurar a filha. Afonso chega, contudo primeiro e atira-se aos raptores. Jaguar vê o vampiro perto da filha e prepara-se para o matar. Isabel trava o pai e diz-lhe todo o amor que tem por Afonso. A cena é observada por Victor, do alto de uma árvore. Os raptores são presos e confessam que foi Filomena a organizar tudo. Isabel atrai então, com a ajuda do seu advogado, os tios, que são presos pelo crime que cometeram. Filomena nega até à exaustão, mas não evita ser levada com Caetano pela polícia. Jaguar esconde-se para não ser visto por Filomena e Caetano, mas garante a Isabel que vai continuar a sua cruzada para que ela se afaste de Afonso. Não percebe ainda que a paixão entre os dois é inabalável.

Máximo diz a Francisca que já tem o molde das pegadas de lince para espalhar pistas falsas na serra, dando a ideia que é esse animal que anda a matar outros.

Tiago fica feliz da vida, quando vê Matilde a soprar bolas de sabão, com o frasco que ele lhe deu de presente.

Filipe não aceita as desculpas de Ed e continua sem falar com ele.

Henrique continua a sondar Hélio, tentando que ele lhe diga quem anda a caçar vampiros na zona.

Lúcio mostra-se preocupado com as repercussões que o rapto de Isabel está a ter. O director conta aos outros professores que a história já chegou aos ouvidos da administração do colégio e da associação de pais, que exigem respostas sobre o sucedido.

Isabel está atordoada, depois de ter sido raptada e quase assassinada a mando dos tios. Isabel não consegue controlar-se e começa a chorar. Luísa, Rita, Céu, Clara ajudam a amiga a deitar-se.

Tiago está cada vez mais obcecado por Matilde e nem Manel o consegue animar.

Joana deita-se a adivinhar o que Isabel terá sofrido nas mãos dos raptores mas Gustavo, que não está para histórias, manda-a calar. Joel, por seu lado, faz troça e diz que Joana tem ar de raptora. Laura, incomodada por não estar a ser o centro das atenções, diz que também podia ter sido raptada. Joel e Matilde lançam-lhe um olhar duvidoso.

Convencida por Céu e Clara, Matilde procura Tiago e pede desculpa por tê-lo tratado mal. No entanto, Tiago fica desolado porque Matilde lhe pede que ele deixe de lhe dar prendas.

Magda, com o apoio dos restantes professores, tenta fazer com que Lúcio abdique do baile de gala que pretende organizar para festejar o dia do colégio. Todos ficam frustrados, pois o director não desiste de impor uma festa formal, com orquestra e tudo.

Filipe faz uma visita a Isabel no dormitório das raparigas. Ela fica frustrada, pois pensou tratar-se de Afonso.

Tiago zanga-se com os colegas, que insistem em animá-lo para que esqueça Matilde. Laura e Gustavo entram nesse instante e contam que Magda e Filipe estão a ter uma discussão violenta. Ed, para salvar Filipe, decide assumir a culpa e confessa ter sido ele a fotocopiar o teste de inglês. No entanto, mete os pés pelas mãos e acaba por confirmar que foi Filipe a roubar o enunciado da prova à mãe. Magda fica ainda mais furiosa, com o comportamento de Filipe, pois o filho garantiu sempre que nunca o tinha feito. A professora não poupa os jovens ao castigo e obriga-os a trabalhar na biblioteca.

Mariana fica muito preocupada, pois Vânia insiste que os vampiros existem.

Rita fica perturbada ao cruzar-se com Duarte no colégio, depois deste ter feito a entrega dos produtos no bar. Luísa vai em seu auxílio, mas fica constrangida ao tocar na mão da colega.

Simão e Sofia voltam a discutir, mas a desavença não dura muito, pois não resistem a beijar-se com ansiedade.

Abílio tenta insinuar-se a Fátima e chega mesmo a trancar-se com a enfermeira no posto médico. No entanto, perde a coragem, depois de Fátima perguntar o que é que ele está a fazer.

Rita e Luísa convencem Sofia a observar, escondida, o treino que elas vão fazer com Clara. Esta joga com tal brilhantismo, que a professora a convida a integrar a equipa de voleibol. Laura e Joana ficam incomodadas com a novidade.

Ed pede a Manel e Tiago que o ajudem a conquistar Daniela.

Isabel combina encontrar-se com Jaguar e garante a Afonso que vai dizer ao pai que não quer estar envolvida em guerras.

Clara está eufórica por ir integrar a equipa de voleibol. Daniela chega entretanto e provoca Céu.