Lua Vermelha - Resumo de 1 a 7 de abril

Assim que apanha Isabel sozinha exige-lhe que se afaste de Afonso, pois está a torturá-lo cada vez que estão juntos.

Manel e Tiago recebem os cosméticos que planeiam vender às raparigas.

Laura e Joana ficam frustradas porque Daniela confessa que já não é virgem. Não pode por isso juntar-se a elas no clube das virgens.

Joel confessa à psicóloga do colégio que tomou esteróides para melhorar o rendimento desportivo, obcecado por agradar ao pai, que também foi, no seu tempo, um grande atleta.

Manel e Tiago iniciam a campanha de venda de cosméticos no colégio, mas não sabem muito sobre os produtos que vão comercializar.

Máximo resmunga por ter de organizar mais um concerto no bar dos vampiros, ciente de que tudo o que envolve miúdos, é uma fonte de problemas. Francisca tenta animá-lo argumentando que esta é uma forma de ganhar dinheiro extra. Afonso e Beatriz encarregam-se de colar os cartazes para divulgar o espectáculo.

Mariana tenta na consulta de psicologia, que Luísa perceba que é lésbica. Esta acaba por confessar que beijou Rita.

Máximo conta que os vampiros capturaram um elemento da Luz Eterna em França e que este revelou que Jaguar tem um filho que vive em Sintra. Afonso e Henrique ficam com a missão de localizar esse filho de maneira a utilizá-lo contra o caçador de vampiros. Máximo garante que conhece bem a história de Hélio e que não é ele o filho de Jaguar.

Henrique oferece-se para ser o fotógrafo do jornal do colégio. Hélio ignora que Henrique pretende estar próximo dele para descobrir informações sobre a Luz Eterna e convence Lúcio a autorizar que Henrique colabore no jornal.

As raparigas exercem finalmente a sua vingança. Quando o refeitório está cheio, ao pequeno-almoço, projectam o filme em que os rapazes aparecem a tomar banho no balneário. Todos ficam envergonhados, percebendo no entanto, que esta foi a resposta ao facto de terem montado câmaras no dormitório das raparigas para as verem em biquínis. Laura dá um raspanete a Gustavo e Clara, ao encontrá-lo sozinho, comenta que depois do que ele lhe fez, já nada a espanta. Gustavo fica sem perceber nada do que Clara lhe está a dizer.

Isabel diz a Clara que se magoou no pescoço durante a corrida pela serra, onde chocou contra um ramo. No entanto fica pensativa ao observar as marcas que os dentes de Helena lhe deixaram.

Lúcio repreende Joana porque verifica que ela não está a atender bem os colegas no bar. O director ameaça agravar-lhe o castigo, caso não mude de atitude.

Gustavo pensa arranjar uma namorada a Joel pensando que Clara é a solução ideal. No entanto, fala de tal maneira sobre a rapariga, que o amigo começa a desconfiar que ele gosta dela.

Afonso tenta falar com Isabel mas é impedido por Beatriz, que o chama à razão.

Nogueira ordena a Marco que continue a seguir Jaguar, para perceber os planos que ele tem para os vampiros.

Sabendo que houve uma “sessão de cinema” no refeitório, Lúcio chama Filipe, Joel Gustavo e Ed ao gabinete. Os alunos não denunciam as colegas, para que o director não fique a saber que eles as espiaram em biquíni.

Joel está a trabalhar com Tiago na construção do forno e dá um soco carinhoso no ombro do colega. Lúcio aparece nesse instante e fica com a impressão errada de que Joel está, de novo a agredir Tiago.

Isabel discute com Filipe, pois não gostou do seu envolvimento quando os rapazes espiaram as raparigas que estavam a desfilar em biquíni.

Tiago e Manel começam a vender, com grande sucesso e de forma discreta, os cosméticos às colegas. Não só ganham dinheiro como se fartam de receber beijinhos. Ed, que os seguiu para tentar descobrir o que levam no saco, fica cheio de inveja, intrigado com a gentileza das raparigas.

Máximo prepara o bar dos vampiros para mais um concerto, temendo que Jaguar possa aparecer sem ser detectado. Francisca defende que é fundamental manter a actividade normal, para não levantar suspeitas.

Isabel acusa Afonso de não querer arriscar numa relação e acabam por discutir.

Filipe instiga os colegas a vingarem-se das miúdas que os filmaram a tomar banho no balneário.

Fátima desconfia que Matilde não está a recuperar da sua doença e decide marcar-lhe novo exame clínico. Matilde fica contrariada.

Durante o concerto no Bloody Mary, Jaguar e Isabel acabam por se avistar, ficando com a sensação de que se conhecem. Isabel comenta com Rita que parece ter visto um fantasma. O caçador de vampiros sai do bar, sem que Isabel consiga vê-lo melhor.

Duarte surpreende Rita e aparece no concerto, vincando que ali está por mero acaso e que não teve intenção de a encontrar. Duarte é delicado e esforça-se por não perturbar a ex-namorada. Afonso observa-o à distância e comenta com Beatriz que Duarte ainda vai arranjar problemas.

Manel fica entusiasmado, pois as encomendas de cosméticos não param de aumentar. Tiago só pensa em Matilde e deixa-lhe uma maçã em cima da mesa, sem que ela saiba quem ali a colocou.

Ed é alvo de troça de Filipe, Joel e Gustavo, porque insiste que Vânia está deprimida desde que ele acabou o namoro com ela.

Simão acusa a pressão que Lúcio exerce sobre ele para que a equipa de rugby ganhe jogos e é bruto com Sofia, recusando a sua ajuda para melhorar o desempenho como treinador.

Jaguar fica irritado quando descobre que está a ser seguido por Marco e arma-lhe uma cilada, acabando por agredi-lo. Marco vai para ao hospital e Nogueira, informado da situação, diz a Raul que Jaguar vai ter de sair do caminho a bem ou a mal.

Gustavo consegue convencer Lúcio a não o obrigar a integrar o núcleo musical do colégio, alegando que não gosta de tocar violino por obrigação e que já está muito ocupado com os treinos de rugby. Filipe, Joel e Ed ficam preocupados por não saberem a razão da conversa de Gustavo com o director.

Afonso avisa Duarte para que não faça mal a Rita ou a qualquer outra rapariga, ou sofrerá as consequências.

Filipe consegue que o seu plano para a vingança contra as raparigas seja aprovado, derrotando a ideia de Ed, que pretendia roubar-lhes as roupas.

Duarte não desarma e prossegue o seu plano para reconquistar a confiança de Rita. Duarte, força nova conversa com Lúcio, para que o director autorize que ele faça um pedido público de desculpas à ex-namorada.

Ed arranja uns discos de vinil antigos muito cobiçados e diz a Vânia que lhos oferece, se ela mentir e disser que está muito abalada desde que ele terminou o namoro. Vânia acha louca a ideia de Ed, mas acaba por aceitar.

Gustavo conversa com Céu e chega à conclusão que foi Laura a fabricar a intriga que fez com que Clara se afastasse dele. Furioso, Gustavo dá um raspanete a Laura e consegue fazer as pazes com Clara.

Filipe e Gustavo iniciam o plano para se vingarem das colegas que os filmaram a tomar banho. Contam a Daniela e Luísa que querem pedir desculpa, por terem montado câmaras no dormitório feminino e convencem-nas a chamar as outras raparigas, para assistirem a uma serenata que Gustavo lhes vai oferecer, tocando o seu violino. Luísa e Daniela caiem na armadilha e arrastam consigo Laura, Joana e Vânia. Quando pensam que Gustavo vai começar a tocar, são alvejadas com balões de água e ficam encharcadas. Filipe, Gustavo, Ed e Joel riem à gargalhada. No entanto a partida sai cara, pois Lúcio aparece de surpresa e obriga-os, como castigo, a tomarem a seu cargo as limpezas do colégio.

Isabel irrita-se com Afonso e exige que ele a deixe em paz, já que não quer ou não pode ficar com ela. Afonso acede com grande sofrimento e dá um beijo no canto da boca de Isabel, que vai embora incomodada.

Tiago e Joel terminam a construção do forno solar e Lúcio fica radiante pela forma como eles trabalharam em conjunto. O director autoriza, como prémio, que eles avancem para a confecção das pizzas.

Henrique tenta seduzir Beatriz mas esta ataca-o com violência, gritando que a sua relação acabou há muito.

Alexandre, enfermeiro no hospital em Sintra, previne Máximo que tratou um homem com duas costelas partidas, que ostentava uma tatuagem da Luz Eterna no corpo. Máximo percebe que é a grande oportunidade para localizar o laboratório da Luz Eterna e manda que Marco seja seguido. Beatriz vai organizar tudo e Máximo diz-lhe para pedir ajuda a Afonso e Henrique.

Rita confessa que o apoio dos pais tem sido fundamental para superar os traumas que Duarte lhe causou. Isabel diz ter saudades dos seus pais, lamentando ter como família, Filomena e Caetano. Nesse momento, os tios, carregados de dívidas, preparam-se para lhe roubar o dinheiro, pois falsificaram a assinatura de Isabel.

Fátima examina Matilde e verifica que ela continua excessivamente Magra. Matilde chora e a enfermeira começa a preocupar-se com o estado da rapariga.

Laura, Joana e Matilde distribuem os convites para a festa do clube das virgens. Laura, com ciúmes de Gustavo, exclui propositadamente Clara. Céu não gosta da atitude e devolve o seu convite. Quando se apanha sozinha com Clara, Laura ofende-a e faz com que a colega fique lavada em lágrimas.

Simão acalma-se e aceita que Sofia o ajude a melhorar o rendimento da equipa de rugby. Os professores voltam a beijar-se.

Henrique, trabalha para ganhar a confiança de Hélio, conta a guerra de partidas que estalou entre os rapazes e as raparigas do colégio. Hélio agradece a informação e garante que vai contar ao director, para que haja castigos.