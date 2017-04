Lua Vermelha - Resumo de 24 a 30 de abril

Ao encontrá-la a esvair-se em sangue Afonso fica afectado e não resiste a prová-lo, incentivado pela sua criadora. Máximo intervém na altura certa e salva a vida de Isabel, ao mesmo tempo em que domina Helena, expulsando-a da comunidade. Isabel sobrevive, depois de ser submetida a uma transfusão de sangue no bar dos vampiros.

Manel é desclassificado no concurso de poesia, por ter plagiado o poema que apresentou. Álvaro e Magda cobrem-no de vergonha, ao revelarem perante todos os colegas que ele fez batota.

Tiago descobre que Matilde sofre de bulimia e começa a incomodá-la com a excessiva preocupação que demonstra pelo seu estado de saúde. O pesadelo de Matilde completa-se com a enfermeira Fátima a vigiar em permanência o que ela come.

Ricardo conta a Joana que Lúcio proibiu que ele se aproxime das raparigas. Joana mostra-se indiferente e beija o jardineiro com sofreguidão.

Lúcio rende-se à contestação de professores e alunos e decide não instalar as câmaras de vigilância no colégio. No entanto, não esquece que Guilhermo foi o principal contestatário da ideia entregando-lhe, como vingança, a responsabilidade de gerir e higiene e segurança do colégio.

Nogueira começa a ficar desesperado, pois Jaguar não atende as suas chamadas. Raul informa, entretanto, que o caçador de vampiros conseguiu despistar os homens da Luz Eterna que o seguiam.

Hélio leva as fotografias dos funcionários e professores do colégio a Jaguar. Este reconhece Helena e começa a engendrar um plano para a caçar.

Afonso regressa com Isabel exausta ao colégio. O ataque de Helena deixou-a de tal forma debilitada, que quase nem reage quando Rita lhe conta que foi beijada por Luísa.

Joana reafirma a Daniela que jamais perdoará Laura por ter tentado prejudicar Ricardo.

Tiago insiste em confirmar se Matilde está a alimentar-se bem e faz com que ela fique ainda mais irritada.

Lúcio quer fazer de Tiago e Joel um exemplo para todo o colégio, de como as pessoas podem resolver de forma positiva as suas divergências. Por isso ordena que façam um trabalho conjunto utilizando as energias renováveis.

Luísa pede desculpa a Rita por tê-la beijado, mas esconde que tem atracção física por raparigas. Rita desvaloriza o incidente, pois está mais preocupada com a reaparição de Duarte.

Gustavo desconfia dos motivos que levaram à zanga entre Laura e Joana e questiona a namorada. Laura beija Gustavo para lhe desviar as atenções e não falar mais do assunto.

Afonso vence o concurso de poesia do colégio, inspirado no seu amor por Isabel, mas esconde ter sido o autor do poema que Álvaro lê em voz alta para os restantes alunos. Afonso afasta-se a declamar o texto em surdina. Isabel segue-o e fica destroçada quando Afonso lhe confessa ter decidido afastar-se dela, pois se não fosse Máximo a impedi-lo, tinha bebido o seu sangue, quando Helena a atacou. No entanto, Máximo não acede ao pedido de Afonso, dizendo que não pode dispensar ninguém enquanto Jaguar constituir uma ameaça.

Vânia acaba por ser declarada vencedora do concurso de poesia, uma vez que o primeiro classificado não apareceu. A surpresa é geral e Vânia pula de alegria, enquanto Ed se mostra orgulhoso da sua namorada falsa. Manel, por seu lado, começa a pensar em comprar barato a Vânia o computador que ela ganhou como prémio.

A má qualidade da comida do refeitório provoca um tumulto entre os alunos. Magda consegue controlar os protestos com dificuldade, depois de Abílio a ter chamado. Tiago tem a ideia de construir com Joel um forno solar de fazer pizzas, concretizando assim o projecto com energias renováveis que Lúcio lhes encomendou.

Clara esforça-se por aproximar Céu e Daniela mas as irmãs teimam em não se entender.

Álvaro despede-se de Magda e parte, observado à distância por Filipe, que não esconde a desilusão. Magda percebe a tristeza que invade a alma do filho e apressa-se a abraçá-lo.

Duarte vai ao colégio e tenta convencer Lúcio de que mudou para melhor pedindo para falar com Rita para se desculpar pelo mal que lhe fez no passado.

Helena vai ter com Afonso ao colégio e marca um encontro na serra, dizendo que como ele insiste em trocá-la por Isabel, decidiu libertá-lo. Afonso desconfia mas aceita a proposta, enquanto Helena comunica a Lúcio que é forçada a deixar o colégio, para tomar conta da mãe. O director fica desconfiado, mas acaba por acreditar na mentira. Hélio avisa Jaguar que Helena está a caminho da serra e decide segui-la. Helena detecta a sua presença e só não o mata, devido à intervenção de Afonso. Helena confessa que só o atraiu ali para o levar com ela para longe de Isabel. Aproveitando a discussão, Jaguar dispara uma seta de prata contra Afonso, mas Helena coloca-se à frente dele para o salvar, recebendo o tiro fatal no coração. Helena morre, transformando-se em lava.

Afonso foge das setas de Jaguar e consegue escapar à perseguição que o caçador lhe faz de mota. Helena jaz morta e transformada em lava. Hélio continua inconsciente.

Beatriz e Henrique ficam surpreendidos com a notícia da morte de Helena. Afonso explica no bar dos vampiros como tudo se desenrolou e desenha o símbolo que estava gravado nas setas que Jaguar disparou. O empregado do bar mostra também um guardanapo em que aparece desenhado o mesmo símbolo. Máximo conclui, com preocupação, que Jaguar esteve no bar, sem que alguém tenha dado conta.

Luísa repara que Isabel está magoada no pescoço, mas esta desculpa-se dizendo que tem apenas uma pequena ferida.

Jaguar leva Hélio de regresso ao colégio. O rapaz agradece-lhe por ter-lhe salvo a vida, ainda excitado pela experiencia que viveu. Jaguar refreia-lhe o entusiasmo mas garante, ao mesmo tempo, que vai tentar descobrir a identidade do vampiro que escapou.

Máximo comunica que o Mais Antigo, chefe supremo dos vampiros, ordenou a captura de Jaguar. Os vampiros começam a bater a serra à procura do caçador.

No laboratório da Luz Eterna, Nogueira e Raul criticam Jaguar por agir sem lhes dar satisfações, agastados pela morte de Helena, que preferiam ter capturado para experiencias. Jaguar diz que nunca prometeu entregar os vampiros vivos e avisa que se continuar a ser seguido, anula o compromisso com a Luz Eterna.

Isabel fica chocada ao saber que Helena foi morta. Beatriz deixa claro que, apesar disso, Isabel deve manter-se afastada de Afonso. Ela concorda sem disfarçar a tristeza que sente por estar de novo longe do seu amado.

Rita fica muito assustada quando Lúcio lhe conta que Duarte pediu para falar com ela, na intenção de se desculpar pelo mal que lhe fez, pois quer seguir a sua vida sem culpas.

Isabel mostra-se compreensiva para Luísa, quando ela desabafa por ter beijado Rita.

Clara tenta sentar Céu na mesa de Daniela no refeitório, mas as irmãs continuam a tratar-se mal.

Laura responde mal a Gustavo escondendo que está de mau humor por causa de Ricardo. Perante a desconfiança do namorado, diz que está aborrecida com Joana e por não conseguir organizar a festa do clube das virgens.

Daniela mostra biquínis que uma prima lhe confiou para vender no colégio. Luísa propõe que se faça um desfile no dormitório das raparigas e começa a organiza-lo. Filipe ouve a novidade e convence Manel a montar câmaras de vídeo para ver as raparigas em trajos menores.

Matilde fica furiosa ao receber uma mensagem de Tiago que lhe pergunta se já tomou o pequeno-almoço.

Tiago, com a ajuda dos colegas, convence Lúcio a autorizar a construção do forno solar para pizzas.

Matilde cruza-se com Tiago e farta das suas intromissões despeja-lhe uma garrafa de água por cima.

Magda desconfia que Filipe está a preparar mais uma das suas confusões, ao ver a boa disposição do filho.

Guilhermo repreende Gustavo por este provocar Hélio. Gustavo vinga-se mais tarde do murro que Hélio lhe deu, atirando-o ao chão com violência, durante o treino de rugby.

Rita conta a Isabel que continua a não acreditar em Duarte, apesar dele ter ido pedir desculpas aos seus pais pelos maus-tratos que lhe deu quando namoravam.

Manel quer vender cosméticos para arranjar dinheiro para comprar o computador e convence Tiago a ajudá-lo.

Daniela é elogiada por Ed devido ao seu bom desempenho na equipa de atletismo, deixando Céu irritada.

Afonso fica triste ao ouvir Isabel dizer no refeitório que quer estar com ele e não pode.

Laura e Joana fazem as pazes.

Filipe e Manel quase são apanhados por Vânia, quando estão a instalar as câmaras de vídeo no dormitório das raparigas. Ed, que está de vigia, distrai a rapariga e permite a fuga dos amigos. No entanto acaba por perder o namoro a fingir que tinha com Vânia.

Os rapazes deliciam-se a ver as raparigas desfilarem em biquíni, depois de terem instalado câmaras no dormitório feminino. Filipe está vidrado no corpo de Isabel, enquanto Gustavo aprecia o corpo de Laura. Tiago lamenta que Matilde não se dispa, apesar das colegas insistirem com ela para que participe. Céu aceita desfilar, mas fica amuada com o sucesso que Daniela está a ter com a venda dos biquínis. Os rapazes descuidam-se com a vigilância e são apanhados por Vânia. Esta finge não ter percebido o que eles estavam a fazer, mas corre para o dormitório e avisa as colegas de que estão a ser observadas através de câmaras que eles ali colocaram. Luísa começa de imediato a arquitectar a vingança e tem a ideia de colocar câmaras no balneário dos rapazes, para os filmarem quando estiverem a tomar banho. Ed é o único que escapa, pois insiste em não se lavar.

Joel está encantado por trabalhar com Tiago na construção do forno solar para pizzas. Lúcio aprecia a forma com os antigos inimigos se estão agora a dar.

Rita aceita ouvir o que Duarte tem para lhe dizer, mas pede ao director que se mantenha por perto. Lúcio, acompanhado por Abílio, fica na sala ao lado enquanto dura a conversa. Duarte pede perdão a Rita por tê-la tratado mal quando namoravam. Rita contrapõe que o que ele lhe fez não tem desculpa, mas não deixa de se sentir perturbada com a situação.

Isabel beija Afonso e este corresponde. De imediato sente que a cor dos seus olhos mudou e que os seus caninos afiados estão prontos a cravar-se no pescoço dela. Afonso afasta Isabel e deixa claro que têm mesmo de se separar. Henrique assiste a tudo muito preocupado.