Lua Vermelha - Resumo de 17 a 23 de abril

Helena muda de estratégia e quando apanha Isabel sozinha tenta encantá-la para que esqueça a paixão que tem por Afonso. Como Isabel se revela imune ao feitiço, Helena ataca-a baixando as presas, disposta a matá-la. Beatriz chega no momento certo e evita o pior. Isabel confessa que viver no meio dos vampiros começa a ser assustador. Afonso fica muito preocupado quando sabe do incidente.

Magda recebe um balde de água fria quando Filipe revela que já sabe que o seu pai é Álvaro Magalhães. No entanto, a professora fica comovida com a compreensão que o filho revela ao não a criticar por ter guardado esse segredo. Magda e Filipe concordam em contar toda a verdade a Álvaro

Lúcio acede ao desejo de Daniela e coloca-a na equipa de atletismo. Céu fica à beira de um ataque de nervos e sai irritada dos balneários quando vê a irmã.

Manel está em dificuldades para escrever um poema para o concurso do colégio e ao olhar os livros da biblioteca fica tentado a copiar.

Simão dá um raspanete à equipa de rugby e diz que a ausência de Joel não pode justificar as derrotas. Este ouve a conversa e afasta-se cabisbaixo.

Sofia envergonha Joana, obrigando-a a confessar à frente da equipa de voleibol, que colocou as fotografias da professora na Internet. Joana chora quando Sofia lhe diz que o castigo que vai ter é cuidar dos equipamentos e ajudar no bar do colégio. Rita e Luísa defendem que ela devia ter sido expulsa da equipa. Matilde volta a sorrir quando Sofia lhe pede que a ajude a arbitrar, uma vez que ainda não pode jogar.

Gustavo, pressionado pelos colegas não consegue recusar o convite para tocar violino.

Helena não esconde a irritação por Máximo insistir em proteger Isabel e começa a lançar a intriga contra a rapariga. Helena deixa no ar que Isabel pode denunciar os vampiros, caso venha a ser rejeitada por Afonso.

Gustavo convida Clara para o ouvir tocar violino mas ela passa sem sequer olhar para ele. Céu insulta Gustavo, deixando-o espantado, pois desconhece que Laura foi a responsável pelo plano que virou as raparigas contra si.

Ed escuta o pequeno recital de Gustavo, sem conseguir tirar os olhos de Daniela.

Isabel e Afonso beijam-se com paixão. Pouco a pouco, Afonso começa a perder o controlo da situação e quase morde Isabel no pescoço. No momento certo, consegue libertar-se e afasta-se da namorada, ficando muito abalado com a situação. Afonso tenta esconder os seus dentes afiados e a cor dos olhos que escureceram. Isabel tranquiliza-o, dizendo que não sente medo mas Afonso tenta fazê-la entender que não podem voltar a beijar-se, sob pena de ele ter de afastar-se de vez. Isabel promete controlar-se no futuro.

Magda revela a Álvaro que Filipe é filho dos dois. O professor recebe a noticia em choque e acusa Magda de querer chantageá-lo. Magda fica desesperada e em lágrimas quando Álvaro diz que não quer sequer ter uma conversa com Filipe. Este descobre a mãe destroçada e, apesar de ficar desiludido com a atitude de Álvaro, garante que lhe basta ficar com ela. No fundo, até aqui, nem sabia que tinha pai.

Henrique conta a Hélio ter descoberto que foi Gustavo a divulgar a fotografia em que ele aparece semi-nu, exibindo a mensagem que os vampiros lhe deixaram nas costas. Hélio fica furioso e, depois de confirmar a veracidade da informação, consultando as fotos no telemóvel de Gustavo, dá-lhe um murro na cara. Henrique vê o sangue no nariz do colega e tem dificuldade em controlar o desejo de o atacar. Opta por se afastar com Hélio e não esconde a desilusão ao perceber que, por causa da fotografia que Gustavo tirou, Hélio foi expulso da Luz Eterna, inviabilizando a localização do laboratório. Afonso reconhece que voltaram à estaca zero.

Lúcio põe o colégio em alvoroço quando começa a instalar as câmaras de vigilância. Os professores discutem com ele e os alunos também prometem lutar contra a intenção do director. Guilhermo diz mesmo a Lúcio para não prosseguir uma guerra que não pode ganhar.

Hélio recebe uma mensagem de Jaguar e acede a encontrar-se com ele. Maravilhado por estar na presença do seu ídolo, aceita com orgulho, tornar-se seu ajudante para caçar vampiros.

Hélio torna-se nos ouvidos e olhos de Jaguar no colégio e leva-lhe as fotografias de todos os alunos. O caçador de vampiros fica desiludido por não encontrar sequer uma cara conhecida, mas detém-se alguns segundos a observar a fotografia de Isabel. Hélio começa a fazer perguntas com insistência, o que irrita o seu mentor. Sem resultados na investigação, Jaguar pede a Hélio que arranje fotografias dos funcionários e professores do colégio. O aluno consegue convencer Lúcio a facultá-las, a pretexto de efectuar uma reportagem para o jornal.

Luísa beija Rita na boca. Esta fica estupefacta, enquanto Luísa, envergonhada, foge para o bar dos vampiros. Rita acaba por segui-la e é surpreendida por Duarte à porta do bar. O ex-namorado diz que quer apenas pedir-lhe desculpas por todas as atrocidades que cometeu contra ela, mas Rita está demasiado traumatizada para acreditar. Acaba por regressar ao colégio na companhia de Luísa que, entretanto se juntou a ela ao escutar os seus gritos frente a Duarte. Este mostra-se destroçado com a reacção da ex-namorada. Rita chora com medo e confessa a Isabel que pensa sair do colégio nem que seja para o estrangeiro, agora que foi de novo localizada por Duarte.

Gustavo é chamado ao gabinete do director e fica preocupado, pois pensa que vai ser castigado por ter andado à bulha com Hélio. No entanto, Lúcio surpreende Gustavo ao pedir-lhe que integre o núcleo de música do colégio, maravilhado com os dotes que ele revelou a tocar violino. Gustavo fica aliviado por um lado, mas tenta furtar-se a aceitar a proposta de Lúcio.

Manel está convencido que vai ganhar o concurso de poesia. Vânia troça do colega, mas muda de opinião depois de ler o que ele diz ter escrito.

Afonso diz a Isabel que Máximo lhes quer falar e revela, para surpresa da rapariga, que nem o chefe local dos vampiros é seu padrasto, nem Beatriz e Henrique seus irmãos. No Bloody Mary Bar, Francisca mostra-se preocupada, temendo que Helena reaja mal à presença de Isabel. Esta tranquiliza Máximo e jura manter segredo sobre a identidade dos vampiros. Máximo aproveita o bom clima que se gerou e tenta encantar Isabel com o seu consentimento, Fica frustrado por não conseguir o seu objectivo, perante os sorrisos de Afonso e Francisca.

Joana e Ricardo encontram-se às escondidas e beijam-se com paixão. Laura não contém os ciúmes e arma mais uma cilada ao jardineiro. Engana Magda, queixando-se de ter sido atacada pelo rapaz. A professora ao ver Laura toda desgrenhada com a roupa amarrotada, em grande choro, acredita na sua versão e conta o sucedido a Lúcio. O director prepara-se para despedir o jardineiro mas o testemunho de Joana vem provar que ele está inocente. Laura é apanhada na sua mentira e sofre a ira de Lúcio. Ricardo conserva o emprego, mas não se livra de um raspanete do director, por andar a namoriscar as alunas. Joana zanga-se com Laura e garante que jamais lhe perdoará o que fez.

Afonso conta a Isabel que Francisca a convidou para jantar na sua casa. Céu e Clara reparam no clima romântico do casal e ficam convencidas que namoram.

Álvaro cruza-se com Filipe e pede para falar com o filho. Álvaro conversa com Filipe, lamentando não ter sabido mais cedo da sua existência. Contudo acaba por desiludir o filho, confessando não ter agora condições para o incluir na sua família. Filipe finge não estar a sofrer com a situação e despede-se de Álvaro com um aperto de mão. Magda, por seu lado, aceita as desculpas de Álvaro, mas exige que ele se afaste de Filipe, uma vez que não tenciona ter com ele um relacionamento normal.

Isabel começa a ganhar a simpatia dos vampiros depois do jantar que Francisca lhe ofereceu. No bar fica a conhecer como eles vivem e provoca um violento ataque de ciúmes em Helena, que assiste escondida à conversa, decidindo matar a rival nessa noite. Helena telefona a Máximo dizendo que Jaguar se encontra na serra. O chefe decide fazer uma batida e Isabel fica sozinha e desprotegida no colégio.

Helena aproveita então para atacar, cravando as suas presas afiadas no pescoço da rapariga. Afonso percebe que Helena montou uma armadilha e tenta socorrer Isabel.