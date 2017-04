Lua Vermelha - Resumo de 3 a 9 de abril

Manel fica chocado por Joel não ter sido expulso do colégio. Tiago acaba por conformar-se com a decisão dos professores.

Guilhermo explica a Isabel que os vampiros estão em guerra com a Luz Eterna, vincando que ela nunca poderá ficar com Afonso, pois pertencem a dois mundos diferentes.

Laura faz pirraça a Clara e beija Gustavo que está inconsolável, depois de mais uma derrota da equipa de rugby. Lúcio fica muito zangado com o resultado obtido, voltando a ameaçar despedir Simão, se o treinador não começar a ganhar jogos.

Hélio é arrastado por Raul para o esconderijo da Luz Eterna. Nogueira confronta-o com a fotografia publicada no Clã Destino, em que aparece semi-nu, com uma mensagem dos vampiros nas costas. Jaguar assiste à conversa e fica muito curioso por saber que Hélio estuda no colégio Vale da Luz.

Sofia aconselha Magda a contar a Filipe que Álvaro é o seu pai. Nesse instante, Filipe aproxima-se sem que elas percebam, ficando chocado com a revelação.

Afonso confessa a Francisca e Beatriz que está a ponderar afastar-se de Isabel, temendo não conseguir controlar-se quando está com ela. Helena chega nesse momento e discute com Afonso, ainda irritada por ter sido obrigada a lutar com ele. Helena procura aproveitar a instabilidade de Afonso para tentar que ele se afaste de Isabel.

Filipe continua escondido a ouvir a conversa entre Magda e Sofia e está cada vez mais chocado, ao saber que Álvaro Magalhães é o seu pai. Sofia insiste com Magda para que conte a Filipe e Álvaro toda a verdade.

Laura manda um e-mail a Clara, fazendo-se passar por Gustavo e combina um encontro secreto, escrevendo que só consegue pensar nela. Clara fica entusiasmada, pois está cada vez mais apaixonada por Gustavo.

Céu está perturbada por ter de conviver no mesmo colégio com Daniela e decide ligar ao pai para o confrontar com o problema. O pai desvaloriza a irritação de Céu e aconselha-a a dar-se bem com a meia-irmã. Clara escuta os desabafos da amiga, sem compreender a razão para tanto ódio.

Hélio regressa ao colégio e fica atrapalhado quando Henrique lhe pergunta onde esteve. Hélio esconde que foi obrigado a ir ao esconderijo da Luz Eterna. Abílio interrompe a conversa e ameaça contar ao director, que Hélio se ausentou do colégio sem autorização. Henrique intervém e salva o colega, dizendo ao segurança que estiveram juntos a correr na pista. Hélio, ainda que a custo, acaba por agradecer a atitude de Henrique.

Céu tem mais um ataque de sonambulismo e vai para o bar, agindo como se estivesse a comer. Abílio descobre-a e quase leva com um tabuleiro em cima, ao tentar reconduzir Céu para o dormitório. Isabel e Clara conseguem que ela volte a deitar-se. No dia seguinte, Céu acorda envergonhada e confessa que os seus ataques começaram quando soube que Daniela era sua irmã, fruto de uma traição conjugal do pai.

Lúcio surpreende Magda a chorar, mas a professora disfarça, dizendo que tem andado cansada ultimamente.

Filipe não aguenta o peso do segredo que guarda e desabafa com Isabel, contando que já sabe quem é o pai. A amiga aconselha-o a ter uma conversa franca com Magda, mas ele confessa não saber como abordar o assunto com a mãe. Nesse instante, Hélio chega e diz a Filipe e Isabel que o director quer falar com eles. Irónico, comenta que só eles devem saber o que andam a fazer “clandestinamente”, referindo-se ao jornal Clã Destino que surgiu no colégio. Perante Lúcio, Filipe e Isabel, negam ter qualquer ligação ao jornal proibido.

Joel fica agastado porque Filipe e Luísa o tratam com frieza, depois dos incidentes que ele protagonizou com Tiago.

Joana regressa ao colégio depois do fim-de-semana e tem Sofia e Magda à sua espera. As professoras deixam Joana em pânico, contando que já sabem que foi ela a colocar na Internet as fotografias íntimas de Sofia. Esta dá uma valente reprimenda à aluna e obriga-a a ir ao gabinete do director. Joana chora e pede desculpa, mas Sofia não se comove.

Clara vai ao encontro de Gustavo, mas fica desiludida ao ver que ele está a comer uvas e aos beijos com Laura. Esta fica em pulgas de contentamento ao perceber que Clara caiu direitinha na armadilha que ela preparou. Clara acaba por afastar-se, humilhada e a chorar.

Lúcio quer expulsar Joana da equipa de voleibol mas Sofia não permite, argumentando que o melhor castigo é fazê-la assumir perante as colegas o erro que cometeu. O director deixa Joana horrorizada, obrigando-a a escrever um pedido de desculpas a Sofia no jornal do colégio, ao mesmo tempo que deve contar que foi ela a publicar na Internet as fotografias da professora, como acto de vingança.

Isabel fica destroçada ao saber por Beatriz que Afonso está a pensar ir embora, para se afastar dela. Magoada com a perspectiva de perder para sempre o amor da sua vida, decide falar com ele. Afonso reconhece que tem medo de não se conseguir controlar, mas Isabel, cega pela paixão, argumenta que não acredita que o vampiro seja capaz de a atacar. Afonso acaba por abraçá-la, prometendo ficar sempre ao seu lado.

Depois de ouvir as preocupações da Luz Eterna com Hélio, Jaguar decide ir vigiar o colégio, tentando perceber se por ali existem mesmo vampiros. Nogueira manda seguir Jaguar, zangado por ele insistir em trabalhar sozinho.

Máximo descobre que Jaguar está a colaborar com a célula da Luz Eterna em Sintra. O líder dos vampiros não esconde a preocupação, pois se a organização contratou um assassino, é porque já não está interessada em capturar os vampiros vivos para investigação.

Afonso surpreende Duarte a rondar o colégio e, ao interpelá-lo, faz com que ele desapareça, comprometido e em passo acelerado.

Joel desanima, farto de ser rejeitado pelos colegas. Gustavo garante que não vai deixar “cair” o amigo e promete ajudá-lo a superar os problemas provocados pelos esteróides que andou a tomar.

Insensível ao choro de Joana, Laura critica-a duramente pelo que fez a Sofia.

Isabel, nostálgica, arruma na mesa de cabeceira o anel de prata com que outrora magoou Afonso. Rita e Luísa reparam que Isabel exibe uma estranha felicidade. Luísa fica entretanto perturbada, por ver Rita sem camisa.

Henrique tenta convencer Afonso a deixar Isabel. Hélio chega nesse instante e Henrique é obrigado a fingir que está a discutir com o irmão.

Ricardo apanha Joana a chorar e oferece-lhe uma flor de papel, abraçando-a de seguida. Laura observa a cena e quando está a sós com a amiga trata-a com rispidez.

Fátima conversa com Matilde para saber como está a superar o problema de bulimia. Matilde sente-se pressionada, pois a enfermeira insiste que ela deve continuar a ser acompanhada pela psicóloga.

Daniela apresenta-se aos colegas e choca a turma ao revelar que está no colégio a contra-gosto.

Clara dá um raspanete a Gustavo, revoltada por ele ter gozado com ela ao combinar um encontro, aparecendo depois nos braços de Laura. Gustavo fica surpreendido, pois desconhece a armadilha que Laura preparou.

Guilhermo responsabiliza Afonso, caso algo de mal suceda a Isabel.

Helena obriga Afonso a ajudá-la na aula de fotografia. Isabel não gosta da proximidade de Helena.

Matilde critica duramente Laura e Joana, dizendo que elas nunca se preocuparam com ela.

Lúcio prepara uma comunicação importante aos alunos.

Ed quer que Vânia diga que dormiram juntos e tenta seduzi-la com um disco de vinil para coleccionadores. Vânia recusa-se a mentir, pois não quer ficar com a reputação manchada no colégio. Fica mesmo irritada e ameaça acabar com a farsa do namoro fingido. Ed percebe o erro que cometeu e, mais tarde, pede desculpa a Vânia, oferecendo-lhe o disco. De surpresa, Vânia dá-lhe um beijo na boca, como agradecimento.

Sofia está enervada por reencontrar Joana no treino de voleibol. Apesar disso dá uma massagem a Simão, que está muito pressionado por Lúcio, sedento de uma vitória da equipa de rugby.

Joana aproxima-se de Matilde para desabafar, mas leva uma lição de moral da colega, que reprova o que ela fez a Sofia.

Sem pedir a opinião de ninguém, Lúcio negoceia a instalação de câmaras de vigilancia no colégio.

Matilde confessa à psicóloga que se sente melhor depois de ter criticado Joana e Laura por não se terem preocupado consigo. No entanto não consegue enganar Mariana, quando diz que já está a comer melhor.

Lúcio discursa no colégio e anuncia os castigos que decidiu aplicar a Joel e Tiago. O director diz ainda que não vai expulsar os dois rapazes. Os colegas aplaudem Tiago mas vaiam Joel.

Jaguar faz com que André o deixe sozinho no laboratório e investiga o cadastro de Hélio no computador.

Joana está zangada com Matilde e diz que ela está armada em parvinha. Laura não concorda e reconhece que Matilde precisa de ajuda.

Céu fica aflita quando Daniela revela alto e bom som, no refeitório, que as duas são irmãs.

Joana procura Ricardo e, apesar de se terem desentendido, voltam a beijar-se. Joana conta depois o episódio a Laura, que fica furiosa e ciumenta, tentando tudo para que eles se separem, insensível ao choro da amiga. Assim que pode, Laura vai ter com Ricardo, exigindo que ele deixe o colégio e se afaste de Joana. O jardineiro beija Laura à força, deixando-a ainda mais furiosa.

Helena tenta exercer o seu poder em Afonso para que deixe Isabel. Afonso provoca a ira da sua criadora ao responder que ela já o perdeu há muito tempo.