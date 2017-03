Lua Vermelha - Resumo de 27 de março a 2 de abril

O professor compromete-se a falar com Isabel sobre o assunto e acaba por explicar-lhe que não pode ter uma relação com Afonso, pois arriscará a própria vida. Henrique e Beatriz ficam perplexos ao perceberem que Afonso deitou por terra o disfarce de todos os vampiros.

Filomena está cada vez mais pressionada pelas dívidas e sugere a Caetano a falsificação da assinatura de Isabel, para deitarem a mão ao dinheiro da sobrinha.

Lúcio informa que o colégio está prestes a receber uma nova aluna. Magda divulga a novidade na sua aula. Joana aproveita para entregar mais tarde um trabalho que se esqueceu de fazer.

Afonso está muito abalado, depois de ter confessado a Isabel que é um vampiro. Guilherme ouve o desabafo do seu aluno e volta a aconselhá-lo a afastar-se da rapariga, insistindo que uma relação entre os dois é impossível.

Isabel, por seu lado, chora com a desilusão que sente, mas é obrigada a esconder de Rita e Luísa a razão do seu desespero.

Joel recebe um estalo do pai, quando este chega ao colégio, chamado por Lúcio para lhe relatar as tropelias que o filho cometeu. Apesar da gravidade do que Joel fez a Tiago e a si próprio, ao tomar esteróides para melhorar o rendimento desportivo, o director fica incomodado pela severidade com que o pai de Joel treta o filho.

Nogueira tenta convencer Jaguar a não exterminar os vampiros que caça, argumentando que será útil mantê-los vivos para investigação. Jaguar recusa, dizendo que é pago para matar os monstros. Raul e André provocam estupefacção na Luz Eterna, ao apresentarem um exemplar do Clã Destino em que Hélio aparece com um recado nas costas, identificado pelos vampiros, como elemento da organização secreta. Raul defende a eliminação de Hélio, mas Nogueira não permite.

Lúcio, irritado, também já viu o jornal e faz sentir o seu desagrado a Hélio, sem que este consiga explicar o que lhe aconteceu.

Fátima explica a Laura e Joana a doença de Matilde. As raparigas sentem remorsos por não terem ajudado Matilde e conseguem que Lúcio permita a realização de uma festa para animarem a amiga.

Henrique, Afonso e Beatriz fazem de conta que estão zangados, para conseguirem que Hélio se distraia, esperando segui-lo mais facilmente até ao esconderijo da Luz Eterna.

Clara promete a Gustavo que não vai contar que é ele que toca violino no colégio. Céu fica magoada com a amiga, por esta continuar a manter esse segredo, mas Clara está apaixonada por Gustavo, ainda mais depois dele a ter beijado na face.

Duarte faz chegar um bilhete a Rita através de Ed, que encontrou fora do colégio. Rita fica em pânico ao perceber que é apenas uma questão de tempo até que o ex-namorado violento lhe apareça pela frente.

Apesar do desespero escondido, Magda não consegue evitar que Filipe se aproxime de Álvaro, embora desconheçam que são pai e filho.

Luísa confessa a Mariana todos os receios para assumir a sua sexualidade e a paixão que sente por Rita.

Sofia descobre que foi Joana quem colocou as suas fotografias intimas na Internet. A professora de educação física ainda tenta, com Magda, encontrar Joana para a confrontar, mas ela já deixou o colégio para passar o fim-de-semana fora. Sofia percebe, incrédula, que Joana pretendeu vingar-se dela, por ter sido afastada da equipa de voleibol.

Henrique permanece no colégio para vigiar Hélio e começa a ganhar a sua confiança ao desejar-lhe sorte para o jogo de rugby.

Fátima observa Matilde e conclui com satisfação, que ela regista melhoras no seu estado de saúde. Matilde acaba por sorrir, mas está contrariada por ter de tratar-se com a ajuda da psicóloga Mariana.

Gustavo confessa perante todo o colégio que é ele e não Clara, o violinista mistério. Laura fica furiosa e repreende Gustavo por ter-lhe escondido esse segredo.

Filipe conta a Magda que esteve a conversar com Álvaro. A mãe fica visivelmente perturbada, temendo que Filipe descubra que o professor é o seu pai.

Os alunos voltam a receber mais uma mensagem anónima nos seus telemóveis, revelando desta vez que Isabel é milionária. Lúcio fica furioso com o incidente. O director promete intensificar as investigações para punir o culpado.

Joel pede desculpa a Tiago e Manel por tê-los perseguido. Os amigos não deixam de ficar surpreendidos com a atitude do colega. Joel quer a todo o custo mostrar o seu arrependimento sincero e pede igualmente desculpa a Gustavo e à equipa de rugby, por não poder ajudar no jogo importante que vão ter.

Máximo repreende Afonso por este ter contado a Isabel que é um vampiro. Helena escuta a conversa e fica furiosa, ameaçando atacar Isabel.

Francisca e Beatriz concordam que Vasco não merece a paixão que ambas chegaram a sentir por ele.

Afonso exige a Helena que o liberte, reafirmando que está apaixonado por Isabel. A criadora recusa, furiosa e Afonso desafia-a para um combate até à morte, para poder assim recuperar a sua liberdade. A luta decorre feroz, enquanto Isabel corre pela serra, alheia ao perigo que está prestes a enfrentar. Francisca e Beatriz descobrem o bilhete que Afonso deixou contando que desafiou Helena e correm, preocupadas, à sua procura.

Helena prepara-se para matar Afonso mas é interrompida pelo grito aflito de Isabel, que desvia para si as atenções. Helena ataca-a mas é impedida por Afonso que apela às suas últimas forças. Francisca e Beatriz, acompanhadas por Máximo acabam com a luta. Máximo segura Helena pelo pescoço, levantando-a no ar, mostrando que é ele quem manda. Afonso e Isabel ficam a sós e trocam carinhos. Ela sente um imenso desejo de beijá-lo, enquanto Afonso começa a perder o controlo, ameaçando morder-lhe o pescoço com a excitação. Afonso afasta-se entre juras de amor, deixando Isabel mergulhada em tristeza.

Mais tarde, Máximo repreende Afonso, ao mesmo tempo que avisa Helena que deve deixar Isabel em paz. Ao contrário do que Afonso pretendia, Máximo decide que Helena permaneça na comunidade de vampiros.

Depois do susto que viveu, Isabel regressa ao colégio, muito abalada.

Tiago está com insónias e Joel tenta conversar com ele para se desculpar pelas maldades que lhe fez. Tiago não dá abertura para o pedido de desculpas do colega.

Lúcio reúne o conselho de turma e os professores decidem dar mais uma oportunidade a Tiago e Joel, não os expulsando do colégio. Os alunos são informados pelo director dos castigos que foram decididos. Joana também está em maus lençóis, pois vai ter de se explicar a Sofia por ter colocado as fotografias intimas da professora na Internet.

Filipe estranha quando Isabel recusa o convite para ir assistir ao jogo de rugby.

Clara está cada vez mais apaixonada por Gustavo e é criticada por Céu.

Daniela, a nova aluna do colégio, apresenta-se acompanhada pela mãe. Céu fica zangada, pois Daniela é nem mais nem menos que a sua meia-irmã, com quem tem uma relação conflituosa.