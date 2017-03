Lua Vermelha - Resumo de 20 a 26 de março

Hélio vai treinar tiro, com as armas anti-vampiro que encomendou. Henrique e Afonso seguem-no, pregando-lhe um grande susto.

Magda fica em pânico quando Lúcio decide que é ela a indicada para providenciar o almoço para oferecer ao júri do concurso de poesia.

Filipe volta a pedir a Afonso que não magoe Isabel, pois vi-o a ser beijado por Helena, sem ter percebido que Afonso nada tem, de facto a ver com a professora.

Isabel tenta perceber o que o seu anel de prata fez à mão de Afonso mas este evita-a e vai-se embora. Isabel está cada vez mais desconfiada com o comportamento do rapaz por quem está apaixonada e começa a ter pesadelos por isso. Acaba por descobrir que Vânia se interessa por ler livros sobre vampiros, interessando-se também ela pelo tema.

Francisca rejeita Vasco, dizendo que não é capaz de magoar Beatriz. Francisca faz-lhe ver que Beatriz, Afonso e Henrique são os filhos que nunca teve e que seria incapaz de os magoar. Vasco não aceita esses argumentos e, mais tarde, no bar dos vampiros acusa Beatriz de ter feito tudo para o afastar de Francisca. Henrique decide intervir e desafia Vasco para lutar, defendendo Beatriz, por quem continua apaixonado. Vasco começa a levar a melhor, ameaçando a vida de Henrique, mas Beatriz, ajudada por Afonso, interrompe o combate. Vasco, despeitado, decide partir.

Lúcio, desconfiado pelo ambiente que se gerou no colégio, interroga Joel, pretendendo saber se foi ele a prender Tiago na fonte. Joel mente, negando ter provocado o acidente que levou o colega ao hospital.

Laura fica curiosa e perplexa ao perceber que Isabel é herdeira de uma imensa fortuna.

Fátima e Beatriz persistem em defender a saúde de Matilde e obrigam-na, contra sua vontade, a ter acompanhamento psicológico com Mariana, para tratar a bulimia de que padece.

Magda sofre com a perspectiva de Filipe decidir inscrever-se no concurso de poesia, temendo que ele trave conhecimento com Álvaro Magalhães, o pai que Magda se esforçou por esconder durante tantos anos. A professora fica mais aliviada, quando o filho reconhece que o concurso não o entusiasma. Manel é o primeiro a inscrever-se.

Jaguar comunica à Luz Eterna que aceita deslocar-se a Sintra para investigar a existência de vampiros na zona. Nogueira reage com prudência. Raul fica excessivamente entusiasmado.

Hélio, Laura e Joana, ficam chocados quando começam a distribuir o jornal do colégio e percebem que têm a concorrência do Clã Destino, que chegou mais cedo às mãos dos alunos. Filipe, Rita, Luísa e Isabel fazem-se desentendidos. Hélio fica incomodado ao ver a sua fotografia como tema de reportagem, por ter sido apanhado meio despido nos balneários, ostentando nas costas a mensagem dos vampiros” nós sabemos quem tu és. Hélio discute com Filipe, acusando-o de ser um dos autores do jornal não autorizado, ameaçando fazer queixa ao director. Lúcio reage em cólera ao ver que, mais uma vez, foi desobedecido e exige que sejam apuradas responsabilidades.

Magda fica constrangida ao reencontrar-se com Álvaro Magalhães, sua paixão de juventude e pai de Filipe. Sofia ajuda a amiga, quando esta é confrontada por Álvaro, que lhe pergunta se casou e tem filhos.

Filomena e Caetano ficam em pânico quando são acusados pelo advogado de Isabel de terem cometido ilícitos na gestão do património da sobrinha. O advogado avisa que Isabel não tenciona apresentar queixa, mas também que não será tão tolerante com eles se repetirem a “graça”.

Tiago regressa ao colégio determinado em vingar-se de Joel. Ignorando a presença de Abílio, dirige-se à fonte onde esteve amarrado a noite inteira e recolhe a bolsa de Joel, que tinha escondido. Depois, apanha-o no bar e espalha o terror entre os colegas, apontando-lhe uma arma à cabeça, obrigando-o a confessar, em pânico, todas as atrocidades que cometeu, bem como o facto de tomar esteróides. Lúcio e os restantes professores ficam aterrados e sem reacção, temendo que Tiago mate o colega. Depois de levar Joel a um choro desesperado, Tiago revela que a arma é de brincadeira e vai-se embora. Mais tarde, Lúcio chama os dois alunos e repreende-os duramente pelo comportamento que cada um teve. Joel recebe o maior castigo ao ser expulso da equipa de rugby, ficando destroçado quando o director decide chamar o pai para que fique a saber o que ele fez. Joel e Tiago enfrentam igualmente a possibilidade de serem expulsos do colégio.

No rescaldo da batalha com Vasco, Beatriz e Henrique reaproximam-se e fazem amor.

Xavier é morto por Jaguar depois de cair na armadilha que este lhe montou. É com este cartão de visita, que o caçador de vampiros mais temido, se apresenta à célula da Luz Eterna que o espera na serra de Sintra. Raul fica entusiasmado e André curioso. Nogueira reage com a sua habitual prudência. Jaguar dá nas vistas ao exibir um fio de prata que pendura um outro adereço misterioso.

Magda fica em pânico quando Filipe cumprimenta Álvaro, desconhecendo que está a saudar o pai. Álvaro provoca ainda maior tensão ao dizer que Filipe lhe lembra alguém. Este não presta atenção, pois só se aproximou da mesa onde almoçam os jurados, para se aproximar de Filipa Belo, uma esbelta escritora que também integra o júri do concurso de poesia.

Tiago arruma as suas coisas, convencido que vai ser expulso do colégio. Joel confessa-se a Gustavo, arrependido do que fez, mas nem por isso deixa de merecer uma critica violenta do amigo.

Isabel pede a Vânia que lhe conte tudo o que sabe acerca dos vampiros, e fica preocupada à medida que vai percebendo que Afonso pode ser um deles.

Luísa fica aflita quando Mariana a leva a reconhecer que gosta de outra rapariga.

Clara descobre que é Gustavo quem toca violino às escondidas no colégio. Gustavo conta que é um talento que cultiva desde criança. Ed chega nesse instante e faz com que Gustavo fuja, deixando o violino nas mãos de Clara, que não sabe como dizer a Ed que o instrumento não é seu.

Lúcio insiste que tem toda a culpa pelo comportamento de Joel, lamentando não ter conseguido aperceber-se do sofrimento de Tiago. O director pede a Simão que submeta toda a equipa de rugby a um teste anti-doping.

Helena descobre que Xavier foi assassinado pela Luz Eterna e leva a notícia ao bar dos vampiros. Máximo ouve sugestões e autoriza o contra-ataque proposto por Henrique e Afonso. Este vai dirigir a operação, em parceria com Helena, a sua criadora.

Na luz Eterna, Nogueira e Jaguar não se entendem, pois enquanto o primeiro defende a captura dos vampiros para os estudar, o exterminador quer matá-los de imediato.

Ed envergonha Clara, dando a entender que é ela a misteriosa “tocadora” de violino, cujo som tem ecoado no colégio. Clara tenta manter o segredo de Gustavo e assume, por pedido deste, que é ela a intérprete misteriosa.

Helena obriga Afonso a acompanhá-la para a ajudar no atelier de fotografia, quando percebe que ele quer falar com Isabel. Guilhermo assiste à discussão ao longe e consegue arrancar Afonso às garras de Helena, possibilitando que o jovem vampiro vá explicar-se a Isabel.

Laura e Joana estão arrependidas por não terem dispensado a Matilde a atenção que a amiga precisava. Fátima explica que a colega sofre de bulimia, um grave distúrbio alimentar. A enfermeira, por seu lado, obriga Matilde a consultar-se com Mariana, a psicóloga do colégio.

Manel deixa Laura e Joana em fúria ao recusar-se a descobrir quem está a fazer o Clã Destino, jornal “pirata” do colégio.