Lua Vermelha - 13 a 19 de março

Helena pergunta a Afonso o que sucedeu para se terem afastado. Fica irritada porque Afonso responde que ele evoluiu e ela não.

Manel e Tiago desesperam por não terem os seus computadores.

Joel sente-se o novo herói do colégio por ter evitado o assalto e convence Gustavo a comemorar no bar dos vampiros. Ao chegar, Joel vê Beatriz e confessa a Gustavo que se sente atraído por ela. Beatriz e Henrique ouvem a conversa com a sua super-audição e o vampiro deita um olhar fulminante a Joel.

Afonso não gosta da forma carinhosa como Filipe trata Isabel, mesmo sabendo que não existe nada entre eles, para além da amizade. Helena chega ao local onde Afonso está escondido e provoca-o dizendo que ele jamais poderá ter Isabel para si. Afonso reage com grande irritação e volta a discutir violentamente com a sua criadora.

Joel oferece uma bebida a Beatriz e provoca a ira de Henrique, que não gosta da investida. Beatriz deixa-os sozinhos quando vê Vasco entrar no bar, um homem mais velho por quem sempre foi apaixonada. Este explica que está de passagem para escapar a Jaguar que o tem perseguido nos últimos tempos.

Rita não consegue dormir, com medo que Duarte a mande raptar. Isabel acalma a amiga, lembrando que o colégio tem segurança reforçada.

Gustavo está convencido que Joel deixou de tomar esteróides. No entanto o amigo engana-o e volta a drogar-se no balneário.

Laura chora na casa de banho, pensando que está grávida. Fica atrapalhada com a chegada de Matilde.

Henrique critica Beatriz por estar embevecida com a presença de Vasco. Beatriz responde que ele está com ciúmes. Henrique fica aborrecido e desabafa com Afonso dizendo que não suporta ver Beatriz a apanhar migalhas. Helena interrompe a conversa e coloca-se no meio deles. Abílio chega nessa altura e estranha a presença da professora à noite no colégio. Afonso e Henrique aproveitam para escapar para o dormitório, enquanto Abílio diz que vai ter de comunicar a Lúcio que Helena esteve no colégio até tão tarde. Ela hipnotiza o segurança, para que se esqueça do que viu.

Beatriz suspira, apaixonada, ao olhar uma fotografia em que aparece com Vasco.

Magda fica muito perturbada quando ouve Lúcio dizer que um dos elementos do júri do concurso de poesia é Álvaro Magalhães, o pai de Filipe.

Joel prega mais uma partida a Tiago e amarra-o à cama com fita-cola. Tiago perde a cabeça e vai procurá-lo para tirar satisfações. No entanto, apesar da coragem revelada, acaba no chão do refeitório, derrubado por um murro que Joel lhe dá.

Ricardo insiste com Laura para que faça o teste de gravidez.

Beatriz apanha Matilde a vomitar outra vez e repara que ela tem sangue no lenço com que limpou a boca. Matilde desvaloriza o episódio, sem reconhecer que está muito doente.

Sofia ainda não está convencida que as suas fotografias em trajes menores tenham desaparecido da internet. Simão esforça-se para que ela se tranquilize, dizendo que Manel e Tiago já trataram de eliminar as fotos.

Matilde desaba a chorar, quando Beatriz a aconselha a tratar-se e a encarar a doença. Beatriz fica irritada e descarrega em Henrique e Afonso que se cruzam com ela.

O som de um violino volta a ecoar no colégio mas ninguém consegue perceber quem está a tocar.

Manel fica muito preocupado pois Tiago aumenta o seu desejo de se vingar de Joel e até admite usar uma arma.

Ed entrega os discos que tinha prometido a Vânia e leva um beijo na testa.

Matilde é obrigada pela enfermeira Fátima a fazer mais exames médicos.

Laura observa Ricardo a ajudar uma aluna a apanhar os livros que deixou cair e fica zangada, cheia de ciúmes. Decide então fazer o teste de gravidez. Entra no balneário e solta um grito de alegria, quando percebe que afinal não está grávida.

Laura beija Gustavo, aliviada por ter confirmado que não estava grávida. Posteriormente, encontra-se com Ricardo e dá-lhe a notícia que não vai ser pai. Ofendida pela falta de apoio que dele recebeu, jura que tudo fará para que ele perca o emprego como jardineiro no colégio.

Hélio pesquisa informações na internet sobre os vampiros e encomenda armas para os combater. Quando vai receber a encomenda é seguido por Henrique.

Fátima descobre que Matilde sofre de bulimia e obriga-a a tratar-se. Matilde resiste até ao limite da sua força, mas acaba internada no hospital. Laura e Joana ficam preocupadas, depois de Beatriz as repreender por estarem mais preocupadas com futilidades, do que com a saúde da amiga.

Helena quer obrigar Afonso a acompanhá-la para a aula de fotografia. Guilherme consegue salvar Afonso, mas não evita que Isabel veja Helena a passar a mão pelo cabelo do seu grande amor.

Magda tenta acabar com o concurso de poesia, temendo o reencontro com Álvaro Magalhães, pai do seu filho Filipe. No entanto, não consegue contrariar a determinação de Lúcio e Guilherme. Magda desabafa com Sofia, dizendo que não tem coragem de enfrentar o seu ex-namorado, sofrendo com a possibilidade de perder o amor de Filipe.

Francisca e Vasco envolvem-se num beijo fogoso, depois de um passeio na serra de Sintra. Beatriz fica em choque quando percebe, no bar dos vampiros, que o namorado de Francisca é aquele que ela própria sempre desejou.

Isabel é surpreendida por Afonso a ler livros sobre vampiros. Preocupado, mete conversa e acaba por confessar que gosta tanto dela, como ela gosta dele. Apesar da confissão de amor, tenta hipnotizá-la, para que esqueça os seus comportamentos paranormais. Isabel fica irritada e vai-se embora. Afonso fica espantado por não ter conseguido encantá-la.

Nogueira anuncia que Jaguar aceitou trabalhar para a Luz Eterna. Raul provoca o seu líder, dizendo que duvida que o caçador de vampiros aceite poupá-los quando os capturar.

Vasco oferece flores a Francisca na presença de Beatriz, que tem dificuldade em esconder os seus sentimentos. Beatriz vai então ter com Afonso, procurando nele o apoio para suportar a desilusão que sente por Vasco ter escolhido outra mulher. Henrique não aguenta os ciúmes e diz que Beatriz tem de esquecer Vasco. Este, explica entretanto no bar a Francisca, que não tem nada a ver com Beatriz. Francisca fica com um grande sentimento de culpa e vai procurar Beatriz ao colégio, garantindo que lhe vai deixar o caminho livre para que tente conquistar Vasco. Máximo acompanha o triângulo amoroso com grande preocupação.

Joel amarra Tiago à fonte do colégio, obrigando-o a passar ali a noite, amarrado e amordaçado, depois do colega ter descoberto as drogas que ele continua a tomar, escondidas num dos autoclismos dos balneários. Tiago é descoberto na manhã seguinte por Laura, Joana e Matilde, que resgata o rapaz, retirando-o da fonte em estado de hipotermia e cada vez mais apaixonado por ela. Abílio telefona entretanto para a emergência médica, que conduz Tiago ao hospital. Este obriga Manel a não contar que foi Joel a cometer tal atrocidade, enquanto Lúcio garante que vai saber quem foi o culpado.

Gustavo começa a desconfiar de Joel, embora acalme todas as suas dúvidas, por não ter provas que tenha sido o amigo a cometer a loucura com Tiago. Este diz a Manel que tem um plano para eliminar Joel.