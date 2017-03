Lua Vermelha - 6 a 12 de março

Gustavo e Joel obrigam Hélio a sair da cama para ir ao treino de rugby. Ed é gozado no balneário por causa do seu namoro com Vânia, mas responde adequadamente às piadas de Joel, que fica furioso. Filipe deixa Hélio comprometido, perguntando porque tinha ele uma inscrição nas costas feita com batom.

No bar dos vampiros, Afonso defende que Hélio pode leva-los a encontrar o esconderijo da Luz Eterna. Beatriz, Henrique e Máximo concordam que essa pode ser uma boa oportunidade para acabarem com os seus inimigos.

O colégio é invadido por um estranho som de violino que ninguém sebe de onde vem.

Ladrões encapuzados invadem o bar do colégio. Joel luta com os dois assaltantes, conseguindo dominá-los com a ajuda de Abílio, que se apressa a chamar a polícia. Afonso, Beatriz e Henrique ficam admirados com o reboliço que se gerou.

Rita acorda a meio da noite com um pesadelo. Luísa e Isabel despertam com o choro da amiga e tentam animá-la. Luísa sente-se desconfortável quando Rita a puxa para si, aninhando-se no seu corpo.

A polícia prende os ladrões que tentaram assaltar o colégio, enquanto Abílio comenta que é cada vez mais difícil manter a segurança.

Lúcio elogia publicamente o comportamento de Joel, por ter combatido os assaltantes e promete premiá-lo. Os colegas aplaudem, Gustavo abraça Joel, orgulhoso pela coragem do amigo. Laura e Joana disparam perguntas atrás de perguntas e Joel conta como dominou os gatunos. Clara diz a Céu que acha que ela está com pena de não ter uma relação mais próxima com Joel.

Afonso e Isabel continuam a trocar olhares tensos, indiciando que têm algo para resolver entre si. Beatriz atravessa-se à frente de Afonso e obriga-o a deixar de olhar para Isabel.

Hélio toma duche, visivelmente perturbado. Henrique observa-o discretamente, na esperança de que ele forneça alguma pista que leve a descobrir o esconderijo da Luz Eterna. Filipe e Ed metem-se com Hélio, tentando perceber como é que ele apareceu adormecido e de bruços, no balneário. Hélio ironiza com a preocupação dos colegas e vai-se embora agastado.

Tiago e Manel estão com receio do estatuto de herói que Joel adquiriu e temem que ele os incomode outra vez. Acabam por ver os seus receios confirmados, pois Joel aproveita a primeira ocasião para os intimidar, protestando por já não ter quem lhe faça os trabalhos do colégio.

Laura sente-se mal disposta e vai a correr vomitar. Joana e Matilde seguem-na com preocupação, mas são expulsas por ela da casa de banho. Laura desconfia que está grávida e vai contar a Ricardo, acreditando que o filho é dele. Laura acaba lavada em lágrimas, pois Ricardo diz que não tenciona assumir qualquer responsabilidade, dando a entender à rapariga que se estiver grávida deve pensar em abortar.

Isabel fica impressionada com Vânia, pelo conhecimento que esta revela sobre a vida dos vampiros, em cuja existência acredita.

Rita está assustada depois da tentativa de assalto ao colégio, pois se os ladrões entraram com tanta facilidade, também Duarte poderá entrar.

Guilherme vê Magda a ler um livro de Florbela Espanca e propõe que se faça um concurso de poesia no colégio. Lúcio acolhe a ideia com entusiasmo. Os alunos, no entanto, não acham piada por terem mais um trabalho com que se preocupar.

Henrique troça de Vânia ao vê-la com um livro de vampiros na mão. Afonso alerta-o que pode ser perigoso se Vânia aprofundar o tema.

Isabel vai falar com Afonso e pressiona-o para que lhe explique a razão de ter sarado tão depressa quando cortou a mão, e como é que não sofreu sequer um arranhão quando foi atropelado. Afonso está encurralado mas é salvo por Rita que chega entretanto e interrompe a conversa.

Vânia, farta das lamúrias de Ed beija-o na boca à frente de todos. Um beijo que lhe vai sair caro, pois Vânia reclama os discos que ele combinou arranjar-lhe, como contrapartida. Filipe começa a achar estranho este namoro de Ed.

Helena fica contrariada quando Afonso rejeita a sua ajuda durante a aula de fotografia.

Simão dá um raspanete à equipa de rugby, depois de Gustavo ter sofrido uma placagem e ter ficado por terra sem se conseguir levantar.

Matilde desata a chorar quando Joana a critica por estar sempre a dizer que está gorda.

Sofia desabafa no treino de voleibol e diz que já não confia nos alunos do colégio, depois de terem posto fotografias suas na internet.

Matilde desmaia no treino e é levada por Joana para o dormitório. Fátima diz a Matilde que tem de fazer mais exames médicos. Quando fica sozinha, Matilde não se contem e volta a chorar.

Afonso conta a Henrique que Isabel anda desconfiada que ele não é normal. Henrique aconselha-o a resolver o problema, antes que Máximo e Helena percebam.

Hélio fica enfadado com a falta de ideias da sua equipa para fazer a próxima edição do jornal do colégio.

Noutra sala, reúne-se em segredo a equipa que vai fazer o Clã Destino. Filipe, Isabel e Rita discutem o tema forte do novo jornal, concordando que a história de Hélio a dormir no balneário em tronco nu deve ser o tema principal. Luísa junta-se ao colegas para participar e Isabel antecipa que Lúcio vai ter um ataque cardíaco quando o jornal sair.