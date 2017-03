Lua Vermelha - 27 de fevereiro a 5 de março

Isabel conta a Rita e Luísa que não gosta de Helena porque a viu beijar Afonso. As amigas ficam surpreendidas, enquanto Isabel convida Filipe para sair com ela. Ao entrar na sala em que Helena deu a sua aula, descobre uma fotografia secular, onde Afonso aparece tão jovem quanto é na actualidade. Isabel fica baralhada e confronta Afonso. Este consegue convencê-la de que Helena fez uma montagem e quando ela vira costas, rouba a fotografia.

Filipe prepara a roupa que vai vestir para sair com Isabel. Ed sente ciúmes do sucesso que o amigo tem com as raparigas. Ed tem então a ideia de convencer Vânia para ser sua namorada a fingir. Ela fica inicialmente indignada, mas depois acaba por aceitar, a troco de Ed lhe dar o que ela quiser. As regras do namoro fingido ficam a cargo de Vânia, pois Ed está a pensar em beijos e outros condimentos próprios da encenação.

Afonso tenta explicar a Isabel que nada tem a ver com Helena mas sem êxito. Isabel ignora os argumentos de Afonso e afasta-se para chorar sem ser vista. Filipe ouviu a conversa, escondido e vai apoiar Isabel, conseguindo que ela mantenha a vontade de sair com ele.

Afonso chega primeiro ao bar dos vampiros e critica Helena por tê-lo exposto ao deixar esquecida uma foto sua que poderia ter denunciado o seu disfarce. Afonso irrita Helena quando diz que há muito não lhe pertence e que se tivesse escolha, não mais a quereria ver. Isabel entra nessa altura acompanhada por Filipe e o ambiente começa a ficar pesado.

Isabel deixa Filipe de rastos ao revelar que está apaixonada por Afonso. Na outra mesa, Afonso discute com Helena e faz menção de se levantar para ir ter com Filipe, percebendo que aquele está a sofrer, bebendo sozinho no bar. Helena impede-o com violência e ameaça matar Isabel. Esta decide regressar ao colégio e avisa Filipe que espera por ele à porta do bar. Acaba por caminhar sozinha pela estrada, ficando vulnerável ao ataque de Helena que tenta atropelá-la. Afonso salva Isabel da morte certa, recebendo ele a pancada do automóvel. Helena foge, enquanto Isabel socorre Afonso, estranhando que não tenha ficado ferido. Máximo chega ao local, alertado por Henrique e Beatriz que testemunharam o conflito desde o início. Máximo consegue convencer Isabel que não vale a pena envolver a polícia no acidente, pois ninguém viu quem o provocou.

Na manhã seguinte, Máximo repreende Helena e avisa-a que não irá tolerar um novo ataque a Isabel e Afonso. No entanto, Máximo diz que não vai expulsar Helena, pois sabe que Jaguar está vivo e pode querer exterminá-la.

Hélio introduz-se no laboratório da Luz Eterna e rouba armas de combate aos vampiros. De regresso ao colégio, contorna a curiosidade de Joel dizendo que dentro do saco leva pesos com que esteve a treinar.

Nogueira e Raul voltam a discutir, depois de concluírem que as armas foram roubadas. André visiona o filme da câmara de vigilância para tentar descobrir o ladrão. Todos concordam que a culpa é de alguém que pertence à Luz Eterna.

Isabel comenta com Rita e Luísa que foi salva por Afonso, estranhando que ele não tenha sofrido tão pouco um arranhão.

Filipe, desalentado, comenta com Ed que não podia ter uma noite pior, ao ouvir que Isabel ama Afonso e que ele ainda por cima a salvou.

Matilde está cada vez mais doente, pois compra roupas que não lhe servem para se auto-convencer que está gorda. Assim começa a beber chás para emagrecer, sem comer nada ao pequeno-almoço. Laura e Joana torcem o nariz.

Ricardo deixa Joana lavada em lágrimas ao dizer que jamais será seu namorado. Laura fica furiosa porque o jardineiro diz que está farto de todas elas.

Sofia sente-se observada pelos alunos do colégio depois do escândalo das fotografias. Magda e Simão esforçam-se por animá-la, garantindo que vão ajudar a tirar as fotos da internet.

Filipe não aguenta ver Céu a sofrer e conta-lhe que foram Joel e Gustavo a levá-la para a cama de Ed quando sofreu o ataque de sonambulismo. Céu, fica zangada mas decide não apresentar queixa ao director, para não prejudicar os colegas.

Isabel mostra-se magoada com Afonso por este ter escondido a relação com Helena. Afonso nega que tenha qualquer ligação com ela e diz que um dia Isabel vai perceber quanto ele a respeita e o motivo de certas reacções.

Guilherme recolhe os trabalhos de grupo dos alunos e Joel fica aflito por não ter feito a sua parte. Henrique salva-o, pois fez o trabalho pelos dois. Joel fica-lhe grato e Henrique sorri, vitorioso.

Joana é repreendida por Guilherme, pois entregou o trabalho que não devia. É o princípio do fim para Tiago e Manel que, devido ao cansaço, trocaram os trabalhos que tinham feito pelos colegas. O engano provoca uma onda de reclamações e, por isso, são obrigados a devolver um terço do dinheiro amealhado. A situação piora, quando Guilherme descobre, na biblioteca, o esquema que engendraram. Tiago e Manel não conseguem enganar o professor, que percebendo o seu cansaço, os manda dormir, prometendo uma conversa dura para o dia seguinte.

Filipe conversa com Afonso e critica-o por lhe ter escondido que é ele a paixão de Isabel. Afonso garante que não tem qualquer relação com ela, mas Filipe está mais preocupado em exigir a Afonso que não magoe Isabel.

André, Raul e Nogueira descobrem que foi Hélio quem roubou as armas no laboratório da Luz Eterna e temem pela sua segurança. Hélio passa à acção e monta uma armadilha na esperança de caçar um vampiro no colégio. Durante a noite corta a sua própria mão e embebe com o seu sangue um pano, que larga no claustro do colégio. Henrique é atraído pelo odor do pano e quase é apanhado. É salvo por Beatriz que, no momento exacto, neutraliza Hélio com clorofórmio, deixando-o inconsciente. Beatriz e Henrique descobrem então a tatuagem da Luz Eterna no corpo de Hélio e decidem dar-lhe uma lição. Deixam-no em tronco nu nos balneários com uma inscrição nas costas, dizendo “nós sabemos quem tu és”. De manhã, Filipe, Ed, Gustavo e Joel ficam de boca aberta ao encontrar Hélio de bruços. Quando acorda está atordoado e sai para o dormitório perturbado. Henrique e Afonso metem-se com ele e sorriem pela forma irritada como ele reage.

A pedido de Simão, Tiago e Manel conseguem tirar da internet as fotografias de Sofia, mas o professor fica desiludido por não ser possível saber quem as colocou na rede. Sofia agradece a Simão, mas confessa que vai ser difícil conviver com a vergonha.

Joana e Laura unem-se para expulsar Ricardo do colégio. Joana porque foi rejeitada; Laura porque o jardineiro recusou ser um exclusivo seu.

Matilde volta a sentir dores de garganta e de estômago depois de ter estado outra vez a provocar o vómito. Beatriz diz que vai contar tudo à enfermeira Fátima, pois não quer sentir-se responsável pelos problemas graves de saúde da colega.

Vânia recusa-se a beijar Ed no refeitório, para dar consistência ao namoro fingido. Ed conta em privado a Filipe que agora namora com Vânia. Esta surge, entretanto, com uma lista de exigências dizendo a Ed que se não forem cumpridas o acordo acaba. Filipe fica baralhado, por desconhecer o que está em jogo.

Abílio recebe uma encomenda sem destinatário e entrega-a a Lúcio. O director não quer abrir a caixa, confiando que alguém a reclamará. Gustavo surge, mais tarde, dizendo que a encomenda que chegou foi enviada pelos pais. Lúcio fica satisfeito por ter sido resolvido mais um mistério. Gustavo deixa escapar um sorriso malicioso.

Filipe pretende criar um jornal clandestino para combater o jornal do colégio que a equipa de Hélio vai fazer. Clara recusa participar com medo de perder a bolsa de estudo. Céu também não quer envolver-se, depois de ter chamado a atenção do director no incidente do sonambulismo. Isabel fica excitada com a ideia de Filipe e está pronta para provocar mais uma dor de cabeça a Lúcio.

Afonso discute com Helena por ter atacado Isabel, exigindo que seja expulsa por isso. Máximo acaba com a discussão dizendo que Helena é agora uma responsabilidade sua, pois já a repreendeu e que está mais preocupado por Jaguar estar vivo, capaz de lhes dar caça, caso os localize.

Laura e Joana espalham terra pelas instalações do colégio, com a intenção de incriminar Ricardo, para que seja despedido. Lúcio protesta contra a sujidade que encontra e manda que Abílio apure responsabilidades. Laura e Joana apontam o dedo acusador a Ricardo e o segurança vai confrontar o jardineiro. Ricardo defende-se e, com o testemunho de Mateus, o jardineiro chefe, consegue provar a sua inocência. Abílio fica intrigado.

Guilherme repreende Manel e Tiago com dureza, por terem andado a fazer os trabalhos de casa dos colegas, a troco de dinheiro. O professor castiga ainda todos os alunos que beneficiaram da situação, obrigando-os a mais tempo de estudo e a refazerem os deveres. Joel é dos mais revoltados e diz que tem vontade de desfazer Manel e Tiago. Com esta atitude pedagógica, Guilherme consegue acalmar Lúcio e evitar que este aplique penas mais severas.

Beatriz previne Fátima que Matilde pode estar doente, com bulimia. A enfermeira fica preocupada e promete estar atenta.

Filipe conta a Isabel e Rita que encontraram Hélio inconsciente e de bruços no balneário. A conversa vai desembocar no jornal do colégio e Filipe aproveita para convencer Rita a participar no jornal clandestino que está a preparar.

Hélio é convocado para o laboratório da Luz Eterna e falta às aulas no colégio, fazendo com que Guilherme mande procurá-lo. Uma vez chegado, enfrenta a fúria de Nogueira por ter roubado as armas para caçar vampiros. Apesar de se defender dizendo que esteve quase a apanhar um, Nogueira mostra-se insensível e expulsa Hélio da Luz Eterna, dizendo que ele ainda não tem maturidade para pertencer à organização. Hélio regressa ao colégio cabisbaixo e é chamado ao gabinete de Lúcio, que lhe dá uma grande reprimenda, por ter faltado às aulas.

Matilde desmaia durante a aula de Magda. A turma fica em alvoroço e Matilde vai parar ao posto médico onde, contrariada e sob o olhar critico de Fátima, se submete a diversos exames. A enfermeira começa a aperceber-se que Matilde sofre de um distúrbio alimentar e psicológico grave.

Laura está excitada por participar no jornal do colégio e defende que vão fazê-lo com grande sucesso. Isabel e Rita ouvem a conversa e comentam que é importante que o jornal clandestino saia no mesmo dia.

Enquanto Manel e Tiago estão desalentados por terem ficado sem computador, que foi confiscado por Guilherme, Joel está furioso porque acha que os colegas sofreram um castigo leve demais.

Helena discute com Afonso e acaba por feri-lo. Isabel não vê a luta, mas percebe que Afonso tem um golpe profundo na mão. Quando chega ao pé dele fica baralhada, pois o ferimento desapareceu. Afonso tenta convencer Isabel de que viu mal, mas ela fica cada vez mais desconfiada.

Luísa recorre à psicóloga do colégio, pois reconhece que começa a ter um problema com a sua sexualidade. Quando sai do consultório, fica muito atrapalhada, pois dá de caras com Rita.

Ed insiste com Vânia para que lhe dê um beijo, mas continua sem sorte.