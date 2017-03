Lua Vermelha - 20 a 26 de fevereiro

Tiago e Manel passam uma noite em branco, despertando a desconfiança de Hélio.

Joana começa a pôr as fotografias íntimas de Sofia na internet.

Magda pede uma composição aos alunos, antes de terminara a aula de inglês. Tiago escreve apaixonado sobre Matilde. Céu prefere escrever sobre o sonambulismo.

Lúcio encosta Hélio à parede obrigando-o a formar a equipa que vai fazer o jornal do colégio. Hélio convence Laura, que por sua vez, força Joana e Matilde a entrarem para a redacção.

Laura diz a Gustavo que não o quer envolvido em mais brigas com Ricardo.

Matilde procura desesperadamente por Beatriz. Quando a encontra, diz discretamente que quer falar com ela, pois está a ser observada por Laura.

39º Episódio

Isabel conta a Rita que Lúcio reforçou a presença policial, para que Duarte não tente incomodá-la. Ao mesmo tempo, Luísa ajuda Rita a vestir-se e sente-se estranha ao tocar o corpo da amiga.

Joana coloca em prática o seu plano para se vingar de Sofia, espalhando pelos colegas que descobriu na internet fotografias indecorosas da professora. Os alunos, especialmente os rapazes, ficam num verdadeiro alvoroço com a novidade, pois Joana certifica-se que todos vêm as fotos com os próprios olhos. Sofia, por seu lado, estranha que os jovens cochichem entre si, quando ela passa. Joana sorri, orgulhosa por ver que a sua vingança está a resultar. Isabel comenta que Sofia foi tramada por alguém, enquanto Hélio não perde tempo e conta tudo a Lúcio, que fica muito irritado com o incidente, ameaçando fazer de Sofia um exemplo de como vai acabar com a indisciplina no colégio. Magda e Guilherme ficam preocupados com a reacção do director. Sofia jura que não publicou as suas fotografias na internet, mas nem isso serve para atenuar a ira do director. Magda, Simão e Guilherme apoiam a colega.

Ed fica desiludido quando Filipe lhe conta que foram Joel e Gustavo que lhe puseram Céu na cama, durante o ataque de sonambulismo que a rapariga sofreu.

Hélio coordena a nova equipa do jornal do colégio. Joana tenta entrevistar Céu e Ed, mas nenhum dos dois se dispõe a falar do incidente que os juntou na cama do rapaz.

Filipe conta às amigas que o jornal tem novos jornalistas, quando Laura chega e começa a provocá-los. Tenta entrevistar Rita sobre a experiencia violenta que viveu com o ex-namorado, mas vê frustrada a sua intenção. Isabel começa a ficar incomodada com Laura e diz que vai falar com o advogado antes que os tios cheguem ao colégio.

Gustavo apanha Matilde sozinha e tenta que ela lhe diga se Laura anda a traí-lo com Ricardo. Matilde foge à questão e, depois de deixar o rapaz mais cobiçado do colégio, vai desabafar com Beatriz, confessando que está caidinha por Gustavo, namorado da melhor amiga. Joana apanha a conversa a meio e pensando que a melhor amiga é ela, sente-se ameaçada ao julgar que Matilde anda atrás de Ricardo. No meio da confusão, Beatriz salva a situação, já sem paciência para aturar as duas “virgens”.

Filomena e Caetano são apanhados de surpresa, ao constatarem que Isabel chamou à conversa com eles, o advogado que representou os seus pais. Caetano esforça-se por acalmar a mulher, pois Filomena começa a exaltar-se, percebendo que não vai conseguir ficar com o património da sobrinha, para pagar as suas dívidas. O advogado de Isabel exige ainda que Filomena e Caetano prestem contas da forma como administraram o dinheiro da sobrinha, depois da morte dos pais dela.

Manuel e Tiago começam a ficar exaustos, mas vão entregando aos colegas os trabalhos de casa que lhes fizeram, cobrando o dinheiro que lhes é devido. Tiago avista Matilde e fica vidrado de paixão. Os dois amigos começam a ponderar copiar trabalhos já feitos na internet, para conseguirem satisfazer os compromissos que assumiram com os colegas. Tiago volta a sentir vontade de vingar-se de Joel.

Rita tem um ataque de pânico e é ajudada por Luísa.

Ricardo escapa-se com Joana para um sítio escondido e tenta agarrá-la. Apesar de estar apaixonada por ele, Joana afasta-o de si, vincando que pertence ao clube das virgens. Depois do incidente, Joana desabafa com Laura sobre o comportamento de Ricardo e a amiga, cínica, diz que já a tinha avisado sobre a falta de carácter do jardineiro.

Joel acusa a falta das drogas e discute com Ed, fazendo-o cair em cima de um banco dos balneários, antes do treino de rugby.

Vânia aconselha Ed a não se preocupar em demasia com as opiniões alheias, depois de ele lhe perguntar o que lhe falta para ter uma namorada.

Luísa e Isabel concordam que Sofia está afectada com o incidente das fotografias, pois mostrou-se desconcentrada durante o treino de voleibol.

Céu teme ter novo ataque de sonambulismo.

Helena começa a dar aulas de fotografia no colégio para grande agonia de Afonso e Beatriz.