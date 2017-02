Lua Vermelha - 13 a 19 de fevereiro

Afonso confessa a Filipe que não vai ser fácil resolver o diferendo com Helena, que apresentou com a sua ex-namorada. Quando Filipe se aproxima de Isabel, Afonso fica incomodado.

Céu está nas bocas do mundo no colégio, por ter aparecido deitada na cama de Ed. Filipe insiste com Gustavo e Joel para que confirmem que a rapariga foi, de facto, vítima de um ataque de sonambulismo. Os colegas recusam desfazer o equívoco, apesar de Filipe dizer que Céu pode vir a ser castigada. No entanto, ao ser chamada pelo director, Céu consegue que Lúcio acredite na sua inocência, contando que só apareceu no dormitório dos rapazes por ser sonâmbula. Lúcio fica preocupado, sem saber como resolver este problema se saúde da sua aluna.

Guilherme adverte Vânia, que teve uma nota muito fraca no teste. A aula prossegue e o professor diz à turma que se organize em pares, para fazer um trabalho de grupo. Henrique e Joel ficam irritados por terem de trabalhar juntos. Ed e Vânia, como bons preguiçosos que são, pensam em Manel e Tiago para lhes fazerem o trabalho. Céu dá um grito a Matilde, mandando-a calar quando ela começa a provocá-la, falando do episódio do dormitório.

Joana protesta com Ricardo por ter desmarcado a saída que tinham combinado. O jardineiro mente, ocultando que esteve com Laura, mas promete a Joana sair com ela na primeira oportunidade.

Laura decide expulsar Beatriz do clube das virgens. Matilde opõe-se e é avisada de que lhe pode acontecer o mesmo. Matilde começa a sentir dores de garganta. Quando se encontra com Beatriz abraça-se a ela a chorar.

Rita fica em pânico, ao receber um CD que contém umas fotografias suas que Duarte tirou desde o exterior do colégio. Rita desespera por ter sido encontrada pelo ex-namorado e confessa às amigas a história de terror que viveu enquanto namorou com ele. Isabel convence Rita a apresentar queixa a Lúcio. O director tranquiliza-a, dizendo que a vai proteger a todo o custo. Entretanto, os telemóveis das duas raparigas acusam a recepção de mais uma mensagem anónima, que dá conta de que Rita está a ser perseguida pelo ex-namorado, que lhe batia. Lúcio garante que vai acabar com este tipo de mensagens.

Manel e Tiago ajudam Joana a fazer a sua página na internet, ignorando que ela pretende através dela, prejudicar Sofia.

Manel começa a acusar o cansaço por estar a fazer demasiados trabalhos de casa aos colegas. Joana arranjou ainda mais “clientes”.

Henrique e Beatriz irritam Helena ao inscreverem-se na sua aula de fotografia. Filipe também se inscreve e tenta preencher a ficha por Isabel. Helena recusa, com o argumento de que as inscrições devem ser feitas pessoalmente.

Ed fica desapontado com Céu, que lhe diz que só se deitou na cama dele porque teve um ataque de sonambulismo.

Joel começa a provocar Henrique, insinuando que está interessado em Beatriz. Henrique avisa-o para que deixe a irmã em paz, pois é ainda muito nova para namorar.

Joana amua porque Ricardo, pressionado por Laura, lhe diz que não pode sair com ela, por ter outras coisas para fazer.

Gustavo também fica amuado com Laura, porque a namorada diz que não pode estar com ele, a pretexto de ter de apoiar Joana.

Afonso vai falar com Isabel para lhe explicar que não tem qualquer caso com Helena, apesar desta o ter beijado. Nesse instante Helena interrompe-os e volta a beijar Afonso. Isabel não aguenta e desaparece tão rápido quanto consegue. Vai chorar sozinha e é encontrada por Filipe, que garante estar disposto a dar cabo de quem lhe está a provocar tanto sofrimento.

Matilde vai vomitar às escondidas e fica assustada, pois começa a sangrar da garganta.

Xavier descobre o café onde os homens da Luz Eterna convivem. Afonso, Beatriz e Henrique, autorizados por Máximo, acompanham Xavier com a intenção de desferir um ataque, vingando a morte de Diana.

Gustavo protesta com Laura porque a namorada diz que tem de estar junto de Joana, em vez de passar a noite com ele.

Ed tenta ser simpático mas irrita Gustavo, afirmando que com ele, as miúdas também batem normalmente em retirada.

Gustavo deixa Ed a falar sozinho e este, vai ter com Tiago e Manel, propondo-lhes que o aceitem como seu agente, para angariar mais alunos que lhes entreguem trabalhos de casa para fazer.

Laura mentiu ao namorado para se encontrar com Ricardo às escondidas. O jardineiro, entusiasmado, tenta beijar Laura mas acaba por magoá-la no lábio. Gustavo surpreende-os quando surge no claustro acompanhado por Joel. Depois de uma azeda troca de palavras, Gustavo e Ricardo envolvem-se à pancada, obrigando Laura a pedir socorro a Abílio. O segurança separa os rapazes que fingem fazer as pazes para que a briga não seja relatada ao director.

Tiago e Manel começam a irritar-se um com o outro, pois acusam o cansaço dos trabalhos de casa que fazem para os colegas.

Máximo interroga os homens da Luz Eterna para saber onde está situado o laboratório da organização, mas não tem qualquer sucesso. Helena viola as suas ordens e faz uma visita aos prisioneiros, acabando por matá-los, vingando Afonso, a quem eles haviam torturado. Máximo fica furioso com Helena e aperta-lhe o pescoço, pois não gostou de ser desautorizado.

No laboratório da Luz Eterna Raul propõe chamar Jaguar, o caça vampiros que todos julgaram morto, mas que agora está de volta ás grandes caçadas. Nogueira é mais prudente e defende que com Jaguar, nunca mais conseguirão que ele deixe um vampiro vivo para que o possam estudar.

Céu começa a interrogar-se se não terá realmente um interesse escondido por Ed, ou se o seu problema é apenas de sonambulismo.

Isabel incentiva Rita a lutar contra Duarte. No entanto a amiga começa a evidenciar sinais de estar a ficar desesperada. Chega mesmo a não querer ir às aulas. Lúcio acaba por dispensá-la e manda reforçar a segurança no colégio.

Beatriz encosta Matilde à parede e ameaça denunciá-la caso ela não reconheça o problema de bulimia que a afecta, começando a tratar-se.

Isabel prepara-se para enfrentar os tios que querem ficar com o seu dinheiro.

Clara lê inadvertidamente o diário de Vânia e leva um grande raspanete.