Lua Vermelha - 6 a 12 de fevereiro

Joana conta a Laura que vai sair com Ricardo dizendo que ele é o homem da sua vida. Laura fica incomodada e tenta demovê-la, dizendo que se sujeita a ter de deixar o clube das virgens, pois não vai resistir a dar a Ricardo o que ele quer. Como Joana não cede, Laura envia uma mensagem a Ricardo querendo falar com ele. Assim que se encontram, Laura exige-lhe que desmarque a saída com Joana, propondo-se tomar o lugar dela.

Clara vai contar a Gustavo que afinal fica no colégio. Ele acaba por tratá-la mal porque nesse instante percebe que está a ser observado por Laura, que acabou de chegar. Clara fica confusa com a reacção do rapaz que julgava ser seu amigo, acabando por se afastar de Gustavo muito magoada.

Céu procura Clara para o treino de atletismo e dá com ela a chorar. Clara acaba por contar à amiga o episódio que viveu com Gustavo e que está triste porque gosta dele.

Matilde força Beatriz a jantar com o clube das virgens apesar desta tentar esquivar-se, argumentando que já tinha combinado jantar com os irmãos. Sofia chega ao pé das alunas dizendo que lhes traz uma surpresa antes do treino de voleibol. A professora mostra a fotografia da equipa no jornal, que fez uma reportagem sobre a vitória que obteve. Laura e Joana afastam-se porque não aparecem na fotografia e reagem despeitadas. Rita não gosta de se ver, pois teme que Duarte leia o jornal e possa com isso localizá-la. Isabel percebe a reacção da amiga e tenta tranquilizá-la. Joana vai perguntar a Sofia se já pode voltar a jogar, mas a professora volta a colocá-la no banco, ameaçando correr com ela da equipa, caso volte a ter comportamentos menos próprios como os que tem tido ultimamente. Sofia dá ordem para que as alunas se encaminhem para o treino e convida Isabel para participar.

Céu conforta Clara que está muito desanimada por ter sofrido uma desilusão sentimental provocada por Gustavo.

Magda estranha que Ed tenha feito um trabalho tão perfeito e comenta o facto com Guilherme. O professor avança que Ed poderá ter copiado e Magda decide que vai confrontar Ed. No entanto pede a Guilherme que não conte nada a Lúcio, pois teme que o director volte a exagerar.

Isabel desabafa com Rita achando que não devia ter aceite participar no treino de voleibol, pois assim é obrigada a ver Afonso, que do outro lado pratica esgrima. Beatriz repara que o “irmão” está a olhar para Isabel e lembra-lhe que Helena pode estar a ver. Filipe chega entretanto e Afonso vê-o abraçar Isabel, felicitando-a por ter saído no jornal.

Magda encosta Ed à parede e obriga-o a reconhecer que não foi ele a fazer o trabalho que lhe entregou. Ed compromete-se a refazer o resumo e Magda promete que a conversa fica entre eles.

Isabel percebe que Rita continua preocupada por ter aparecido no jornal e tenta fazê-la acreditar que Duarte nunca descobrirá onde ela está.

Duarte, ex-namorado psicótico de Rita localiza-a e pretende recomeçar a infernizar-lhe a vida. Assim, finge ser um aluno de outro colégio, que está a fazer um artigo sobre o jogo de voleibol em que as duas escolas se vão defrontar. Dando sequência ao seu plano, contacta Sofia, para que a treinadora lhe confirme os nomes das suas jogadoras.

Rita, encorajada por Isabel e alheia ao que a espera, decide esquecer o medo que tem de Duarte. Luísa aproxima-se delas e dizendo que Rita tem andado muito tensa ultimamente, começa a dar-lhe uma massagem. Rita desfruta do momento, ignorando que a colega lhe cheira discretamente o cabelo e que Luísa está a desenvolver por ela um sentimento especial.

Sofia fornece o nome que Duarte mais ambicionava ouvir e este começa, escondido, a tirar fotografias aos alunos do colégio, excitado por finalmente ter descoberto o paradeiro de Rita, a ex-namorada. Sofia conta a novidade a Simão, visivelmente feliz, por pensar que a equipa de voleibol vai ser alvo de mais uma reportagem. Simão conta que a vida também, lhe corre bem, pois está a utilizar uma nova terapia psicológica na sua equipa de rugby. Simão acaricia o cabelo de Sofia, confessando que aprendeu essa estratégia com a melhor. Lúcio entra nesse instante e quebra, sem se aperceber, o clima romântico entre os dois professores.

Abílio ganha coragem para pedir a Fátima que aceite lanchar com ele num dos próximos dias. A enfermeira não fecha a porta ao passeio.

Joana arranja-se excitada para sair com Ricardo. Perante a sua indecisão com o que deve levar vestido, Beatriz sugere-lhe a indumentária, saturada com a sua conversa fútil. Matilde encarrega-se, por sua vez, de lhe arranjar o cabelo. Joana acaba por ficar furiosa, pois Ricardo envia-lhe uma mensagem a desmarcar o encontro.

Nogueira e Raul dão caça a um vampiro que perseguem pelas ruas estreitas de Sintra. Apesar de atingido por uma flecha de prata numa perna, Xavier consegue escapar. Nogueira, Raul e os restantes elementos da operação ficam frustrados.

No laboratório, Hélio conta a André que os seus pais foram mortos por vampiros, ganhando a partir daí a motivação para os combater. Hélio impressiona André, dizendo que quer ser como Jaguar, um célebre caçador de vampiros já desaparecido.

Afonso vai com Henrique queixar-se da pressão que Helena está a fazer sobre si. Afonso diz a Máximo que quer libertar-se da sua criadora mas o chefe reafirma que não pode interferir nesse assunto. Máximo pede paciência a Afonso e que o mantenha informado sobre o comportamento de Helena. Nesse instante, Xavier entra no bar, contando que foi perseguido e ferido pelos homens da Luz Eterna.

No laboratório, Raul critica Nogueira por este ter desistido de perseguir o vampiro. O líder do grupo avisa-o que não vai tolerar mais insolências. Hélio apercebe-se que o vampiro foi perseguido nos arredores do colégio e tenta ser nomeado para uma operação solitária de busca. Nogueira recusa, justificando que mesmo que houvesse um exemplar no colégio, nunca confiaria a missão a um novato.

Ricardo e Laura encontram-se no claustro e beijam-se ardentemente. O falso jardineiro diz que é melhor irem para o posto médico, mas ela diz que está ocupado, aproveitando para lhe perguntar se já pensou em desligar-se de Joana. Ricardo continua a beijá-la para fugir à questão. Escondida, Beatriz observa e ouve tudo, com um sorriso nos lábios.

Joana está inconsolável com a tampa que Ricardo lhe deu e não esquece igualmente que Sofia a tem mantido afastada da equipa de voleibol. Matilde esforça-se por animá-la, mostrando-se convicta que é apenas uma fase má que Joana está a atravessar. Aconselha-a a pedir desculpa à professora Sofia, mas Joana fica zangada com Matilde, por achar que ela está do lado da professora.

Beatriz mostra-se a Laura e Ricardo, deixando claro que assistiu ao seu namoro do princípio ao fim. Laura tenta disfarçar as evidências dizendo que Ricardo é seu primo. Como só consegue arrancar sorrisos trocistas a Beatriz, que lhe chama falsa virgem, Laura ameaça expulsar a colega do clube das virgens. Beatriz responde que até lhe faria um favor, mas garante que nada contará, indiferente à vida que Laura leva. Laura fica indignada com Ricardo por este não a ter ajudado a disfarçar o indisfarçável.

Joana espera que Sofia deixe a sala dos professores para vasculhar os documentos pessoais da professora. Acaba por descobrir uma fotografia de Sofia em langerie e numa pose sensual, que lhe provoca um sorriso malicioso.

Xavier conta como foi perseguido pelos homens da Luz Eterna e Henrique defende que devem contra-atacar. Afonso também se oferece para participar nas buscas, esperançado em descobrir os homens que o atacaram. Máximo concorda em começar a organizar as buscas aos humanos que os estão a atacar e diz a Xavier para integrar a missão, pois pode reconhecer quem o emboscou.

Gustavo está aborrecido por Laura não atender o telemóvel e decide ir procurá-la com Joel. Manel e Tiago cruzam-se com eles, abrindo caminho para que passem. Pensam que, desta vez, Joel não lhes vai ligar mas ele acaba por assustá-los com um simples bater de palmas.

Hélio admira uma arma no laboratório da Luz Eterna. André apressa-se a guardá-la, dizendo que o rapaz ainda não pode mexer-lhe e que só Nogueira decidirá quando isso será possível. Hélio finge-se obediente, mas observa com ar suspeito, o cartão que André utiliza para guardar o armamento.

Manel e Tiago continuam a fazer penosamente os trabalhos dos colegas. Manel sugere que procurem a encomenda que Joel recebeu, arranjando uma arma para o chantagear. Tiago não acolhe a ideia, temendo apanhar, mais uma vez. Lembra no entanto ao amigo, que desta vez não podem esquecer-se de fazer os seus deveres.

Gustavo procura desesperado por Laura e fica ainda mais impaciente quando se cruza com Joana, que garante não a ter visto. Joel tenta aliviar a preocupação do amigo e propõe irem para a sala de convívio.

Joana encontra Laura no dormitório das raparigas e diz-lhe que Gustavo a procura. Laura desvaloriza o recado que o namorado lhe deu e dispõe-se falar com ele no dia seguinte.

Afonso refreia os ânimos de Henrique, demasiado excitado por estar à procura dos humanos que atacaram Xavier, provavelmente os que haviam capturado Afonso. Helena surge como que vinda do nada. Henrique enfrenta-a, mas Afonso protege-o, dizendo que se vá embora pois Helena é bastante mais forte que ele.

Céu tem um ataque de sonambulismo e deixa o dormitório das raparigas, começando a vaguear pelo colégio. Acaba por se encaminhar para o local onde estão Afonso e Helena, quando esta aumenta sobre ele as investidas lascivas. Helena prepara-se para atacar Céu, com Afonso a tentar impedir que isso aconteça. A muito custo consegue convencer Helena que têm de se afastar dali, garantindo que Céu é sonâmbula. Gustavo e Joel apressam Helena a aceitar a sugestão de Afonso, pois aproximam-se a caminho do dormitório.

Céu tenta abrir inconscientemente a porta de uma sala de aula quando é vista por Gustavo e Joel. Este pensa de imediato em gozar com a rapariga, começando a idealizar uma partida. Acaba por conduzi-la ao dormitório dos rapazes e enfia-a na cama de Ed, que desperta e fica atónito com a surpresa.

Henrique vai ter com Afonso ao telhado e fica preocupado, quando o ouve dizer que tenciona lutar com Helena para se libertar dela.

No dormitório das raparigas, Clara dá por falta de Céu e consegue, a custo, arranjar reforços para procurar a amiga. Luísa faz par com Rita e quando esta se espreguiça ensonada, deixa visível o fascínio que sente por ela.

Quando Céu desperta, grita e chora em pânico sem perceber o que lhe aconteceu, embora Ed se esforce por explicar que acordou com ela dentro da sua cama. Joel e Gustavo rebolam e rir, enquanto Hélio que entretanto chegou, promete contar o reboliço a que assistiu ao director e também falar com Céu. Os colegas esforçam-se para que ele esqueça o assunto. Abílio surge, dizendo autoritário, que são mais que horas das luzes estarem apagadas. Manel perde o sono e começa a fazer os trabalhos de um colega, para espanto de Tiago, que acha que ele ficou doido.

As raparigas encontram finalmente Céu, que lhes confessa que é sonâmbula. Perante a preocupação que ela revela com o que Hélio possa ir dizer a Lúcio, prometem ajudá-la a explicar tudo ao director.

Afonso fica desagradado porque Helena diz que já o inscreveu no workshop de fotografia. O vampiro aproveita para pedir a Helena que o liberte de vez, mas a sua criadora diz que ele é patético e que será seu para sempre. Helena volta a avisá-lo para que se mantenha afastado de Isabel. Afonso retira-se desalentado.

Céu acorda apavorada, pelo incidente que viveu na noite anterior, mas sobretudo por poder ser alvo de chacota dos rapazes.

Hélio faz queixa de Céu a Lúcio por ela ter aparecido no dormitório dos rapazes e o director promete apurar o que sucedeu. No entanto Hélio sofre um revés, pois Lúcio faz-lhe novo ultimato para que forme, rapidamente, uma nova equipa para o jornal da escola, não dando margem a que ele se esquive.

Manel e Tiago estão exaustos a fazerem os trabalhos dos outros, sem descanso que se veja. Ed ainda se lembra que têm de lhe fazer mais um trabalho pois Magda descobriu que ele cabulou no último que lhe entregou. Joana aproxima-se deles, pedindo ajuda para que lhe expliquem como pode ter uma página numa rede social. Como ignoram que ela quer prejudicar Sofia, divulgando a sua fotografia em que aparece em langerie, decidem colaborar, desde que Joana lhes arranje mais clientes para fazerem os deveres, incluindo ela própria.