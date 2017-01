Lua Vermelha - 16 a 22 de janeiro

Beatriz e Henrique surgem entretanto para socorrer Afonso. Helena ainda esboça lutar com eles, mas Afonso consegue detê-la, fazendo com que se vá embora, depois de troçar deles, mostrando que não tem qualquer temor, nem quando Henrique ameaça contar a Máximo o comportamento que ela está a ter.

Pressionados pelas dívidas, Filomena e Caetano planeiam dar o golpe na fortuna de Isabel.

Rita avisa os colegas que preparam mais uma edição do jornal para a eventualidade de Lúcio reagir mal ao que vão publicar sobre ele. Filipe defende que os jornalistas não podem ser penalizados por escreverem a verdade. Já com Isabel presente no grupo, Clara aproveita para anunciar que vai sair do colégio, deixando todos chocados. Magda também entra na sala nesse momento e fica surpreendida com o que ouve. Clara esforça-se para não chorar.

Matilde resmunga com Joana e Laura que não param de conversar, impedindo-a de estudar. Joana deixa-as por momentos e Matilde aproveita para dizer a Laura que deve demover Joana de andar com Ricardo, pois o jardineiro pode ser perigoso. Laura fica irritada e diz a Matilde que não se meta no assunto. Matilde acaba por agarrar nos livros e ir embora quando as amigas voltam a perturbar-lhe o estudo.

Tiago e Manel fazem os trabalhos de Joel. Tiago está embevecido a olhar para Matilde, visivelmente apaixonado. Manel lamenta não ter computador e ainda ser obrigado a fazer os deveres de Joel. Tiago tem então a ideia de começarem a fazer os trabalhos de outros colegas, cobrando pelo serviço. Assim, Manel conseguirá o dinheiro necessário para comprar um portátil novo.

Afonso reafirma que não vai deixar que Helena faça mal a Isabel, nem que para isso tenha de se libertar da sua criadora. Henrique não acredita que ele consiga cumprir esse desejo, ao passo que Beatriz acha fundamental que Máximo seja avisado que Helena pode destruir a convivência entre vampiros e humanos.

Os professores mostram-se desiludidos por Clara ser forçada a deixar o colégio por não ter dinheiro para suportar as mensalidades. Lúcio acaba por ser sensível aos apelos de Magda e Guilherme e promete falar com o conselho de administração, tentando arranjar uma solução que permita à aluna continuar a estudar ali.

Ignorando a decisão do director, Clara está a escrever uma carta de despedida aos colegas, para publicar no jornal. Filipe, Céu, Rita e Isabel abraçam-na, quando ela confessa que gosta muito deles.

Beatriz tenta convencer Matilde a tratar-se, mas a rapariga, para além de recusar a ideia de que está doente, ainda convida Beatriz para integrar o clube das virgens. A vampira fica incrédula com o convite e não resiste a contar o episódio a Henrique e Afonso. Os “irmãos” riem com o insólito da situação, levando a que os outros alunos estranhem tão boa disposição. Beatriz considera a hipótese de integrar o clube das virgens, pois não se perdoará se algo suceder a Matilde, devido ao seu distúrbio alimentar.

No balneário das raparigas, Vânia passa com a língua nos dentes caninos, conferindo se estão afiados. Matilde, por seu lado, pede desculpas a Laura e Joana por ter ralhado com elas e conta, orgulhosa, que arranjou mais um elemento para o clube das virgens. Laura e Joana ficam curiosas e entusiasmadas, mas Matilde faz questão de não revelar o nome de Beatriz, preferindo fazer uma surpresa.

Hélio pede a Lúcio que lhe levante o castigo, pois está farto de não poder sair do colégio. O director não lhe faz a vontade, frisando que não é por ser o seu tutor que lhe vai dar um tratamento especial

Laura e Joana ficam chocadas quando Matilde apresenta Beatriz como novo elemento do clube das virgens. Não aceitam bem a ideia e quase se confrontam com a vampira. Laura acaba por dizer que a admissão só vai ser oficial, quando Beatriz responder a um questionário de virgindade. Esta franze o sobrolho, já arrependida de ter aceite o convite de Matilde.

Vânia repara que Henrique está a folhear um livro sobre vampiros e faz conversa com ele, confessando que é um tema que a fascina. Vânia vai mesmo ao ponto de dizer que gostava de ser transformada, ignorando que está na presença de um vampiro verdadeiro. Henrique responde com ironia que não se importa nada de lhe fazer a vontade, mordendo-lhe o pescoço. Vânia começa a sentir-se gozada, ao mesmo tempo que Henrique se afasta, divertido.

Beatriz responde ao inquérito de Laura e Joana e fica aprovada para integrar o clube das virgens. Para comemorar, é convidada para jantar com elas e Matilde, mas consegue descartar-se dizendo que já tinha combinado jantar com os irmãos.

Joel confere se Tiago e Manel lhe fizeram os trabalhos de casa. Maldoso e provocador, dá um encontrão no copo de Tiago, entornando-o em cima do prato da comida.

Laura faz o discurso de boas vindas para a entrada de Beatriz no clube das virgens. A vampira esforça-se para aguentar com boa cara o sacrifício que está a fazer.

Afonso observa Isabel e Filipe que conversam no refeitório com grande cumplicidade. Henrique pergunta se não está cansado de torturar-se e avisa para o perigo que Isabel corre, se Helena perceber quanto Afonso está apaixonado por ela. Afonso persiste na ideia de conseguir que Helena o liberte, mas percebe que Henrique tem razão, quando se mostra convicto que esse é um desejo praticamente impossível.

Picada por Matilde, Laura diz a Joana que Ricardo não é de confiança, garantindo que o conhece bem. Joana fica agastada com as duas amigas e pede que a deixem viver a sua história de amor. Clara adianta serviço para quando deixar o colégio e começa a arrumar a sua roupa. Laura embirra com ela e mostra o seu agrado pelo facto de Clara se ir embora, frisando que é um castigo merecido por se ter metido com o seu namorado.

Guilherme conta a Afonso que Máximo lhe pediu que o convencesse a afastar-se de Isabel. Afonso explica que a sua criadora voltou e que ameaçou destruir Isabel, motivo que o leva a querer protegê-la. Num último recurso, Guilherme conta a sua história com Camila, revelando que a mulher o deixou às portas da morte, quando se reencontraram depois dela ter sido transformada. Foi Máximo quem lhe salvou a vida quando Camila, não resistindo aos seus instintos mais básicos, o atacou. Guilherme esforça-se por explicar porque é impossível o amor entre Afonso e Isabel, aconselhando o a fugir, negando o seu amor. Afonso está dramaticamente derrotado.

Filipe pede ajuda a Isabel pois está em dificuldades com a Matemática. Não resiste a dizer-lhe que ela é a rapariga mais bonita que alguma vez viu. Isabel fica constrangida mas acaba por agradecer o elogio.

A Luz Eterna prepara a operação para encontrar os vampiros do colégio. Nogueira faz distribuir os dossiers da missão e os novos óculos térmicos que permitem detectar seres com baixa temperatura corporal. Os elementos escolhidos para a operação vão disfarçar-se de bombeiros que têm o propósito de vistoriar o colégio. Nogueira deixa Hélio de fora, alegando que ainda não tem formação suficiente.

Isabel conta a Rita que os tios lhe cortaram a mesada e as idas a casa ao fim-de-semana, mostrando-se satisfeita por isso, ao contrário do que a tia possa pensar. Luísa, meio a dormir comenta que ela devia matar os tios, provocando sorrisos em Isabel e Rita.

Joel consegue mentir na perfeição e convence Gustavo de que nunca mais vai injectar-se com esteróides. Gustavo abraça Joel e promete guardar segredo sobre o assunto.

Beatriz diz que o sumo que toma ao pequeno-almoço é para emagrecer e importado, tentando afastar a curiosidade de Joana, Laura e Matilde.

Simão avisa Afonso que não vai ter aula de esgrima porque o professor está doente. Filipe mete-se na conversa e diz que Afonso podia participar no treino do rugby, pois é muito forte. Afonso tenta esquivar-se mas Simão diz que não quer ouvir desculpas, ficando à sua espera para o treino.

Ed e Vânia são os primeiros a solicitar os serviços de Tiago e Manel e prometem arranjar mais clientes, para eles fazerem os trabalhos de casa. Manel está determinado em ganhar o dinheiro que precisa para comprar o novo computador.

Magda cruza-se com Clara e tenta que não fique tão triste por sair do colégio, pois se isso acontecer, já deixou a sua marca ao pintar o painel da entrada. Magda lembra que os professores estão empenhados em encontrar uma solução para o seu problema.

Guilherme reclama por não ter sido ainda atribuída a bolsa de estudo a Carla, mas Lúcio, que não gosta do tom crítico, vinca que esta é uma situação inédita e que o conselho de administração está a deliberar. Magda sugere que se dê uma palavra à rapariga, mas o director recusa, para não criar falsas expectativas.

Lúcio recomenda a Abílio que conceda todas as facilidades à protecção civil e aos bombeiros que vão fazer a vistoria ao colégio, ignorando que vai ser visitado por homens da Luz Eterna. Abílio cruza-se com Fátima e apressa-se a dizer que está cheio de trabalho, para ganhar importância aos olhos de enfermeira. Esta estranha a demora de Abílio se está assim tão ocupado, mas ele justifica, atrapalhado, que gosta sempre de conversar com ela.

Afonso prepara-se para hipnotizar Simão, para se safar do treino de rugby. Nesse instante são interrompidos por Lúcio que o obriga a cumprir o desejo do treinador.

Matilde quase tem uma fúria, perante a insistência de Laura e Joana que acham que ela está mais magra.

Joana lamenta que os treinos de voleibol não sejam ao ar livre, porque assim podia ver Ricardo mais vezes. Laura comenta que ela está a ficar obcecada. Matilde sugere que Beatriz era mais útil na equipa de voleibol do que a praticar esgrima.

Henrique fica preocupado com a exposição ao sol que Afonso vai ter de suportar no treino e este pede-lhe que fique atento, pois pode precisar da sua ajuda. Joel duvida que Afonso resista mas Filipe garante que ele tem uma força nunca vista.

Gustavo olha desconfiado para Ricardo que está a cuidar do jardim e comenta com Joel, desconfiar que o jardineiro se anda a fazer à namorada. Ricardo olha Gustavo nos olhos com um sorriso malicioso e este diz a Joel que provavelmente vão ter de lhe dar uma ensinadela. Afonso, por seu lado, começa a ressentir-se do sol. Finge que não tem jeito para o rugby, enquanto Isabel o observa à distância, sem perceber o que ele faz ali. Ed explica que foi por não ter havido treino de esgrima. Afonso começa a sentir-se mal por causa do sol e apanha com Joel e Gustavo em cima, numa placagem. Isabel fica apreensiva.

Sofia proíbe Joana de treinar e sugere-lhe que assista ao treino no banco, pois considera que ela ainda não está totalmente recuperada de lesão que contraiu. Joana reage com má educação e a treinadora expulsa-a do pavilhão. Laura aproveita a confusão para pedir a Sofia que lhe devolva o estatuto de capitã de equipa. Sofia confirma que o momento não é o melhor para abordar o assunto, mas adianta que está satisfeita com o desempenho de Rita e que por isso vai mantê-la no cargo. Rita sorri para Laura, que mal consegue disfarçar a sua irritação.

Afonso regressa muito fragilizado ao balneário no intervalo do treino, e só com grande custo consegue abrir o seu pacote de sangue sintético. Filipe e Simão entram logo atrás dele e o professor reconhece que não devia tê-lo forçado a trabalho tão intenso. Joel troça e diz que o rugby não é para fracos mas Simão coloca-o no lugar, lembrando que Joel parecia uma bailarina quando começou. Afonso é posto à vontade para regressar ao campo, apenas se não se sentir mal.