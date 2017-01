Lua Vermelha - 9 a 15 de janeiro

Tiago confessa a Manel que só consegue pensar em Matilde a toda a hora e o amigo diz que ele está apaixonado. Manel até acha que isso é bom para o amigo, pois não fica tão obcecado em vingar-se de Joel. Tiago lembra, a propósito, que o plano que usaram para ele chumbar por faltas não resultou e, por isso, têm de pensar noutra coisa qualquer. Joel está a ouvir a conversa e surpreende Manel e Tiago, que olham para ele, temendo o pior.

Matilde vomita outra vez no balneário das raparigas e chora desesperada, batendo com os punhos cerrados nas pernas.

Manel e Tiago pedem desculpa a Joel, implorando que lhes perdoe. Joel tem um primeiro impulso de lhes bater, mas depois limita-se a destruir o computador de Manel. Este fica completamente em choque e de lágrimas nos olhos. Joel sai da biblioteca dizendo que se fizerem queixa a Lúcio, o director ficará a saber que eles entraram na rede electrónica do colégio.

Máximo diz a Helena que não é bem-vinda, pois não partilha o mesmo estilo de vida dos restantes vampiros, e pede-lhe que se mantenha à distância. Como a conversa não lhe agrada, Helena senta-se na mesa de Beatriz e Henrique, dizendo que voltou por sentir saudades de Afonso. Henrique responde que ele está muito bem sem ela. Helena queixa-se que Afonso está diferente, ainda mais agressivo com ela. Beatriz tenta enganá-la, dizendo que é por ter sido apanhado de surpresa. Helena fica desconfiada.

Afonso não consegue esconder de Filipe que ficou furioso com a visita da sua criadora e confessa que tem assuntos mal resolvidos com ela. Filipe lamenta porque a mulher é, segundo a sua opinião, um monumento. Afonso contrapõe dizendo que nem sempre a beleza e o carácter andam de mãos dadas, pedindo a Filipe para ficar sozinho e para ele não comentar o assunto com ninguém.

Manel está inconsolável por Joel lhe ter destruído o portátil, mas é obrigado a mentir a Hélio, justificando que o computador caiu da janela do primeiro andar. Tiago anima Manel sugerindo que nem tudo é mau, se ele pensar em comprar uma máquina nova.

Filipe cruza-se com Isabel e convida-a para ir ver as estrelas. Ela recusa porque quer ir dormir mas ainda lhe pergunta se sempre foi ao bar. Filipe afirma que sim e diz que gostou de sair com Afonso, que é um porreiro. Filipe brinca, dizendo que Isabel devia dar uma oportunidade a Afonso. Ela sorri, abana a cabeça e vai embora. Abílio repreende Filipe que está a falar alto quando já não são horas.

Afonso vagueia pelos claustros do colégio, quando Beatriz e Henrique regressam do bar. Afonso conta aos “irmãos” que está preocupado, porque cada vez que Helena aparece, arranja problemas. Beatriz tem esperança que ela vá embora depressa, pois não gosta de ficar muito tempo no mesmo sítio.

Ed não consegue ficar de boca calada e comenta com Gustavo e Joel, a vista que faz a namorada de Afonso. Filipe que prometeu guardar segredo sobre isso manda-os calar, repreendendo Ed pela indiscrição. Por sorte, nem Gustavo nem Joel estão muito interessados na vida amorosa do vampiro.

Laura discute com Ricardo, que teima em não deixar o emprego que conseguiu para ajudar a tratar do jardim do colégio. Laura empurra Ricardo no momento em que Gustavo chega, perguntando quem é o rapaz. Laura diz que é o jardineiro, que a confundiu com outra rapariga. Ricardo entra na mentira e confirma a explicação, afastando-se de seguida. Gustavo não está muito convencido, mas acaba por acreditar.

Tiago passa com Manel por Matilde à porta do posto médico e cumprimenta-a, mas ela não responde e vira-lhe a cara. Joana sai eufórica do gabinete da enfermeira Fátima, pois conseguiu livrar-se das muletas. Joana diz que já pode ir a correr para o seu príncipe encantado, e deixa Matilde de boca aberta, ao revelar que se trata de Ricardo.

À entrada para as aulas da manhã, Afonso confessa a Filipe que ainda está em baixo, embora não evite deitar um olhar discreto a Isabel.

Manel confessa que ainda está a ganhar coragem para pedir aos pais um computador novo.

Ed e Vânia descobrem que têm em comum o facto de terem imenso sono de manhã.

Gustavo deixa vincado a Laura, que não gostou nada da pinta do jardineiro. Ela diz que também não, até porque o rapaz se fartou de insistir que já a conhecia. Nesse instante chega Joana toda feliz sem as muletas e pergunta a Laura se viu Ricardo. Esta aflita, tenta mudar de assunto olhando para as horas e dizendo que estão muito atrasadas. Gustavo estranha cada vez mais as respostas de Laura.

Manel está cada vez mais desiludido e conta a Tiago que os pais se recusam a dar-lhe outro computador. Joel chega ao pé deles e arrasta-os consigo para mais uma conversa dolorosa.

Joel persegue Manel e Tiago até à biblioteca, onde lhes diz que vão passar a fazer-lhe os trabalhos de casa que tiver, ou sofrerão as consequências. Gustavo está escondido e ouve a conversa toda. Quando Joel se cruza com ele, trocam palavras azedas.

Afonso cruza-se com Rita e Isabel, que o despreza. Rita estala o dedo a Afonso e diz-lhe que deixe a amiga em paz. Quando se volta para seguir a sua vida, Afonso esbarra com a figura de Beatriz, que lhe pergunta se não acha melhor seguir os conselhos dos vampiros para não pôr ninguém em perigo. Até porque se Helena ouve falar de Isabel, desfaz a rapariga.

Clara começa a chorar porque nem sequer vai acabar o primeiro período no colégio, pois a família não tem dinheiro para pagar mais nenhuma mensalidade. Enquanto Céu vai buscar lenços para ela se assoar chega Gustavo. Clara conta o que a atormenta e, inconscientemente abraça-se a ele a chorar.

Joel telefona ao pai pedindo-lhe que venha assistir a pelo menos um jogo da equipa de rugby. Aproveita para dizer que está a ter um grande aproveitamento escolar, para conseguir que o pai lhe dê mais dinheiro na mesada para comprar uns ténis.

Gustavo diz a Clara que se ela regressar à antiga escola não será mau de todo, pois deverá ter amigos antigos por lá. Gustavo acaba também por desabafar, confiando a Clara que tem um amigo que toma esteróides anabolizantes e que ele não o quer entregar, mas também não sabe o que fazer. Clara responde que por vezes as pessoas têm de tomar decisões difíceis. Gustavo agarra-lhe na mão no preciso momento em que Laura aparece, perguntando o que se está a passar ali.

Joana obriga Matilde a acompanhá-la para ver Ricardo, que trata do jardim em tronco nu. Na primeira oportunidade, Joana mete conversa com o jardineiro e equaciona faltar às aulas para ficar ao pé dele. Matilde reprova a ideia, mas não aguenta ficar a ouvir os galanteios que fazem um ao outro. Ricardo acaba por convidar Joana para um passeio de moto a combinar.

Laura começa a fazer uma cena de ciúmes por causa de Clara estar de mão dada com Gustavo, mas rapidamente transforma a raiva em riso ao saber que Clara não pode continuar no colégio. Chama-lhe saloia mas é criticada por Céu, que entretanto foi apoiar a amiga.

Beatriz explica a Henrique que Helena é a criadora de Afonso e que insiste em não o libertar. Beatriz está convencida que Helena quer arrastar Afonso para a vida marginal que ela leva, temendo que Helena desconfie de Isabel, podendo pôr os dentes de fora.

Filomena e Caetano vão ao colégio para convencer Isabel a assinar os documentos a autoriza-los a gerirem o seu dinheiro. No entanto a sobrinha não cai na vigarice e diz que o melhor é tratar do assunto com o seu advogado. Caetano fica desiludido e Filomena furiosa.

Luísa pinta as unhas de Rita enquanto conversam. Rita tem saudades dos pais, enquanto Luísa diz que não morre de amores por ir a casa, pois não gosta do regime militar imposto pelo pai.

Isabel sai do gabinete de Lúcio zangada com a hipocrisia dos tios e parte um pauzinho que encontrou no chão. A dada altura senta-se um pouco no pátio do colégio e Afonso observa-a à distância, esboçando um sorriso. Nesse instante, Helena senta-se a seu lado chegando a uma velocidade sobre-humana. Helena vai provocando Afonso dizendo que Isabel até que é bonitinha e que dá vontade morder-lhe o pescoço, pois o seu sangue deve ser bem doce. Afonso começa a ficar irritado e diz-lhe que deixe Isabel em paz. O conflito é inevitável e Helena derruba Afonso por duas vezes. Quando o tem imobilizado, lembra-lhe que ele é criação dela, por isso tem muito que aprender. Os olhos de Afonso alteram-se de raiva, mas não consegue libertar-se. No pátio do colégio Helena continua a levar a melhor na luta com Afonso, que se defende como pode. A vampira lembra-lhe que sempre será mais forte do que ele, e que por ser a sua criadora o pode destruir a qualquer instante. Helena tenta que Afonso parta com ela pelo mundo, mas ele recusa separar-se de Isabel. Helena descobre o nome da rival e deixa no ar que pode vir a fazer-lhe mal. Afonso reage com violência exigindo que Helena não se aproxime de Isabel. Esta está noutro ponto do colégio e vê cair perto de si uma pedra que é arremessada de muito longe por Helena contra Afonso, falhando o alvo. Isabel tenta perceber o que se passa, mas não encontrando nada, sente medo e vai para o interior do colégio.